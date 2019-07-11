Общество

Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистовLife.ru 03:57

Всего эксперты исследовали 45 учебных заведений. Рейтинг составлен на основе зарплат выпускников 2013–2018 годов. Ранее Лайф сообщал о том, что в России могут увеличить количество бюджетных мест в вузах на 25%.
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Астраханские ИТ-специалисты в топ-20 по уровню зарплат в России

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Интерфакс02:59

Названы вузы России с самыми высокими зарплатами выпускников

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Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов

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Superjob назвал вузы с наибольшими зарплатами выпускников-финансистов

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Названы вузы с самыми богатыми выпускниками

Lenta.ru07:26
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В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку

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Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
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Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца

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Обновлено в 13:59
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«Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы были уничтожены три БПЛА», — цитирует «РИА Новости» руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексея Бакина.
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Обновлено в 19:18
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Жители Янино отобрали у живодера собаку и сожгли его мопед

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Происшествия

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Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
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Теннис

Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
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Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

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Общество

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Причина заключается как в обнаруженных дефектах самолётов "Сухой суперджет 100" (SSJ-100), так и в плохом послепродажном сервисе со стороны производителя.
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Обновлено в 12:50
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Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала

Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
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Турецкий отельер рассказал, как на шведский стол повторно ставят продукты

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Создан дизайн-проект салона вертолёта «Ансат» в стиле Aurus

Как сообщает РИА Новости, это дизайн проект впервые будет представлен на международном авиасалоне МАКС-2019 на статической экспозиции холдинга «Вертолёты России».
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ГИБДД лишили приоритета в знаках

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На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
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Мединский вручил российский паспорт американскому переводчику Пушкина

В пятницу американский поэт, драматург и переводчик произведений Александра Пушкина Генри Лоуэнфельд получил российский паспорт.
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Соединенные Штаты ищут каналы коммуникации с ливанским движением «Хезболла», заявил его лидер. Об этом сообщает агентство Reuters.
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Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
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Центробанк отложит новую пенсионную реформу

Центробанк РФ выступил с новой инициативой: перенести до следующего года проект пенсионной реформы, цель которого состоит в системе индивидуального пенсионного капитала.
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Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным

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