Общество

Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускниковNews.ru 01:54

Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг российских вузов, выпускники-экономисты которых имеют самую высокую заработную плату.
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Астраханские ИТ-специалисты в топ-20 по уровню зарплат в России

Московский Комсомолец10:13

Названы вузы с самыми богатыми выпускниками

Lenta.ru07:26

Superjob назвал вузы с наибольшими зарплатами выпускников-финансистов

РБК00:43

Названы вузы России с самыми высокими зарплатами выпускников

Национальная служба новостей01:22

Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов

RT на русском01:19

ВШЭ оказалась лидером по зарплатам выпускников с экономическими специальностями

Интерфакс02:59

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников

Коммерсантъ00:19
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса

Обновлено в 17:54
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Футбол

Футболист Хаджи, которым интересовался «Спартак», перешел в «Генк»

Обновлено в 11:57
Религия

Мощи святых покровителей брака Петра и Февронии привезут в Москву

Обновлено в 08:06
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Общество

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено в 20:15
Политика

Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным

В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено в 15:27
Происшествия

В Якутии мужчина убил сотрудника Росгвардии и покончил с собой

Мужчина в Среднеколымске (Якутия) убил сотрудника Росгвардии, а также ранил полицейского, после чего покончил с собой.
Обновлено в 12:58
Происшествия

На греческом Наксосе самолет выкатился за пределы ВПП

Обновлено в 21:26
Происшествия

В госархиве литературы и искусства в Москве потушен крупный пожар

Обновлено в 08:26
Происшествия

Массовое отравление детей произошло в лагере во Владивостоке

Отмечается, что инцидент произошел в пригороде Владивостока в детском оздоровительном лагере "Юнга".
Обновлено в 19:24
Наука

Женская прокрастинация связана с уровнем дофамина

Обновлено в 15:43
Наука

Роботы научились распределять обязанности при работе в команде

Группа ученых из Японии и Швейцарии разработали робота, обладающего способностью ползать или прыгать, перенося при этом на себе груз.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала

Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено в 17:17
Армия и оружие

Российскую базу в Сирии атаковали беспилотники

Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:42
Общество

Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят

7 июля были названы продукты, наиболее подорожавшие за 2018 год.
Обновлено в 21:17
Здоровье

Обмануть смерть. Как технологии позволят увеличить продолжительность жизни?

Глава Минздрава считает, что продолжительность жизни можно увеличить до 120 лет.
Обновлено в 17:09
Политика

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции из-за С-400

Риски, в свою очередь, связаны с повышением вероятности американских санкций в отношении Анкары из-за покупки Турцией С-400.
Обновлено в 21:08
Теннис

Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Футбол

Официально: Черышев стал игроком «Валенсии»

Обновлено в 08:45
Наука

Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху

Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве стюардессы в московском отеле

Обновлено в 14:13
Политика

Филатов объяснил пари с Зеленским, решившим проехать по мосту на «КамАЗе»

Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов рассказал о пари с президентом Украины Владимиром Зеленским, заключенным из-за сдачи в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр.
Обновлено в 20:36
Происшествия

Жительницу Брянска вызвали в полицию из-за тверка на фоне деревьев

Жительницу Брянска Алену Червякову вызвали в полицию из-за видео с тверком на фоне деревьев.
Обновлено в 11:28
Экономика

Минтруд назвал размер МРОТ на 2020 год

Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
Обновлено вчера в 18:24
Экономика

АЛРОСА реализовала крупные алмазы на $8,2 млн на аукционе в Израиле

АЛРОСА провела аукцион по продаже крупных алмазов в Израиле, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 21:25
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца на 572 млн долларов

Высокий суд Лондона одобрил приказ, который запрещает бизнесмену Борису Минцу и его троим сыновьям отчуждать имущество свыше 572 миллионов долларов по всему миру.
Обновлено в 01:39
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Не менее 10 человек погибли при нападении на отель в Сомали

По меньшей мере 10 человек погибли в результате террористической атаки, совершенной запрещенной в РФ группировкой "Аш-Шабаб", на отель в сомалийском городе Кисмайо.
Обновлено в 18:39
Экономика

На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов

На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено в 07:48
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