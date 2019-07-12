Экономика
Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускниковИзвестия вчера в 23:14
Рейтинг вузов России составлен по уровню зарплат молодых специалистов, окончивших учебные заведения в 2013—2018 годах. В списке на 20 местах распределены 45 вузов. В апреле были названы вакансии с зарплатой выше 500 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в области экономики и финансов, возглавили НИУ Высшая школа экономики и МГИМО, бывшие студенты которых получают около 110 тысяч в месяц, следует из исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющегося в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:22
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