Названы вызывающие рак продуктыГазета.Ru 10:21

Главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн назвал основные продукты, которые повышают риск возникновения опухолей. Об этом сообщает агенство городских новостей "Москва".

Происшествия У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.

Финансы Официальный курс евро на среду вырос до 71,97 рубля Официальный курс евро на среду вырос на 0,23 копейки — до 71,9654 рубля, курс доллара увеличился на 4,84 копейки — до 64,5372 рубля, следует из данных Банка России.

Происшествия Три человека погибли при столкновении четырех машин в Подмосковье По данным полиции, в результате аварии погибли два человека, еще двое пострадали.

Авто В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133 Как сообщает "Российская газета", на портале Avito появилось объявление о продаже шести грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ 1994 года выпуска и с пробегами около 1500 км.

Политика США расширили санкции против России Американский Минторг ввел санкции против ряда российских организаций, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия Восемь цистерн сошли с рельсов в Ульяновской области Сегодня, 21 мая, сошли с рельсов восемь цистерн грузового поезда, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.

Происшествия Прокуратура обжаловала приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву Как рассказала ТАСС адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова, защита футболиста также обжаловала приговор.

Происшествия В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских Уровень жизни российских полицейских упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012-2017 годы, констатировал во вторник замглавы ведомства Аркадий Гостев.

Общество Дачники Подмосковья нашли способ уничтожения борщевика Как поясняет дачник, первые ростки борщевика появляются в конце мая, через месяц — вторые. В третий раз растение цветет в конце августа.

Наука Желание завести собаку может быть связано с генетикой Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.

Футбол «Спартак» и «Локомотив» интересуются футболистами «Севильи» Сразу два футболиста «Севильи» могут продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, сообщает ABC de Sevilla.

Транспорт Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.

Общество Телеведущий Соловьев заявил, что приедет в Екатеринбург «гонять бесов» Телеведущий Владимир Соловьев вновь оскорбил жителей Екатеринбурга, выступающих против строительства храма в сквере у Театра драмы.

Общество Роскомнадзор объяснил, почему предъявил претензии «Тайге.инфо» Управление Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу направило уведомление в редакцию «Тайги.инфо» о составлении административного протокола за распространение нецензурной брани.

Происшествия В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево Сегодня жители Мурманской области прощаются с погибшими в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Церемония прошла в ДК им.С.М. Кирова.

Политика Генпрокуратура Украины вызвала на допрос подавшего в ГБР заявление на Порошенко Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос экс-заместителя главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрея Портнова, который ранее подал в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление против экс-главы Украины Петра Порошенко.

Политика Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Дания пригрозила России истребителями в Гренландии Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.

Политика В Эквадоре назвали сумму, потраченную на содержание Ассанжа В апреле глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил, что в период между 2012 и 2018 годами страна потратила 5,817 миллиона долларов на обеспечение безопасности Ассанжа, не уточнив, из каких статей расхода сложилась эта сумма.

Хоккей Сборная Чехии вырвала победу у Швейцарии на ЧМ-2019 Сборная Чехии обыграла команду Швейцарии в матче группового турнира чемпионата мира-2019 - 5:4. Решающую шайбу в пустые ворота забросил защитник Ян Рутта за полторы минуты до конца игры.

Политика Все министры от Австрийской партии свободы покидают правительство Ранее австрийское издание Kurier сообщило, что все министры из правой Австрийской партии свободы (АПС) покинут правительство после предложения канцлера Себастьяна Курца об отставке главы МВД Херберта Кикля.

Общество Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.

Политика Кучма посоветовал Зеленскому меньше говорить Бывший президент Украины Леонид Кучма дал несколько советов новому главе государства Владимиру Зеленскому.