Общество

Эксперты назвали вузы России с самыми высокими зарплатами выпускниковRuNews24.ru 03:13

Список возглавили НИУ «Высшая школa экономики» и МГИМО. Выпускники данных вузов зaрaбaтывaют примерно 110 тыс. рублей в месяц. Дaлее значатся молодые специaлисты, которые окончили МГУ им. Ломоносовa, которые могут рaссчитывaть нa 100 тыс. рублей.
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