Здоровье

Названы вызывающие рак продуктыRT на русском 12:03

Ранее учёные назвали продукты, способствующие развитию рака кишечника. Согласно исследованию, у тех, кто употреблял в пищу около 76 г красного и переработанного мяса, риск на 20% выше, чем у тех, кто ел 21 г и менее.
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Главный онколог назвал основные продукты, которые могут вызвать рак

Российская газета08:51

Названы вызывающие рак продукты

RT на русском12:03

Главный онколог назвал вызывающие рак продукты

РИА Новости10:27

Главный онколог РФ назвал продукты, вызывающие рак

Газета.Ru11:05

Онколог назвал вызывающие рак продукты

РБК12:28

Онколог назвал продукты, повышающие риск возникновения опухолей

News.ru06:56

Главный онколог Минздрава РФ: Жирная пища, красное мясо и алкоголь повышают риск возникновения опухолей

Агентство Москва06:20
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 18:17, Ашберн
Хоккей

Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею

Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, обеспечили им победу в матче чемпионата мира с командой Швеции.
Обновлено в 16:28
Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов, говорится в Twitter московской подземки.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие

Минобороны России отказалось от тушёнки и «мясорастительных консервов»

По словам Булгакова, в советской и российской армии тушенка и "мясорастительные консервы" были фирменным знаком, теперь же они не входят в рацион питания военнослужащих.
Обновлено в 02:10
Происшествия

В МВД рассказали о понизившемся уровне жизни полицейских

Выступая на заседании комитета Совфеда по обороне, Гостев отметил, что снизилась покупательская способность сотрудников полиции.
Обновлено в 08:30
Футбол

«Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф за место в Лиге Европы

У проигравших отличился Кай Сирхейс (81-я). В первом матче двухраундового противостояния "Витесс" уступил со счетом 1:2.
Обновлено в 17:34
Экономика

Брат Михаила Гуцериева покинет руководство «РуссНефти»

Брат основателя «Русснефти» Михаила Гуцериева, Саит-Салам Гуцериев, покинет совет директоров нефтекомпании.
Обновлено в 16:48
Энергетика

Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти

План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:41
Авто

УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком

УАЗ стал обладателем расширенного ОТТС на внедорожник «Хантер». По новым правилам, машина ныне называется «грузовик».
Обновлено в 15:30
Авто

Toyota представила современный минивэн Granvia

После дебюта японского роскошного минивэна Lexus LM в рамках Шанхайского автосалона разработчики из Toyota представили модель Granvia, разработанную на уникальной платформе.
Обновлено в 17:00
Происшествия

В Нигерии бандиты убили более 26 человек

Обновлено в 17:12
Политика

Адвокат Коломойского возглавил главу администрации Зеленского

Обновлено в 14:25
Политика

Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты

Как отмечается, их зарплаты были уменьшены на 10% с 1 мая 2015 года, но с 1 января этого года они вернулись к прежнему уровню.
Обновлено в 03:15
Политика

В Воронеже ждут Дмитрия Медведева

Обновлено вчера в 17:08
Происшествия

Осужден эксперт, нашедший алкоголь в крови ребенка в Балашихе

Суд приговорил врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова, который ошибочно установил наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в городе Балашихе.
Обновлено в 03:17
Футбол

Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку

Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Сложности в отношениях между Азербайджаном и Арменией вылились в серьезную потерю в составе для одного из участников финала Лиги Европы: он состоится в Баку 29 мая.
Обновлено в 15:16
Происшествия

На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой

Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК России розыскивает вертолет, который устроил полет на предельно низкой высоте над пляжем у поселка Ильчево Ленинградской области.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие

Производство Су-34 переносят из Новосибирска в Комсомольск

Новосибирский авиазавод имени Чкалова лишается производства истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

В Москве произошло возгорание в БЦ «Кутузов Тауэр»

В МЧС РФ сообщили, что на 19-м этаже бизнес-центра "Кутузов-Тауэр" произошло возгорание кондиционера.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие

Спецназовцев опрашивали о готовности стрелять по митингующим

Сотрудник спецназа Вооруженных сил из Тюмени рассказал, что к ним ещё в январе приезжали представители министерства обороны и проводили открытый опрос, в ходе которого выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим.
Обновлено в 10:46
Хоккей

Кузнецов: «Счет 6:1 сыграл со сборной России злую шутку»

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу над командой Швеции (7:4) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 16:56
Космос

В Швеции на фото попал поднимающийся к небу загадочный столб света

Обновлено 19 мая в 06:09
Общество

Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро

Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Общество

Ивлеева и Монеточка попали в список Forbes «до 30»

Обновлено в 07:09
Политика

США подтвердили планы ввести санкции против «Северного потока-2»

В Минэнерго РФ в ответ на подготовку проекта заверили, что если давление со стороны США на европейских партнеров "Газпрома" заставит их отказаться от участия в проекте, то российская компания будет в состоянии самостоятельно завершить проект и ввести его в эксплуатацию (срок запланирован на 1 января 2020 года).
Обновлено в 05:01
Общество

Роскомнадзор направит в Instagram запрос из-за сообщений об утечке

Роскомнадзор направит в Instagram запрос после сообщений о том, что в открытом доступе оказались данные 49 млн учётных записей.
Обновлено в 12:34
Происшествия

У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов

Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Спорт

Жена Касильяса сообщила, что больна раком

Сара Карбонеро, жена вратаря «Порту» Икера Касильяса, сообщила, что больна раком. Напомним, Касильяс недавно перенёс инфаркт.
Обновлено в 15:59
Энергетика

Козак ответил на опасения независимых АЗС из-за роста цен на бензин

Сразу два отраслевых союза - Российский топливный союз и Независимый топливный союз - обратились на этой неделе к Козаку с письмами, в которых отметили рост оптовых и мелкооптовых цен на топливо.
Обновлено в 13:55
Кино

Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением

Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Транспорт

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Как работают Яндекс.Новости?
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