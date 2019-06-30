Футбол
Ндомбеле переходит в «Тоттенхэм» за 63 млн евроSports.ru вчера в 06:07
Полузащитник «Лиона» Танги Ндомбеле продолжит карьеру в «Тоттенхэме». В ближайшее время клубы согласуют последние детали трансфера 22-летнего хавбека. «Шпоры» заплатят за француза 63 миллиона евро, с самим игроком уже согласован 5-летний контракт.
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L’Equipe: «Тоттенхэм» согласовал трансфер Ндомбеле с «Лионом» за 62+10 млн евро
Sports.ruвчера в 15:39
«Лион» готов продать Н’Домбеле за € 72 млн, «Тоттенхэм» договаривается с игроком
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