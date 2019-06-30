Ндомбеле переходит в «Тоттенхэм» за 63 млн евроSports.ru вчера в 06:07

Полузащитник «Лиона» Танги Ндомбеле продолжит карьеру в «Тоттенхэме». В ближайшее время клубы согласуют последние детали трансфера 22-летнего хавбека. «Шпоры» заплатят за француза 63 миллиона евро, с самим игроком уже согласован 5-летний контракт.

Ндомбеле переходит в «Тоттенхэм» за 63 млн евро

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