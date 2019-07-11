Общество
Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускниковNews.ru 01:54
Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг российских вузов, выпускники-экономисты которых имеют самую высокую заработную плату.
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Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Обновлено 10 июля в 23:30
Происшествия
Избитой в Ингушетии 7-летней девочке ампутируют правую руку
По словам столичных медиков, левую руку ребенка удалось сохранить, а вот правую придется частично ампутировать – в тканях уже начались некротические процессы.
Обновлено 10 июля в 06:13
Общество
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
На дом обматерившего в прямом эфире президента России Владимира Путина журналиста Георгия Габуния повесили позорную табличку.
Обновлено в 16:41
Происшествия
В Сомали десять человек погибли при атаке на отель
В результате нападения погибли по меньшей мере десять человек, ещё десятки пострадали.
Обновлено в 18:45
Футбол
De Telegraaf: «Ювентус» и «Аякс» согласовали трансфер де Лигта
Ранее сообщалось, что «Ювентус» увеличил стоимость предложения «Аяксу» по защитнику Матейсу де Лигту до 67 миллионов евро.
Обновлено в 13:47
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Гаджеты
AMD обещает расширить модельный ряд графических решений
Скотт адекватно оценивает возможности системы охлаждения эталонного дизайна, а потому спешит обрадовать покупателей, что в августе партнёры компании представят видеокарты с двумя или тремя вентиляторами в системе охлаждения, а также оснащаемые водоблоками версии.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Врио главы Пентагона обсудил с министром обороны Турции поставки С-400
Обновлено в 16:54
Кино
В Британии обнаружили три неизданных сценария Стэнли Кубрика
Профессор Бангорского университета в Уэльсе Натан Абрамс рассказал журналистом о найденных ранее неизвестных трех сценариях режиссера Стэнли Кубрика.
Обновлено в 10:58
Игры
Объявлена закрытая бета-версия Minecraft Earth и показаны новые кадры геймплея
После первой демонстрации Minecraft Earth на Всемирной конференции разработчиков Apple в прошлом месяце, было объявлено о предстоящем выходе закрытой бета-версии этой игры в дополненной реальности, в стиле Pokémon Go.
Обновлено в 08:10
Космос
Черную дыру в центре Галактики впервые смогли измерить
Ученым удалось получить данные о размере видимой части черной дыры в центре Млечного Пути.
Обновлено в 09:16
Общество
«Сибирские Мальдивы» закрыли для посещений
Обновлено в 08:58
Политика
Зеленский поручил вернуть осужденного в Италии бойца ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре страны начать работу по возвращению на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
Обновлено в 16:40
Шоу-бизнес
«Горжусь находкой»: Гагарина поделилась секретом воспитания дочери-непоседы
"Горжусь находкой": Гагарина поделилась секретом воспитания дочери-непоседы На официальной странице в Инстаграм певица рассказала, как быстро уложить ребенка спать.
Обновлено в 15:05
Авто
Продажи российских авто с пробегом падают сильнее рынка
За 5 месяцев 2019 года в России было продано 562 тысячи подержанных легковых автомобилей отечественных марок, что на 4,3% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 05:07
Общество
Прокуратура Москвы предостерегла организаторов акции в Новопушкинском сквере
Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях и вынесла предостережение организаторам акции, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Обновлено в 16:10
Происшествия
Москвичка бесследно исчезла, провалившись в люк
Обновлено в 13:21
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Авто
Альянс Volkswagen-Ford займется выпуском электрокаров
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую базу в Сирии
Боевики ночью попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
Обновлено в 15:02
Экономика
Новый законопроект может привести к уходу Visa и Mastercard из России
Международные платежные системы (МПС) могут уйти из России в случае принятия поправок в закон «О национальной платежной системе».
Обновлено в 04:52
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Политика
Зеленский заключил пари на увольнение с мэром Днепра
Обновлено в 07:36
Наука
Искусственный интеллект обыграл лучших игроков мира в покер
Искусственный интеллект обыграл в техасский холдэм лучших игроков планеты. Испытания программы проходили в два тура, сообщает Science.
Обновлено в 13:26
Происшествия
На ТЭЦ в Мытищах восстановили подачу газа
Обновлено в 14:42
Шоу-бизнес
Солистка группы «Непара» сбросила 20 кг и вернулась на сцену
Солистка группы «Непара» дала интервью программе «Наш потребнадзор».
Обновлено в 04:00
Общество
В этой тюрьме сидят самые страшные убийцы России. Сбежать отсюда невозможно
«Лента.ру» завершает цикл публикаций о колониях особого режима — самых страшных зонах России.
Обновлено в 17:03
Политика
Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55