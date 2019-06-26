Футбол
Ндомбеле близок к переходу в «Тоттенхэм»Евро-футбол.ру вчера в 15:48
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«Тоттенхэм» согласовал с «Лионом» трансфер Ндомбеле. Покупка станет рекордной для «шпор»
Sport24.ruвчера в 18:52
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
Политика
Российская делегация входит и выходит из зала ПАСЕ
Украинская же делегация, наоборот, во вторник в полном составе в знак протеста покинула зал.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 03:56
Происшествия
Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату
В Уссурийском районном суде Приморского края вынесен приговор предпринимателю Виктору Гребневу, бывшему директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный.
Обновлено в 01:23
Общество
В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана
Извержение вулкана Улавун произошло на юго-западной части острова Новая Британия в Папуа - Новой Гвинее в среду утром, сообщает радиостанция Radio New Zealand.
Обновлено в 04:06
Политика
Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Экономика
В США признали правильность курса России на закупку золота
Россия на протяжении многих лет является одним из крупнейших в мире держателей золота.
Обновлено в 04:58
Политика
Россияне стали лучше относиться к Украине
В России несколько увеличилось число жителей, хорошо относящихся к Украине, и в то же время стало меньше граждан, негативно воспринимающих соседнюю страну, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Токсины сделали воду Байкала непригодной для питья
Концентрация продуцирующих токсины бактерий выросла в воде озера Байкал до предельных значений.
Обновлено в 03:28
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено в 03:41
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Здоровье
Скворцова: в ОМС входит 95% объёма современных медицинских услуг
Министр добавила, что в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» для повышения качества и доступности медпомощи россиянам ведомство планирует создать систему защиты прав пациентов.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения
Обновлено в 04:56
Общество
Более 450 тонн клубники уже собрали в Подмосковье
Обновлено в 02:38
Авто
BMW представил концепт электрического мотоцикла Vision DC Roadster
Новый электрический мотоцикл получил название BMW Vision DC Roadster и представлен в качестве концепта, подготовленного подразделением BMW Motorrad.
Обновлено в 04:18
Интернет
Роскачество рассказало, чем опасны клоны для прослушивания музыки в ВК
Роскачество проверило клоны социальной сети «ВКонтакте» для прослушивания музыки, чтобы узнать, можно ли предоставлять им персональные данные.
Обновлено в 02:48
Общество
Впервые сразу два российских ресторана попали в топ-20 лучших в мире
В первую двадцатку рейтинга впервые попали сразу два ресторана России: московские White Rabbit (13 место) и Twins Garden (19 место), пишут «Ведомости».
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Пушков ответил на антироссийский выпад Кикабидзе
Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков отреагировал на слова советского актера и режиссера Вахтанга Кикабидзе о политической обстановке в Тбилиси.
Обновлено в 04:28
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Отвергнутый Максим Виторган высказался о предательстве
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
Двое военнослужащих погибли при десантировании в Крыму
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Россия сохранит второе место на рынке вооружений — Рособоронэкспорт
«По итогам 2018 года Россия занимает второе место в мире по объемам экспорта продукции военного назначения с показателем около $15 млрд», — сказал Михеев ТАСС.
Обновлено в 03:04
Наука
Замена бактерий в кишечнике вылечит пищевую аллергию
Исследователи из Бостонской детской больницы и Женской больницы Бригама решили выяснить, нет ли среди симбиотических бактерий видов, которые способны защитить от пищевой аллергии – или, напротив, усугубить ее.
Обновлено вчера в 07:53
Музыка
Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский
Обновлено в 04:44
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Линделефа в «Барселону»
Барселона рассматривала возможность приобретения защитника Манчестер Юнайтед Виктора Линделефа, сообщает El Mundo Deportivo.
Обновлено в 03:52
Транспорт
МВД обновляет правила регистрации транспортных средств
Фото: АГН Москва МВД России разработало проект приказа, которым изменяются правила регистрации автомобилей и мотоциклов.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Новосибирске на улице застрелили мужчину
В Новосибирске разыскивают неизвестного, который застрелил мужчину на одной из центральных улиц города.
Обновлено в 00:54
Политика
Глава OMV допустил задержку запуска «Северного потока – 2» из-за Дании
19 июня в Дании ответили на обвинения в задержке строительства трубопровода.
Обновлено в 04:22
Технологии
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14