Здоровье
Названы вызывающие рак продуктыRT на русском вчера в 12:03
Ранее учёные назвали продукты, способствующие развитию рака кишечника. Согласно исследованию, у тех, кто употреблял в пищу около 76 г красного и переработанного мяса, риск на 20% выше, чем у тех, кто ел 21 г и менее.
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Главный онколог Минздрава РФ: Жирная пища, красное мясо и алкоголь повышают риск возникновения опухолей
Агентство Москвавчера в 06:20
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Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
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Во Владимирской области идёт контртеррористическая операция
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В России 24 млн граждан рискуют лишиться пенсии
Речь идет о доходах около 24 миллионов работающих россиян, данные о которых не поступают в Пенсионный фонд, как сообщают «Известия».
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Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
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Уральский полпред Цуканов прокомментировал протесты в Екатеринбурге
Поводом стали протесты вокруг строительства в сквере у Театра драмы храма Святой Екатерины.
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Экономика
Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира
В первом квартале 2019 года закупки Россией золота достигли рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира, пишет газета Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриана Эша.
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Политика
Зеленский намерен провести референдум о переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести референдум о формате переговоров с Россией.
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Общество
ФАС передала правоохранителям дело экс-губернатора Челябинской области
Выявить нарушение удалось во время проверки ФАС. Теперь материалы дела передали в правоохранительные органы.
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Авто
Стартовали заказы на самый мощный Volkswagen Touareg
Немецкий автомобильный гигант Volkswagen объявил о начале приема заявок на приобретение топовой комплектации Volkswagen Touareg.
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Незамерзающий океан Плутона объяснили месторождениями метана
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Американские истребители «перехватили» российские Ту-95 и Су-35
Обновлено вчера в 12:41
Общество
Бывшую чиновницу Минтруда осудили на семь лет в Ростове за взятку
В Ростове-на-Дону суд приговорил к длительному сроку заключения экс-главу отдела по делам инвалидов Минтруда региона Нелли Вартанян за получение взятки, сообщает Генпрокуратура.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Суд арестовал замгубернатора Ростовской области по ЖКХ
Обновлено в 02:15
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
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Футбол
В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку
Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.
Обновлено вчера в 14:12
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Энергетика
Цены на нефть стабилизировались
Торги по нефти 21 мая завершились практически без изменения. Цена на нефть стабилизировалась на уровне $71,95 за баррель.
Обновлено в 00:14
Спорт
Нарушившая антидопинговые правила чемпионка Игр завершила карьеру
Олимпийская чемпионка по плаванию литовка Рута Мейлутите объявила о завершении карьеры, передает ТАСС.
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На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ
Обновлено в 02:48
Происшествия
В центре Москвы провалился грунт
На Мытной улице в центре Москвы произошел провал грунта. Из-за инцидента движение в этом районе затруднено.
Обновлено в 03:03
Религия
Православные христиане отметят День Николая Чудотворца
Считается, что чудотворец ближе всех к Богу, и поэтому передаст ему любые мольбы.
Обновлено в 02:41
Общество
Синоптики прогнозируют теплое лето в РФ
«Совершенно секретно»: Гидрометцентр России прогнозирует теплое лето, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 01:38
Хоккей
Россия и США сыграют в четвертьфинальном матче ЧМ по хоккею
Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею в словацких Братиславе и Кошице.
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Экономика
S7: Возможности авиаперевозчиков России сдерживать цены исчерпаны
Авиаперевозчики России больше не смогут сдерживать цены, если меры господдержки отрасли не будут усилены.
Обновлено в 02:54
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Правительство упростило порядок установления инвалидности
Правительство России утвердило новый, упрощённый порядок проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ), устанавливающей инвалидность.
Обновлено вчера в 02:10
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США готовят санкции против «Северного потока-2»
Ранее Зеленский призвал США ужесточить санкции против России, чтобы Киев мог справиться с «российской агрессией», писала «Метагазета».
Обновлено вчера в 04:59
Армия и оружие
CNBC: США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
США дали Турции две недели на отказ от покупки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 у России.
Обновлено вчера в 21:52
Общество
Власти Москвы разослали письма о вреде поп-группы «Френдзона»
Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона», сообщает РБК.
Обновлено в 03:02