Здоровье
Названы вызывающие рак продуктыRT на русском вчера в 12:03
Ранее учёные назвали продукты, способствующие развитию рака кишечника. Согласно исследованию, у тех, кто употреблял в пищу около 76 г красного и переработанного мяса, риск на 20% выше, чем у тех, кто ел 21 г и менее.
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Главный онколог Минздрава РФ: Жирная пища, красное мясо и алкоголь повышают риск возникновения опухолей
Агентство Москвавчера в 06:20
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Транспорт
В России могут упростить процедуру предполетного досмотра инвалидов
Возможность упрощения процедуры предполетного досмотра инвалидов проработает Минтранс России совместно с воздушными гаванями по инициативе Международной ассоциации аэропортов (МАА).
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Зеленский назначил пятерых заместителей главы администрации президента
Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей главы своей администрации.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Air China потребовала компенсации убытков за простой самолетов 737 Max
Китайская авиакомпания Air China потребовала от Boeing компенсации убытков в связи с простоем самолетов 737 Max.
Обновлено в 00:44
Футбол
В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку
Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия
Под Владимиром ликвидировали готовившую теракт группу боевиков
В городе Кольчугино Владимирской области ликвидировали двух боевиков, планировавших совершить теракт.
Обновлено в 00:33
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Гаджеты
Новый смартфон от HTC готовится к выходу
Недавно появилась информация о том, что в обозримом будущем к выходу готовится новый смартфон от HTC.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Минюст США готов передать конгрессу более полные документы по расследованию Мюллера
Министерство юстиции США предлагает предоставить комитету по разведке палаты представителей конгресса более подробные документы по «российскому расследованию» специального прокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 01:26
Хоккей
Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею
Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России
Новый президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России.
Обновлено вчера в 03:11
Армия и оружие
Перенос производства Су-34 из Новосибирска опровергли
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности.
Обновлено вчера в 20:39
Шоу-бизнес
Вдова Сергея Доренко рассказала о последнем дне жизни мужа
Напомним, 9 мая в центре столицы главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер за рулем мотоцикла.
Обновлено вчера в 13:48
Кино
Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением
Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено вчера в 04:30
Гаджеты
Windows 10 May 2019 Update уже доступна для установки
Для получения Windows 10 May 2019 Update нужно открыть Центр обновлений Windows.
Обновлено в 00:26
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Ляшко объявил сбор подписей против роспуска Рады
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обвинил президента Владимира Зеленского в авантюризме и объявил сбор подписей против роспуска Верховной рады.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Застрявшая в московском метро пассажирка рассказала о произошедшем
Одна из пассажирок поезда, застрявшего в московском метро, рассказала о происходившем в составе во время остановки.
Обновлено вчера в 15:56
Шоу-бизнес
Галина Юдашкина заменила няню свекровью
Обновлено вчера в 23:30
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Замгубернатора Ростовской области задержан после обыска
Обновлено вчера в 04:11
Авто
Toyota объявила о возрождении модели Granvia
Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
Под Саратовом при столкновении легковушки и фуры погиб человек
Лобовое столкновение легкового автомобиля и фуры произошло в среду на трассе в Саратовской области, после чего произошло возгорание и обе машины сгорели, в результате погиб один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 01:23
Экономика
Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира
Британский таблоид Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша сообщил, что закупки Россией золота в первом квартале 2019 года достигли рекордных значений и являются «плохим знаком» для всего мира.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
Раскрыто мошенничество на 1 млрд на рынке медуслуг
Ущерб составил около 1 млрд руб. Жертвами становились пожилые люди, которым звонили из созданных Фроловым колл-центров и приглашали на обследование.
Обновлено в 01:47
Музыка
В Уфимском этно-парке «Ватан» пройдет фестиваль «Боевая ВЫСОТА»
Первый Фестиваль ветеранской и патриотической песни «Боевая ВЫСОТА» состоялся в Уфе 19 июня 2014 года.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.
Обновлено вчера в 19:49
Армия и оружие
Американские истребители сопроводили российские ракетоносцы
Обновлено вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18