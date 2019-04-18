Наука
Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть ракомТелеканал 360° 01:56
Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
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Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину
«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.
Обновлено в 05:28
Политика
Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в Россию
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Зеленский высказался о запрете на въезд российским артистам на Украину
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Обновлено в 03:38
Политика
Дума приняла закон, призванный повысить пенсии ветеранам ВОВ
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей.
Обновлено в 05:32
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено 16 апреля в 05:44
Футбол
Футболист «Спартака» Гулиев заявил, что ему стыдно за инцидент с американцем
Полузащитник столичного «Спартака» Аяз Гулиев сделал официальное заявление по поводу инцидента с гражданином США на одной из улиц Москвы.
Обновлено в 06:51
Наука
Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу
Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
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Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка
8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
Обновлено в 06:52
Политика
Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине
По данным агентства, около 72% опрошенных намерены поддержать Зеленского на выборах.
Обновлено вчера в 17:37
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой
В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Экономика
Forbes назвал 200 богатейших российских бизнесменов
Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России. Его возглавил совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Московская редакция «Росбалта» прекратила работу из-за обысков
Главный редактор информагентства «Росбалт» Николай Ульянов сообщил, что московская редакция полностью прекратила работу из-за обысков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Экономика
Меньше половины россиян отнесли себя к среднему классу
Менее половины россиян (47%) отнесли себя к среднему классу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование «Сбербанк CIB».
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Экономика
Кабмин одобрил сценарные условия прогноза развития России
"Для разработки прогноза социально-экономического развития РФ и проектировок федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов за основу принят базовый вариант сценарных условий по прогнозу изменения цен на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе", - отметили в пресс-службе.
Обновлено в 06:41
Политика
Песков заявил о важности встречи президентов России и Эстонии
Ранее российский посол в Таллине Александр Петров оценил убытки Эстонии от санкций против России в сотни миллионов евро.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс не представляет жизни без лука и чеснока
Обновлено в 05:34
Происшествия
Эрмитаж эвакуируют после сообщения о минировании
Здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге эвакуируют после получения анонимного сообщения о минировании, сообщили ТАСС в четверг пресс-службе музея.
Обновлено в 04:11
Футбол
Кристиан Эриксен: В какой-то момент я подумал, что все кончено
Хавбек Тоттенхэма Кристиан Эриксен подвел итоги противостояния с Манчестер Сити в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 18:23
Футбол
Инсайд из «Ювентуса»: Криштиану Роналду может покинуть клуб
Ведущий форвард футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду может расторгнуть контракт с клубом до его окончания.
Обновлено в 06:35
Кино
Актриса фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
Британская актриса, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор скончалась в возрасте 16 лет. Об этом в четверг, 18 апреля, пишет The Guardian.
Обновлено в 03:18
Политика
Венесуэла обогнала Россию в рейтинге свободы прессы
Россия опустилась еще ниже в рейтинге свободной прессы, который ежегодно публикует международная некоммерческая организация "Репортеры без границ" (RSF).
Обновлено в 05:58
Происшествия
Скворцова рассказала о состоянии Дмитрия Быкова
Врачи оценивают состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, как стабильно тяжёлое.
Обновлено в 06:09
Общество
Кассиры кинотеатров получили право требовать паспорт у зрителей
Кассиры кинотеатров получили право требовать предъявить паспорта у зрителей.
Обновлено в 03:47
Транспорт
В Подмосковье построят новые мосты над железной дорогой
Новые путепроводы в местах наиболее напряженных железнодорожных переездов в Подмосковье планируется ввести в строй в ближайшие два года.
Обновлено в 07:16
Гаджеты
Apple выпустит 4,7-дюймовый смартфон на базе дизайна iPhone 8
Обновлено вчера в 09:51
Кино
Каннский кинофестиваль объявил фильмы конкурсной программы
Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо объявил список фильмов конкурсной программы. В этом году в нее вошли 19 картин, пишет Variety.
Обновлено в 07:09