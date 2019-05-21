Здоровье
Названы вызывающие рак продуктыRT на русском 12:03
Ранее учёные назвали продукты, способствующие развитию рака кишечника. Согласно исследованию, у тех, кто употреблял в пищу около 76 г красного и переработанного мяса, риск на 20% выше, чем у тех, кто ел 21 г и менее.
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Происшествия
Два ракетных снаряда взорвались в центре Алеппо
Два ракетных снаряда упали в центре сирийского Алеппо, передает телеканал Al Ekhbariya.
Обновлено в 20:47
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 15:51
Здоровье
Два литра воды в день могут привести к отравлению
В основе убеждения, что надо пить не меньше двух литров воды в день, лежит давняя (1945 года) рекомендация американской государственной организации Food and Nutrition Board.
Обновлено в 14:31
Наука
Стало известно, как растения запоминают пережитые экстремальные условия, чтобы приспособиться к ним
Российские ученые обнаружили связь между двумя сигнальными системами, которые помогают растениям выжить в стрессовых ситуациях, запоминая опасные условия и подстраиваясь под них.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Озвучена сумма ущерба после пожара в кемеровском автосалоне
Сильный пожар произошел вечером 20 мая в автосалоне по адресу Октябрьский, 2А.
Обновлено в 04:14
Транспорт
В России могут упростить процедуру предполетного досмотра инвалидов
Возможность упрощения процедуры предполетного досмотра инвалидов проработает Минтранс России совместно с воздушными гаванями по инициативе Международной ассоциации аэропортов (МАА).
Обновлено в 16:00
Общество
Герцогиня Кэтрин нарушила дворцовый протокол
Кэтрин позволила себе появиться рядом с Елизаветой в обуви на танкетке.
Обновлено в 20:00
Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграет в финале за место в плей-офф Лиги Европы
"Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл "Гронинген" и вышел в финал плей-офф чемпионата Нидерландов за место в плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:00
Политика
Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов
Обновлено в 20:43
Кино
Появился трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»
Сегодня, 21 мая, кинокомпания Universal Pictures UK показала трейлер грядущего полнометражного фильма «Аббатство Даунтон», снятого по одноименному титулованному британскому сериалу.
Обновлено в 10:59
Футбол
Таунсенд получил приз за лучший гол сезона в АПЛ
Английская премьер-лига признала мяч полузащитника «Кристал Пэлас» Эндроса Таунсенда в матче с «Манчестер Сити» (3:2) лучшим в сезоне.
Обновлено в 07:56
Кино
Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией
Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
Обновлено в 20:51
Политика
Личный адвокат Коломойского стал главой администрации Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский назначил юриста Андрея Богдана главой своей администрации, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 12:52
Футбол
Агент: у Ионова есть предложения из Европы
Милко Бански, агент полузащитника «Ростова» Алексея Ионова, сообщил, что его клиент может перейти в один из европейских клубов.
Обновлено в 13:53
Происшествия
В МВД предложили конфисковывать автомобили у пьяных водителей
В МВД предложили конфисковывать транспорт у водителей, пойманных в нетрезвом виде за рулем.
Обновлено вчера в 23:11
Хоккей
Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары четвертьфинала чемпионатам мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 19:20
Экономика
24 млн граждан могут лишить пенсии
По предварительным данным Росстата на текущий год, общее число трудоспособных граждан превышает 81 млн. Еще 2,4 млн - неработающие инвалиды.
Обновлено в 12:03
Происшествия
В Новой Москве потушили пожар в автосервисе
Пожар в здании автосервиса на площади 200 кв. м в Новой Москве ликвидирован.
Обновлено в 20:36
Кино
Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»
Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено в 08:30
Экономика
Рыбопромышленники просят ФНС проверить сомнительный экспорт артемии
В 2016 году объем сомнительного экспорта артемии составил 803 тонны, или половину всей вывезенной за рубеж продукции по объему.
Обновлено в 20:15
Авто
В продаже появились новые ЗИЛ-133
В объявлении речь идёт о продаже шести автомобилей 1994 года выпуска с пробегом всего в 1,5 тысячи километров – грузовики прошли заводскую обкатку и с тех пор хранились в гараже.
Обновлено в 06:16
Политика
Ляшко в прямом эфире устроил перепалку с охраной Зеленского
Обновлено в 07:33
Происшествия
Во Владимирской области идёт контртеррористическая операция
Контртеррористическая операция проводится в городе Кольчугино (Владимирская область), сообщили 22 мая в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.
Обновлено в 19:52
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
Обновлено в 05:59
Футбол
Эмери: «Решение не ехать в Баку принадлежит Мхитаряну»
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери сообщил, что решение он неучастии Генриха Мхитаряна в финальном матче Лиги Европы против "Челси" в Баку принадлежит не клубу, а самому футболисту.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15