Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в КрымуРИА Новости вчера в 17:03

Эксперты туристического поисковика проанализировали стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле на двоих этим летом в популярных приморских городах. Минимальный бюджет такого отдыха в Крыму составляет 53 356 рублей. Поездка в Турцию может быть намного дешевле.

Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму

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