Наука

Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть ракомТелеканал 360° 01:56

Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
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Ученые озвучили какие продукты вызывают рак кишечника

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Названы вызывающие рак кишечника продукты

Известиявчера в 15:26

Ученые выяснили, какие продукты вызывают рак кишечника

Российская газетавчера в 17:49

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РИА Новостивчера в 20:22

Учёные рассказали о повышающих риск рака кишечника продуктах

RT на русскомвчера в 22:30

Дополнительный ломтик бекона повышает риск рака на 20%

Medikforum.ruвчера в 07:02
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Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину

«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.
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Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в Россию

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Зеленский высказался о запрете на въезд российским артистам на Украину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поддерживает тотальный запрет на въезд в страну российским артистам.
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Политика

Дума приняла закон, призванный повысить пенсии ветеранам ВОВ

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей.
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Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»

К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
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Футболист «Спартака» Гулиев заявил, что ему стыдно за инцидент с американцем

Полузащитник столичного «Спартака» Аяз Гулиев сделал официальное заявление по поводу инцидента с гражданином США на одной из улиц Москвы.
Обновлено в 06:51
Наука

Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу

Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
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Политика

Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка

8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
Обновлено в 06:52
Политика

Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине

По данным агентства, около 72% опрошенных намерены поддержать Зеленского на выборах.
Обновлено вчера в 17:37
Шоу-бизнес

В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой

В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Экономика

Forbes назвал 200 богатейших российских бизнесменов

Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России. Его возглавил совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон.
Обновлено в 02:37
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Московская редакция «Росбалта» прекратила работу из-за обысков

Главный редактор информагентства «Росбалт» Николай Ульянов сообщил, что московская редакция полностью прекратила работу из-за обысков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Экономика

Меньше половины россиян отнесли себя к среднему классу

Менее половины россиян (47%) отнесли себя к среднему классу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование «Сбербанк CIB».
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
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Кабмин одобрил сценарные условия прогноза развития России

"Для разработки прогноза социально-экономического развития РФ и проектировок федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов за основу принят базовый вариант сценарных условий по прогнозу изменения цен на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе", - отметили в пресс-службе.
Обновлено в 06:41
Политика

Песков заявил о важности встречи президентов России и Эстонии

Ранее российский посол в Таллине Александр Петров оценил убытки Эстонии от санкций против России в сотни миллионов евро.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс не представляет жизни без лука и чеснока

Обновлено в 05:34
Происшествия

Эрмитаж эвакуируют после сообщения о минировании

Здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге эвакуируют после получения анонимного сообщения о минировании, сообщили ТАСС в четверг пресс-службе музея.
Обновлено в 04:11
Футбол

Кристиан Эриксен: В какой-то момент я подумал, что все кончено

Хавбек Тоттенхэма Кристиан Эриксен подвел итоги противостояния с Манчестер Сити в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 18:23
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За убийство матери и бабушки суд приговорил подростка к тюрьме

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Футбол

Инсайд из «Ювентуса»: Криштиану Роналду может покинуть клуб

Ведущий форвард футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду может расторгнуть контракт с клубом до его окончания.
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Возле собора Нотр-Дам могут построить временный деревянный храм

Обновлено в 06:38
Кино

Актриса фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет

Британская актриса, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор скончалась в возрасте 16 лет. Об этом в четверг, 18 апреля, пишет The Guardian.
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Политика

Венесуэла обогнала Россию в рейтинге свободы прессы

Россия опустилась еще ниже в рейтинге свободной прессы, который ежегодно публикует международная некоммерческая организация "Репортеры без границ" (RSF).
Обновлено в 05:58
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии Дмитрия Быкова

Врачи оценивают состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, как стабильно тяжёлое.
Обновлено в 06:09
Общество

Кассиры кинотеатров получили право требовать паспорт у зрителей

Кассиры кинотеатров получили право требовать предъявить паспорта у зрителей.
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Транспорт

В Подмосковье построят новые мосты над железной дорогой

Новые путепроводы в местах наиболее напряженных железнодорожных переездов в Подмосковье планируется ввести в строй в ближайшие два года.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Взрывное устройство найдено в товарном поезде в Воронежской области

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Гаджеты

Apple выпустит 4,7-дюймовый смартфон на базе дизайна iPhone 8

Обновлено вчера в 09:51
Кино

Каннский кинофестиваль объявил фильмы конкурсной программы

Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо объявил список фильмов конкурсной программы. В этом году в нее вошли 19 картин, пишет Variety.
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