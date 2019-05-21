Здоровье

Названы вызывающие рак продуктыRT на русском 12:03

Ранее учёные назвали продукты, способствующие развитию рака кишечника. Согласно исследованию, у тех, кто употреблял в пищу около 76 г красного и переработанного мяса, риск на 20% выше, чем у тех, кто ел 21 г и менее.
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Главный онколог назвал основные продукты, которые могут вызвать рак

Российская газета08:51

Названы вызывающие рак продукты

RT на русском12:03

Главный онколог назвал вызывающие рак продукты

РИА Новости10:27

Главный онколог РФ назвал продукты, вызывающие рак

Газета.Ru11:05

Онколог назвал вызывающие рак продукты

РБК12:28

Онколог назвал продукты, повышающие риск возникновения опухолей

News.ru06:56

Главный онколог Минздрава РФ: Жирная пища, красное мясо и алкоголь повышают риск возникновения опухолей

Агентство Москва06:20
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 15:13, Ашберн
Происшествия

В московском метро в тоннеле встали три поезда

Обновлено в 13:25
Политика

Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому

Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Политика

Зеленский назначил пятерых заместителей главы администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей главы своей администрации.
Обновлено в 13:54
Происшествия

Осужденный за разбой и убийство сбежал из российской колонии

Обновлено в 13:29
Футбол

В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку

Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.
Обновлено в 14:12
Хоккей

Швеция — Россия 1:3 (2-й период)

Ранее сообщалось, что Ландеског открыл счёт в матче сборных Швеции и России на ЧМ.
Обновлено в 14:45
Политика

Путина не пригласили на 75-летие операции в Нормандии

Обновлено в 14:10
Политика

Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум

На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие

Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»

В Сети появился, вероятно, первый имеющийся в открытом доступе спутниковый снимок прототипа российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено вчера в 08:35
Общество

Рейтинг самых хамских городов составлен в России

Агентство ZOOM MARKET составило рейтинг самых хамских городов России. Федеральным чемпионом по хамству признана Пермь.
Обновлено вчера в 12:07
Армия и оружие

В Новосибирске могут перестать выпускать СУ-34

Новосибирский завод имени Чкалова может лишиться производства истребителей-бомбардировщиков СУ-34.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать позиции сирийской армии

Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* во вторник предприняли попытку атаковать позиции армии Сирии с использованием танков и джихад-мобилей, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено в 15:04
Политика

США подтвердили планы ввести санкции против «Северного потока-2»

Участники проекта газопровода "Северный поток-2" попадут под санкции США, которые сейчас готовит Вашингтон.
Обновлено в 05:01
Музыка

Полина Гагарина высказалась о выступлении дочери Алсу на «Голосе»

Обновлено в 03:47
Политика

Зеленский вызвал министра обороны Украины Полторака в администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
Обновлено в 04:25
Кино

Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»

Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено в 08:30
Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Футбол

Футболист ЦСКА Фернандес может перейти в «Атлетико»

Защитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Марио Фернандес может перейти в "Атлетико Мадрид".
Обновлено в 05:29
Общество

«Яндекс» подсчитал затраты россиян на ингредиенты для окрошки

Компания «Яндекс» посчитала, сколько денег жители России потратят на приготовление окрошки.
Обновлено в 08:09
Общество

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено вчера в 12:37
Общество

В Екатеринбурге обещают убрать забор, возмутивший протестующих

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл попросил застройщика храма Святой Екатерины демонтировать забор в сквере у Театра Драмы, появление которого спровоцировало многодневные протесты в городе.
Обновлено вчера в 10:16
Политика

На Украину вернулся бывший глава СБУ времен Януковича

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) и вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский вернулся на Украину.
Обновлено в 13:29
Происшествия

Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

Обновлено в 04:06
Кино

Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено в 11:43
Космос

Океан жидкости может сохраняться под поверхностью Плутона до сих пор

Обновлено в 02:59
Наука

Следы красного пигмента были обнаружены в окаменелости мыши

Ранее исследователи нашли у бронированного динозавра Borealopelta markmitchelli, который жил 110 миллионов лет назад, следы красного: в его окаменелости сохранился бензотиазол, побочный продукт феомеланина, который может образоваться при разрушении пигмента.
Обновлено в 05:44
Политика

В Воронеж сегодня приезжает Дмитрий Медведев

Обновлено в 01:09
Футбол

«Ювентус» договорился с Милинковичем-Савичем

«Ювентус» возобновил работу по трансферу полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.
Обновлено в 13:45
Происшествия

На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой

Обновлено в 11:52
Игры

Видео: вышло «университетское» дополнение Campus к Cities: Skylines

Игроков ждёт уникальный университетский городок, репутационные постройки, научные труды, новые здания, 5 типов студенческих спортивных арен, 9 уникальных факультетов, 7 политик, 7 достижений и 5 карт.
Обновлено в 15:06
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