Общество
Названы вузы с самыми богатыми выпускникамиLenta.ru 07:26
Сервис подбора персонала Superjob провел исследование и составил рейтинг вузов с самыми высокооплачиваемыми выпускниками в области экономики и финансов. Результаты исследования приводит ТАСС.
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с чего всё началось
Рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в области экономики и финансов, возглавили НИУ Высшая школа экономики и МГИМО, бывшие студенты которых получают около 110 тысяч в месяц, следует из исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющегося в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:22
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