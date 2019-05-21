Здоровье

Названы вызывающие рак продуктыRT на русском 12:03

Ранее учёные назвали продукты, способствующие развитию рака кишечника. Согласно исследованию, у тех, кто употреблял в пищу около 76 г красного и переработанного мяса, риск на 20% выше, чем у тех, кто ел 21 г и менее.
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Главный онколог назвал основные продукты, которые могут вызвать рак

Российская газета08:51

Названы вызывающие рак продукты

RT на русском12:03

Главный онколог назвал вызывающие рак продукты

РИА Новости10:27

Главный онколог РФ назвал продукты, вызывающие рак

Газета.Ru11:05

Онколог назвал вызывающие рак продукты

РБК12:28

Онколог назвал продукты, повышающие риск возникновения опухолей

News.ru06:56

Главный онколог Минздрава РФ: Жирная пища, красное мясо и алкоголь повышают риск возникновения опухолей

Агентство Москва06:20
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 21:19, Ашберн
Происшествия

Два ракетных снаряда взорвались в центре Алеппо

Два ракетных снаряда упали в центре сирийского Алеппо, передает телеканал Al Ekhbariya.
Обновлено в 20:47
Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 15:51
Здоровье

Два литра воды в день могут привести к отравлению

В основе убеждения, что надо пить не меньше двух литров воды в день, лежит давняя (1945 года) рекомендация американской государственной организации Food and Nutrition Board.
Обновлено в 14:31
Наука

Стало известно, как растения запоминают пережитые экстремальные условия, чтобы приспособиться к ним

Российские ученые обнаружили связь между двумя сигнальными системами, которые помогают растениям выжить в стрессовых ситуациях, запоминая опасные условия и подстраиваясь под них.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Озвучена сумма ущерба после пожара в кемеровском автосалоне

Сильный пожар произошел вечером 20 мая в автосалоне по адресу Октябрьский, 2А.
Обновлено в 04:14
Транспорт

В России могут упростить процедуру предполетного досмотра инвалидов

Возможность упрощения процедуры предполетного досмотра инвалидов проработает Минтранс России совместно с воздушными гаванями по инициативе Международной ассоциации аэропортов (МАА).
Обновлено в 16:00
Общество

Герцогиня Кэтрин нарушила дворцовый протокол

Кэтрин позволила себе появиться рядом с Елизаветой в обуви на танкетке.
Обновлено в 20:00
Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграет в финале за место в плей-офф Лиги Европы

"Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл "Гронинген" и вышел в финал плей-офф чемпионата Нидерландов за место в плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:00
Политика

Власти Франции объяснили, почему не пригласили Путина в Нормандию

Обновлено в 11:02
Политика

Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов

Обновлено в 20:43
Кино

Появился трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»

Сегодня, 21 мая, кинокомпания Universal Pictures UK показала трейлер грядущего полнометражного фильма «Аббатство Даунтон», снятого по одноименному титулованному британскому сериалу.
Обновлено в 10:59
Футбол

Таунсенд получил приз за лучший гол сезона в АПЛ

Английская премьер-лига признала мяч полузащитника «Кристал Пэлас» Эндроса Таунсенда в матче с «Манчестер Сити» (3:2) лучшим в сезоне.
Обновлено в 07:56
Кино

Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией

Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
Обновлено в 20:51
Политика

Личный адвокат Коломойского стал главой администрации Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил юриста Андрея Богдана главой своей администрации, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 12:52
Футбол

Агент: у Ионова есть предложения из Европы

Милко Бански, агент полузащитника «Ростова» Алексея Ионова, сообщил, что его клиент может перейти в один из европейских клубов.
Обновлено в 13:53
Происшествия

В МВД предложили конфисковывать автомобили у пьяных водителей

В МВД предложили конфисковывать транспорт у водителей, пойманных в нетрезвом виде за рулем.
Обновлено вчера в 23:11
Хоккей

Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Стали известны все пары четвертьфинала чемпионатам мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 19:20
Экономика

24 млн граждан могут лишить пенсии

По предварительным данным Росстата на текущий год, общее число трудоспособных граждан превышает 81 млн. Еще 2,4 млн - неработающие инвалиды.
Обновлено в 12:03
Происшествия

В Новой Москве потушили пожар в автосервисе

Пожар в здании автосервиса на площади 200 кв. м в Новой Москве ликвидирован.
Обновлено в 20:36
Кино

Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»

Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Мошенники заработали миллиард на ложных диагнозах пенсионерам

Обновлено в 01:20
Общество

Обозвавший противников храма бесами Соловьев приготовился судиться

Обновлено в 06:52
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Обновлено в 02:50
Экономика

Рыбопромышленники просят ФНС проверить сомнительный экспорт артемии

В 2016 году объем сомнительного экспорта артемии составил 803 тонны, или половину всей вывезенной за рубеж продукции по объему.
Обновлено в 20:15
Авто

В продаже появились новые ЗИЛ-133

В объявлении речь идёт о продаже шести автомобилей 1994 года выпуска с пробегом всего в 1,5 тысячи километров – грузовики прошли заводскую обкатку и с тех пор хранились в гараже.
Обновлено в 06:16
Политика

Ляшко в прямом эфире устроил перепалку с охраной Зеленского

Обновлено в 07:33
Происшествия

Во Владимирской области идёт контртеррористическая операция

Контртеррористическая операция проводится в городе Кольчугино (Владимирская область), сообщили 22 мая в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.
Обновлено в 19:52
Происшествия

Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде

Обновлено в 05:59
Футбол

Эмери: «Решение не ехать в Баку принадлежит Мхитаряну»

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери сообщил, что решение он неучастии Генриха Мхитаряна в финальном матче Лиги Европы против "Челси" в Баку принадлежит не клубу, а самому футболисту.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
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