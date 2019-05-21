Здоровье
Названы вызывающие рак продуктыRT на русском 12:03
Ранее учёные назвали продукты, способствующие развитию рака кишечника. Согласно исследованию, у тех, кто употреблял в пищу около 76 г красного и переработанного мяса, риск на 20% выше, чем у тех, кто ел 21 г и менее.
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Хоккей
Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею
Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, обеспечили им победу в матче чемпионата мира с командой Швеции.
Обновлено в 16:28
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов, говорится в Twitter московской подземки.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие
Минобороны России отказалось от тушёнки и «мясорастительных консервов»
По словам Булгакова, в советской и российской армии тушенка и "мясорастительные консервы" были фирменным знаком, теперь же они не входят в рацион питания военнослужащих.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В МВД рассказали о понизившемся уровне жизни полицейских
Выступая на заседании комитета Совфеда по обороне, Гостев отметил, что снизилась покупательская способность сотрудников полиции.
Обновлено в 08:30
Футбол
«Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф за место в Лиге Европы
У проигравших отличился Кай Сирхейс (81-я). В первом матче двухраундового противостояния "Витесс" уступил со счетом 1:2.
Обновлено в 17:34
Экономика
Брат Михаила Гуцериева покинет руководство «РуссНефти»
Брат основателя «Русснефти» Михаила Гуцериева, Саит-Салам Гуцериев, покинет совет директоров нефтекомпании.
Обновлено в 16:48
Энергетика
Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти
План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:41
Авто
УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком
УАЗ стал обладателем расширенного ОТТС на внедорожник «Хантер». По новым правилам, машина ныне называется «грузовик».
Обновлено в 15:30
Авто
Toyota представила современный минивэн Granvia
После дебюта японского роскошного минивэна Lexus LM в рамках Шанхайского автосалона разработчики из Toyota представили модель Granvia, разработанную на уникальной платформе.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Нигерии бандиты убили более 26 человек
Обновлено в 17:12
Политика
Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты
Как отмечается, их зарплаты были уменьшены на 10% с 1 мая 2015 года, но с 1 января этого года они вернулись к прежнему уровню.
Обновлено в 03:15
Политика
В Воронеже ждут Дмитрия Медведева
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
Осужден эксперт, нашедший алкоголь в крови ребенка в Балашихе
Суд приговорил врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова, который ошибочно установил наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в городе Балашихе.
Обновлено в 03:17
Футбол
Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку
Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Сложности в отношениях между Азербайджаном и Арменией вылились в серьезную потерю в составе для одного из участников финала Лиги Европы: он состоится в Баку 29 мая.
Обновлено в 15:16
Происшествия
На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой
Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК России розыскивает вертолет, который устроил полет на предельно низкой высоте над пляжем у поселка Ильчево Ленинградской области.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие
Производство Су-34 переносят из Новосибирска в Комсомольск
Новосибирский авиазавод имени Чкалова лишается производства истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
В Москве произошло возгорание в БЦ «Кутузов Тауэр»
В МЧС РФ сообщили, что на 19-м этаже бизнес-центра "Кутузов-Тауэр" произошло возгорание кондиционера.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
Спецназовцев опрашивали о готовности стрелять по митингующим
Сотрудник спецназа Вооруженных сил из Тюмени рассказал, что к ним ещё в январе приезжали представители министерства обороны и проводили открытый опрос, в ходе которого выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим.
Обновлено в 10:46
Хоккей
Кузнецов: «Счет 6:1 сыграл со сборной России злую шутку»
Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу над командой Швеции (7:4) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 16:56
Космос
В Швеции на фото попал поднимающийся к небу загадочный столб света
Обновлено 19 мая в 06:09
Общество
Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро
Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Общество
Ивлеева и Монеточка попали в список Forbes «до 30»
Обновлено в 07:09
Политика
США подтвердили планы ввести санкции против «Северного потока-2»
В Минэнерго РФ в ответ на подготовку проекта заверили, что если давление со стороны США на европейских партнеров "Газпрома" заставит их отказаться от участия в проекте, то российская компания будет в состоянии самостоятельно завершить проект и ввести его в эксплуатацию (срок запланирован на 1 января 2020 года).
Обновлено в 05:01
Общество
Роскомнадзор направит в Instagram запрос из-за сообщений об утечке
Роскомнадзор направит в Instagram запрос после сообщений о том, что в открытом доступе оказались данные 49 млн учётных записей.
Обновлено в 12:34
Происшествия
У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов
Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Спорт
Жена Касильяса сообщила, что больна раком
Сара Карбонеро, жена вратаря «Порту» Икера Касильяса, сообщила, что больна раком. Напомним, Касильяс недавно перенёс инфаркт.
Обновлено в 15:59
Энергетика
Козак ответил на опасения независимых АЗС из-за роста цен на бензин
Сразу два отраслевых союза - Российский топливный союз и Независимый топливный союз - обратились на этой неделе к Козаку с письмами, в которых отметили рост оптовых и мелкооптовых цен на топливо.
Обновлено в 13:55
Кино
Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением
Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28