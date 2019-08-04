Футбол
Названы затраты «Реала» на подписание ПогбаГазета.Ru 02:35
Стало известно, сколько может потратить мадридский "Реал", чтобы подписать полузащитника сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает The Mirror. Сумма затрат может оказаться около £270 млн. В эту сумму входит сам контракт.
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