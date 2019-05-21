Здоровье
Названы вызывающие рак продуктыRT на русском вчера в 12:03
Ранее учёные назвали продукты, способствующие развитию рака кишечника. Согласно исследованию, у тех, кто употреблял в пищу около 76 г красного и переработанного мяса, риск на 20% выше, чем у тех, кто ел 21 г и менее.
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Главный онколог Минздрава РФ: Жирная пища, красное мясо и алкоголь повышают риск возникновения опухолей
Агентство Москвавчера в 06:20
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Политика
Администрация Зеленского пообещала России политику «кнута и пряника»
Глава администрации подчеркнул, что при Зеленском Киев будет осуществлять политику "кнута и пряника" в отношении России.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель
В понедельник, 20 мая, в пригороде Оренбурга были найдены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
Обновлено 20 мая в 07:42
Армия и оружие
CNBC: США дали Турции две недели на отказ от С-400
Турция должна концу первой недели июня отказаться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и купить американскую систему противоракетной обороны Patriot, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Японец арестован за попытку лазером ослепить пилота самолета ВВС США
Житель Японии пытался с помощью лазерной указки ослепить пилота транспортного самолета военно-воздушных сил Соединенных Штатов на авиабазе Иокота.
Обновлено в 00:17
Авто
Skoda Rapid получит новый турбомотор
На международных рынках 1.0 TSI представлен в двух вариантах мощности: 95 и 115 л.с. Предполагается, что Rapid получит более производительный вариант.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
Силовики с боем ликвидировали готовившую теракт группу под Владимиром
В городе Кольчугино Владимирской области силовики в ходе перестрелки нейтрализовали двух бандитов, готовивших теракт.
Обновлено вчера в 22:18
Гаджеты
Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официально
Обновлено вчера в 11:05
Футбол
Брандт перейдет в дортмундскую «Боруссию»
Соглашение Брандта с «Байером» рассчитано до 2021 года, но в нем прописана опция выкупа игрока за 25 миллионов евро.
Обновлено вчера в 14:38
Космос
На космодром Восточный доставили спутник «Метеор-М» №2-2
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Крымские татары прокомментировали фотоподлог от посольства Украины
В посольстве России в США заявили, что посольство Украины в Вашингтоне прикрепило фотографию евреев в Лодзинском гетто к публикации о годовщине депортации крымских татар.
Обновлено вчера в 07:58
Хоккей
Хаванов прокомментировал низкую результативность Овечкина на ЧМ
Бывший хоккеист сборной России Александр Хаванов считает, что низкая результативность нападающего Александра Овечкина на чемпионате мира не является проблемой, так как его команда добивается успеха.
Обновлено вчера в 10:59
Общество
Дочь Лужкова продала две квартиры в США за 20 долларов
Обновлено вчера в 09:40
Транспорт
В России могут упростить процедуру предполетного досмотра инвалидов
Возможность упрощения процедуры предполетного досмотра инвалидов проработает Минтранс России совместно с воздушными гаванями по инициативе Международной ассоциации аэропортов (МАА).
Обновлено вчера в 16:00
Здоровье
В СФ РФ обсудили проекты учреждений здравоохранения Кузбасса
Заместитель губернатора Кемеровской области Елена Малышева презентовала членам комитета по социальной политике Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации необходимые для обеспечения в регионе качества и доступности оказания медицинской и социальной помощи.
Обновлено вчера в 23:37
Энергетика
Белоруссия полностью сняла запрет на экспорт нефтепродуктов
Белоруссия полностью сняла запрет на экспорт нефтепродуктов, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Госдума приняла закон о посещении родственников в реанимации
Закон о праве посещения депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении.
Обновлено вчера в 09:22
Армия и оружие
Боевики обстреляли город Скальбия в сирийской провинции Хама
Сирийские боевики обстреляли из систем залпового огня город Скальбия и его окрестности.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 15:51
Гаджеты
Смартфоны Huawei отключат от платформы Android
Эксперты говорят, что таким образом американские власти оказывают давление на Китай в рамках торговой войны.
Обновлено 20 мая в 00:58
Экономика
Мексика одобрила план ЛУКОЙЛа и Eni по нефтегазовому проекту
Национальная комиссия по углеводородам Мексики одобрила план итальянской Eni и российского ЛУКОЙЛа об обмене долями в трех проектах на шельфе в Мексиканском заливе, сообщает агентство Notimex.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Сергей Меняйло удивлен, что в Хакасии не бунтуют мэры
Полпред президента РФ В СФО Сергей Меняйло, подводя итоги вчерашнего совещанию, в очередной раз озадачил правительство Хакасии.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Ляшко после консультаций с Зеленским назвал дату перевыборов Рады
Глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко сообщил журналистам после окончания консультаций у президента Украины Владимира Зеленского, что досрочные парламентские выборы могут быть назначены на 21 июля.
Обновлено вчера в 06:03
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Обновлено вчера в 22:12
Общество
Сквер освободили для гуляющих в Екатеринбурге
Утром 21 мая в сквере, где шли споры о строительстве храма, снесли забор.
Обновлено вчера в 22:16
Армия и оружие
ОАК опроверг информацию о переносе из Новосибирска производства Су-34
Обновлено вчера в 20:54
Общество
Модель из Омска Грикайте попала в рейтинг Forbes
Омичка Кристина Грикайте, которая начала карьеру модели в 16 лет, попала в рейтинг Forbes.
Обновлено вчера в 06:50
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено 19 мая в 08:09
Общество
Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Новой Москве в ближайшие часы
Обновлено вчера в 11:44
Шоу-бизнес
59-летняя Лариса Вербицкая заявила, что не делала пластические операции
Лариса Вербицкая перечислила некоторых известных женщин, ставших жертвой пластической хирургии По словам Ларисы Вербицкой, ее секреты красоты просты и доступны практически всем.
Обновлено вчера в 10:05