Путешествия
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в КрымуРИА Новости вчера в 17:03
Эксперты туристического поисковика проанализировали стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле на двоих этим летом в популярных приморских городах. Минимальный бюджет такого отдыха в Крыму составляет 53 356 рублей. Поездка в Турцию может быть намного дешевле.
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Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 19:32
Авто
В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона
Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.
Обновлено в 01:00
Политика
В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников
Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.
Обновлено вчера в 15:54
Общество
«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Спорт
Сборная России проиграла Бразилии в матче волейбольной Лиги наций
Сборная России по волейболу потерпела поражение от национальной команды Бразилии в матче четвёртого этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»
Обновлено в 00:54
Происшествия
В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ
Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 21:57
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено 22 июня в 12:30
Общество
Россияне назвали главные черты советской эпохи
Основной чертой советской эпохи была забота государства о простых людях.
Обновлено в 01:58
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Обновлено вчера в 04:37
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова
Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заявила о причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне.
Обновлено вчера в 19:16
Экономика
ФАС России инициировала реформу тарифов в плацкартных вагонах
Федеральная антимонопольная служба России предложила провести реформу тарифов на проезд в плацкартных и общих вагонах.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в Приамурье
Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в селе Каникурган Благовещенского района Амурской области, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации, размещенном в понедельник на странице в Instagram.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено вчера в 09:01
Армия и оружие
В Иране пообещали сбивать все американские беспилотники
Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади заявил, что исламская республика готова сбивать все американские беспилотники, которые пересекут границу.
Обновлено в 02:21
Общество
Ученые рассказали о состоянии косаток и белух из «китовой тюрьмы»
Напомним, что первых двух косаток и шестерых белух вывезли из так называемой "китовой тюрьмы" в бухте Средней 20 июня.
Обновлено в 02:13
Политика
Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке
В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено вчера в 13:52
Кино
Люк Бессон: лучше, чем сами русские, о России не снимет никто
По словам Бессона, всему миру есть чему поучиться у жителей поселка Видяево в Мурманской области, и фильм "Курск" был снят с большим уважением к семьям российских подводников, погибших в катастрофе в Баренцевом море.
Обновлено в 02:00
Общество
Как в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В ночь на понедельник в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса».
Обновлено в 01:37
Культура
Экспонаты из собрания Эрмитажа и галереи Уффици покажут на ВЭФ-2019
Власти Приморья разработали культурную программу для гостей и участников пятого Восточного экономического форума во Владивостоке, которая включает пленэр, концерты и выставку экспонатов из собрания Эрмитажа и галереи Уффици, сообщает администрация региона.
Обновлено в 00:41
Футбол
Канада забила 7 голов Кубе, Мексика минимально одолела Мартинику
В первой встрече сборная Канады нанесла сокрушительное поражение команде Кубы со счетом 7:0. По хет-трику сделали Джонатан Дэвид и Лукас Кавальини, еще один гол забил Дэвид Хойлетт.
Обновлено в 01:11
Политика
Врио мурманского губернатора после прямой линии Путина уволил заместителя
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве сообщил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, которая курировала вопросы медицины в регионе, поскольку, по его словам, его вводили в заблуждение в ряде вопросов, в том числе по зарплатам врачей.
Обновлено в 01:56
Происшествия
В Омске медведь откусил нетрезвому мужчине руку
Обновлено в 02:29
Экономика
Baring Vostok оспорил утрату контроля над банком «Восточный»
Evison Holdings (представляет интересы основанного Майклом Калви инвестфонда Baring Vostok) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Амурской области о передаче контроля в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна.
Обновлено в 02:54
Религия
У православных начался Петров пост
Петров пост установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя для проповеди Евангелия (Деян 13:3). Он начинается через неделю после дня Святой Троицы, а заканчивается накануне дня памяти святых Петра и Павла – 11 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено 22 июня в 13:37
Армия и оружие
МВД заказало партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология".
Обновлено в 01:22