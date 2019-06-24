Путешествия

Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в КрымуРИА Новости вчера в 17:03

Эксперты туристического поисковика проанализировали стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле на двоих этим летом в популярных приморских городах. Минимальный бюджет такого отдыха в Крыму составляет 53 356 рублей. Поездка в Турцию может быть намного дешевле.
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Эксперты назвали зарубежные курорты дешевле Крыма

РБК02:38

Названы наиболее доступные зарубежные курорты

Известия02:18

Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму

РИА Новостивчера в 17:03

Отдых в Крыму оказался дороже, чем на зарубежных курортах

Krym.News01:15

Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного

Lenta.ruвчера в 23:23

Самые дешёвые зарубежные курорты назвали эксперты

News.ruвчера в 19:00

Отдыхать в Крыму дороже, чем за границей

Газета.Ru01:19
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Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

Обновлено вчера в 19:32
Авто

В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона

Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.
Обновлено в 01:00
Политика

В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников

Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.
Обновлено вчера в 15:54
Общество

«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Спорт

Сборная России проиграла Бразилии в матче волейбольной Лиги наций

Сборная России по волейболу потерпела поражение от национальной команды Бразилии в матче четвёртого этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие

Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»

Обновлено в 00:54
Происшествия

В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми

Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.
Обновлено вчера в 19:43
Политика

Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ

Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 21:57
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено 22 июня в 12:30
Общество

Россияне назвали главные черты советской эпохи

Основной чертой советской эпохи была забота государства о простых людях.
Обновлено в 01:58
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Обновлено вчера в 04:37
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заявила о причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне.
Обновлено вчера в 19:16
Экономика

ФАС России инициировала реформу тарифов в плацкартных вагонах

Федеральная антимонопольная служба России предложила провести реформу тарифов на проезд в плацкартных и общих вагонах.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в Приамурье

Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в селе Каникурган Благовещенского района Амурской области, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации, размещенном в понедельник на странице в Instagram.
Обновлено вчера в 23:51
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено вчера в 09:01
Армия и оружие

В Иране пообещали сбивать все американские беспилотники

Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади заявил, что исламская республика готова сбивать все американские беспилотники, которые пересекут границу.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части

Обновлено в 02:08
Происшествия

Летевший в Уфу самолет Utair сел в Самаре из-за неисправности

Обновлено в 01:42
Общество

Ученые рассказали о состоянии косаток и белух из «китовой тюрьмы»

Напомним, что первых двух косаток и шестерых белух вывезли из так называемой "китовой тюрьмы" в бухте Средней 20 июня.
Обновлено в 02:13
Политика

Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке

В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено вчера в 13:52
Кино

Люк Бессон: лучше, чем сами русские, о России не снимет никто

По словам Бессона, всему миру есть чему поучиться у жителей поселка Видяево в Мурманской области, и фильм "Курск" был снят с большим уважением к семьям российских подводников, погибших в катастрофе в Баренцевом море.
Обновлено в 02:00
Общество

Как в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В ночь на понедельник в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса».
Обновлено в 01:37
Культура

Экспонаты из собрания Эрмитажа и галереи Уффици покажут на ВЭФ-2019

Власти Приморья разработали культурную программу для гостей и участников пятого Восточного экономического форума во Владивостоке, которая включает пленэр, концерты и выставку экспонатов из собрания Эрмитажа и галереи Уффици, сообщает администрация региона.
Обновлено в 00:41
Футбол

Канада забила 7 голов Кубе, Мексика минимально одолела Мартинику

В первой встрече сборная Канады нанесла сокрушительное поражение команде Кубы со счетом 7:0. По хет-трику сделали Джонатан Дэвид и Лукас Кавальини, еще один гол забил Дэвид Хойлетт.
Обновлено в 01:11
Политика

Врио мурманского губернатора после прямой линии Путина уволил заместителя

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве сообщил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, которая курировала вопросы медицины в регионе, поскольку, по его словам, его вводили в заблуждение в ряде вопросов, в том числе по зарплатам врачей.
Обновлено в 01:56
Происшествия

В Омске медведь откусил нетрезвому мужчине руку

Обновлено в 02:29
Экономика

Baring Vostok оспорил утрату контроля над банком «Восточный»

Evison Holdings (представляет интересы основанного Майклом Калви инвестфонда Baring Vostok) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Амурской области о передаче контроля в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна.
Обновлено в 02:54
Религия

У православных начался Петров пост

Петров пост установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя для проповеди Евангелия (Деян 13:3). Он начинается через неделю после дня Святой Троицы, а заканчивается накануне дня памяти святых Петра и Павла – 11 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено 22 июня в 13:37
Армия и оружие

МВД заказало партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000

Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология".
Обновлено в 01:22
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