Футбол
Названы затраты «Реала» на подписание ПогбаГазета.Ru 02:35
Стало известно, сколько может потратить мадридский "Реал", чтобы подписать полузащитника сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает The Mirror. Сумма затрат может оказаться около £270 млн. В эту сумму входит сам контракт.
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Культура
В возрасте 84 лет скончался Вилли Токарев
Обновлено в 08:48
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Единоборства
Российского боксера Дадашева похоронили в Петергофе
Обновлено в 06:10
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Единоборства
Сборная РФ установила рекорд прохождения трассы «Танкового биатлона»
Начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев рассказал, что на международном конкурсе «Танковый биатлон-2019» российская сборная выполнила поставленную задачу за рекордное время — 18 мин. 55 сек.
Обновлено в 08:46
Наука
Ученые нашли способ борьбы с неотвратимой гибелью мозга
Обновлено в 07:13
Политика
Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 04:47
Футбол
Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на матче против «Краснодара»
Столкновение ОМОНа с болельщиками произошло во время матча четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.
Обновлено в 04:26
Политика
Депутат Госдумы прокомментировал заявление Помпео по Крыму
В конце июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия должна вернуть Крым Украине.
Обновлено в 06:36
Общество
Кайли Дженнер отметит 22-летие на яхте за 250 млн долларов
Обновлено в 07:11
Политика
Мэр Киева Кличко покинул украинскую столицу
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Дарья Клюкина показала свадебное платье из Парижа
Дарья Клюкина, участница двух сезонов шоу «Холостяк», вернулась из Парижа. Во Франции красавица выбирала себе свадебное платье.
Обновлено вчера в 16:12
Общество
Митинг в поддержку сестер Хачатурян начался в Петербурге
Митинг в поддержку сестер Хачатурян, которые стали жертвами домашнего насилия, начался на площади Ленина в воскресенье, 4 августа, в 14:00.
Обновлено в 07:21
Наука
Умер создатель шкалы развития цивилизаций академик Кардашёв
Обновлено в 05:34
Происшествия
Александр Паль рассказал об освобождении из ОВД по звонку из «администрации президента»
Актер Александр Паль, задержанный на акции протеста в Москве 3 августа, рассказал Дождю, что его освободили из ОВД без составления протокола после того, как ему позвонил человек, представившийся сотрудником администрации президента, и поговорил с полицейскими.
Обновлено в 07:33
Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту массового ДТП на Волжской ГЭС
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту столкновения трёх автомобилей на мостовом переходе плотины Волжской ГЭС.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу
4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 02:34
Происшествия
«ОВД-инфо»: на акции протеста в Москве задержано более 800 человек
МВД ранее сообщало, что на акции оппозиции задержаны 600 человек, общее количество участников несогласованной акции полиция оценила в 1500 человек.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
Источник сообщил об уголовном деле против участника акции 3 августа
В отношении участника несанкционированной акции в Москве возбуждено уголовное дело из-за причинения травм сотруднику ОМОН.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой в Лас-Вегасе
Британская модель и актриса Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей подругой Эшли Бенсон в небольшой часовне в Лас-Вегасе.
Обновлено в 07:14
Кино
«Союзмультфильм» взял на работу автора Чебурашки из «Игры престолов»
Ранее художник Уляшов опубликовал у себя в в социальных сетях интересную подборку иллюстраций, где он изобразил героев советских мультфильмов в образах персонажей из "Игры престолов".
Обновлено в 06:54
Общество
Синоптики рассказали, когда в европейскую часть России вернется тепло
К концу первой декады августа в европейской части России потеплеет до +24 градусов.
Обновлено в 08:26
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Россия показала свою новую боевую технику на параде, посвященном 323-й годовщине со дня образования ВМФ России.
Обновлено в 01:34
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36