Наука
Названы вызывающие рак кишечника продуктыИзвестия вчера в 15:26
Ученые из Оксфордского университета доказали, что даже умеренное потребление красного мяса, особенно переработанного, значительно повышает вероятность заболеть раком кишечника. Результаты их исследования опубликованы в журнале International Journal of Epidemiology.
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Политика
В Госдуме оценили изменение позиции Японии по вопросу мирного договора
Как пишет газета "Майнити" со ссылкой на правительственные источники, Япония отказалась от первоначального плана прийти в июне к рамочному соглашению с Россией по мирному договору, включая решение территориального вопроса, отложив его на более поздний срок.
Обновлено в 03:27
Политика
Посол РФ назвал убытки Эстонии от санкций против России
Экономика Эстонии на себе почувствовала негативные последствия санкций против России. Ущерб оценивается сотнями миллионов евро.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Знаменитый писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован
Известный русский писатель, поэт и публицист Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе.
Обновлено вчера в 04:55
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря
Сегодня, 18 апреля, группа военно-морских кораблей Североатлантического альянса вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 03:31
Политика
Зеленский высказался о запрете на въезд российским артистам на Украину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поддерживает тотальный запрет на въезд в страну российским артистам.
Обновлено в 03:38
Игры
Assassin’s Creed Unity раздают бесплатно
Обновлено в 03:07
Авто
Определен победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2019 года»
Электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал победителем в номинации «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) в 2019 году, обойдя при этом Audi e-tron и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
Общество
Эрмитаж эвакуируют после сообщения о минировании
Здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге эвакуируют после получения анонимного сообщения о минировании, сообщили ТАСС в четверг пресс-службе музея.
Обновлено в 04:11
Экономика
Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу
В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Обновлено в 01:49
Происшествия
В московском офисе «Росбалта» идут обыски
Следователи Следственного комитета РФ и сотрудники полиции проводят обыски в московском офисе информационного агентства "Росбалт".
Обновлено в 03:54
Наука
Физики смогли предсказать квантовое будущее
Квантово-информационный процессов способен генерировать сценарии будущего при помощи квантовой суперпозиции, которая взаимоисключает различные состояния, по аналогии с теоремой Шредингера.
Обновлено 15 апреля в 08:48
Футбол
Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Исход противостояния с «Тоттенхэмом» в четвертьфинале Лиги чемпионов прокомментировал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
ЛГБТ-активистов задержали на акции «День молчания» в Петербурге
В центре Санкт-Петербурга днем 17 апреля на Невском проспекте 12 участников акции «День молчания» о замалчивании проблем ЛГБТ были задержаны сотрудниками полиции, сообщает «ОВД-Инфо».
Обновлено вчера в 21:25
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено вчера в 06:59
Шоу-бизнес
Знаменитые хиты Аллы Пугачевой Кремлевский дворец встречал стоя
Вопреки ожиданиям, большую часть концерта составили композиции последних лет, хотя и прозвучали такие вечные шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон» и, конечно, «Женщина, которая поет», которую зал встретил аплодируя стоя.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие
Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Культура
Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
Обновлено в 03:32
Политика
Зеленский назвал Бандеру «героем для ряда украинцев»
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Степан Бандера является "героем для какого-то процента украинцев".
Обновлено в 03:53
Политика
Медведев оценил уровень пенсий в России
Сегодняшний уровень пенсий не обеспечивает достойную жизнь пенсионерам, в связи с этим принят целый ряд решений об индексации, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 05:58
Общество
Жительницу Омска обязали заплатить налог за подарки в роддоме
Обновлено вчера в 10:45
Шоу-бизнес
Пять лет вместе: Гела Месхи и Екатерина Климова по-прежнему устраивают друг другу сюрпризы
Обновлено вчера в 14:20
Наука
Оптический резонатор выявил квантовые движения в жидкости
Установка стала первым примером системы, в которой возможно изучение квантовых оптомеханических эффектов для жидкостей, а не для твердых тел или газов, пишут авторы в журнале Physical Review Letters.
Обновлено вчера в 09:19
Экономика
«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей
Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Экономика
Медведев назвал разумной идею объединения полисов ОСАГО и каско
Премьер Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, назвал интересной и разумной идею включить в полис каско риски по ОСАГО без увеличения стоимости полиса добровольного страхования.
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия
В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора
На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
Обновлено в 03:14
Экономика
Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России
Суммарное состояние 200 богатейших россиян составило $496 млрд. В рейтинге оказалось 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.
Обновлено в 03:35
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено вчера в 12:45
Футбол
CAS в мае вынесет вердикт по апелляции «Рубина»
В пресс-службе спортивного арбитражного суда (СAS) сообщили, что вердикт по апелляции "Рубина" на решение УЕФА об отстранении от еврокубков будет вынесен в мае.
Обновлено в 02:17