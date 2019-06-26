Футбол

Ндомбеле близок к переходу в «Тоттенхэм»Евро-футбол.ру вчера в 15:48

О трансфере будет объявлено в ближайшие дни.
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«Тоттенхэм» согласовал с «Лионом» трансфер Ндомбеле. Покупка станет рекордной для «шпор»

Sport24.ruвчера в 18:52

«Тоттенхэм» близок к подписанию Ндомбеле за 62 млн евро

Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:59

Источник: «Тоттенхэм» заплатит за Ндомбеле 62 миллиона евро

Спорт-Экспрессвчера в 15:43

«Тоттенхэм» близок к покупке Н’Домбеле за 62 миллиона. Трансфер может стать для клуба первым за полтора года

Бомбардир.рувчера в 16:07

Ндомбеле близок к переходу в «Тоттенхэм»

Евро-футбол.рувчера в 15:48

СМИ: «Тоттенхэм» в ближайшее время объявит о переходе Ндомбеле

Матч ТВвчера в 16:35
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
Экономика

В РФ с 1 июля «перезапустят» программы господдержки авторынка

Обновлено в 05:03
Политика

Российская делегация входит и выходит из зала ПАСЕ

Украинская же делегация, наоборот, во вторник в полном составе в знак протеста покинула зал.
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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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Происшествия

Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

В Уссурийском районном суде Приморского края вынесен приговор предпринимателю Виктору Гребневу, бывшему директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный.
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Общество

В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана

Извержение вулкана Улавун произошло на юго-западной части острова Новая Британия в Папуа - Новой Гвинее в среду утром, сообщает радиостанция Radio New Zealand.
Обновлено в 04:06
Политика

Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Экономика

В США признали правильность курса России на закупку золота

Россия на протяжении многих лет является одним из крупнейших в мире держателей золота.
Обновлено в 04:58
Политика

Россияне стали лучше относиться к Украине

В России несколько увеличилось число жителей, хорошо относящихся к Украине, и в то же время стало меньше граждан, негативно воспринимающих соседнюю страну, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:26
Общество

Токсины сделали воду Байкала непригодной для питья

Концентрация продуцирующих токсины бактерий выросла в воде озера Байкал до предельных значений.
Обновлено в 03:28
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Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено в 03:41
Общество

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Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
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Здоровье

Скворцова: в ОМС входит 95% объёма современных медицинских услуг

Министр добавила, что в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» для повышения качества и доступности медпомощи россиянам ведомство планирует создать систему защиты прав пациентов.
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Происшествия

Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения

Обновлено в 04:56
Общество

Более 450 тонн клубники уже собрали в Подмосковье

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Авто

BMW представил концепт электрического мотоцикла Vision DC Roadster

Новый электрический мотоцикл получил название BMW Vision DC Roadster и представлен в качестве концепта, подготовленного подразделением BMW Motorrad.
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Интернет

Роскачество рассказало, чем опасны клоны для прослушивания музыки в ВК

Роскачество проверило клоны социальной сети «ВКонтакте» для прослушивания музыки, чтобы узнать, можно ли предоставлять им персональные данные.
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Общество

Впервые сразу два российских ресторана попали в топ-20 лучших в мире

В первую двадцатку рейтинга впервые попали сразу два ресторана России: московские White Rabbit (13 место) и Twins Garden (19 место), пишут «Ведомости».
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Пушков ответил на антироссийский выпад Кикабидзе

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков отреагировал на слова советского актера и режиссера Вахтанга Кикабидзе о политической обстановке в Тбилиси.
Обновлено в 04:28
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

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Экс-губернатора Сахалина Хорошавина этапировали в колонию

Обновлено в 02:42
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Отвергнутый Максим Виторган высказался о предательстве

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Происшествия

Двое военнослужащих погибли при десантировании в Крыму

Обновлено в 03:53
Армия и оружие

Россия сохранит второе место на рынке вооружений — Рособоронэкспорт

«По итогам 2018 года Россия занимает второе место в мире по объемам экспорта продукции военного назначения с показателем около $15 млрд», — сказал Михеев ТАСС.
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Наука

Замена бактерий в кишечнике вылечит пищевую аллергию

Исследователи из Бостонской детской больницы и Женской больницы Бригама решили выяснить, нет ли среди симбиотических бактерий видов, которые способны защитить от пищевой аллергии – или, напротив, усугубить ее.
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Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский

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«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Линделефа в «Барселону»

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МВД обновляет правила регистрации транспортных средств

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На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
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Танги Ндомбеле
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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