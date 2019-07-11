Общество

Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускниковNews.ru 01:54

Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг российских вузов, выпускники-экономисты которых имеют самую высокую заработную плату.
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Подробнее о событии

Астраханские ИТ-специалисты в топ-20 по уровню зарплат в России

Московский Комсомолец10:13

Названы вузы с самыми богатыми выпускниками

Lenta.ru07:26

Названы вузы России с самыми высокими зарплатами выпускников

Национальная служба новостей01:22

ВШЭ оказалась лидером по зарплатам выпускников с экономическими специальностями

Интерфакс02:59

Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов

RT на русском01:19

Superjob назвал вузы с наибольшими зарплатами выпускников-финансистов

РБК00:43

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников

Коммерсантъ00:19
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:57, Вашингтон
Авто

Toyota разрабатывает новый кроссовер

Обновлено 10 июля в 23:30
Происшествия

Избитой в Ингушетии 7-летней девочке ампутируют правую руку

По словам столичных медиков, левую руку ребенка удалось сохранить, а вот правую придется частично ампутировать – в тканях уже начались некротические процессы.
Обновлено 10 июля в 06:13
Общество

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

На дом обматерившего в прямом эфире президента России Владимира Путина журналиста Георгия Габуния повесили позорную табличку.
Обновлено в 16:41
Происшествия

В Сомали десять человек погибли при атаке на отель

В результате нападения погибли по меньшей мере десять человек, ещё десятки пострадали.
Обновлено в 18:45
Футбол

De Telegraaf: «Ювентус» и «Аякс» согласовали трансфер де Лигта

Ранее сообщалось, что «Ювентус» увеличил стоимость предложения «Аяксу» по защитнику Матейсу де Лигту до 67 миллионов евро.
Обновлено в 13:47
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Гаджеты

AMD обещает расширить модельный ряд графических решений

Скотт адекватно оценивает возможности системы охлаждения эталонного дизайна, а потому спешит обрадовать покупателей, что в августе партнёры компании представят видеокарты с двумя или тремя вентиляторами в системе охлаждения, а также оснащаемые водоблоками версии.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Врио главы Пентагона обсудил с министром обороны Турции поставки С-400

Обновлено в 16:54
Кино

В Британии обнаружили три неизданных сценария Стэнли Кубрика

Профессор Бангорского университета в Уэльсе Натан Абрамс рассказал журналистом о найденных ранее неизвестных трех сценариях режиссера Стэнли Кубрика.
Обновлено в 10:58
Игры

Объявлена закрытая бета-версия Minecraft Earth и показаны новые кадры геймплея

После первой демонстрации Minecraft Earth на Всемирной конференции разработчиков Apple в прошлом месяце, было объявлено о предстоящем выходе закрытой бета-версии этой игры в дополненной реальности, в стиле Pokémon Go.
Обновлено в 08:10
Космос

Черную дыру в центре Галактики впервые смогли измерить

Ученым удалось получить данные о размере видимой части черной дыры в центре Млечного Пути.
Обновлено в 09:16
Общество

«Сибирские Мальдивы» закрыли для посещений

Обновлено в 08:58
Политика

Зеленский поручил вернуть осужденного в Италии бойца ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре страны начать работу по возвращению на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
Обновлено в 16:40
Шоу-бизнес

«Горжусь находкой»: Гагарина поделилась секретом воспитания дочери-непоседы

"Горжусь находкой": Гагарина поделилась секретом воспитания дочери-непоседы На официальной странице в Инстаграм певица рассказала, как быстро уложить ребенка спать.
Обновлено в 15:05
Авто

Продажи российских авто с пробегом падают сильнее рынка

За 5 месяцев 2019 года в России было продано 562 тысячи подержанных легковых автомобилей отечественных марок, что на 4,3% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 05:07
Общество

Прокуратура Москвы предостерегла организаторов акции в Новопушкинском сквере

Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях и вынесла предостережение организаторам акции, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Обновлено в 16:10
Происшествия

Москвичка бесследно исчезла, провалившись в люк

Обновлено в 13:21
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Авто

Альянс Volkswagen-Ford займется выпуском электрокаров

Обновлено в 08:05
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую базу в Сирии

Боевики ночью попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
Обновлено в 15:02
Экономика

Новый законопроект может привести к уходу Visa и Mastercard из России

Международные платежные системы (МПС) могут уйти из России в случае принятия поправок в закон «О национальной платежной системе».
Обновлено в 04:52
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Политика

Зеленский заключил пари на увольнение с мэром Днепра

Обновлено в 07:36
Наука

Искусственный интеллект обыграл лучших игроков мира в покер

Искусственный интеллект обыграл в техасский холдэм лучших игроков планеты. Испытания программы проходили в два тура, сообщает Science.
Обновлено в 13:26
Происшествия

На ТЭЦ в Мытищах восстановили подачу газа

Обновлено в 14:42
Шоу-бизнес

Солистка группы «Непара» сбросила 20 кг и вернулась на сцену

Солистка группы «Непара» дала интервью программе «Наш потребнадзор».
Обновлено в 04:00
Общество

В этой тюрьме сидят самые страшные убийцы России. Сбежать отсюда невозможно

«Лента.ру» завершает цикл публикаций о колониях особого режима — самых страшных зонах России.
Обновлено в 17:03
Футбол

Футболист Хаджи, которым интересовался «Спартак», перешел в «Генк»

Обновлено в 11:57
Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
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