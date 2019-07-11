Рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в области экономики и финансов, возглавили НИУ Высшая школа экономики и МГИМО, бывшие студенты которых получают около 110 тысяч в месяц, следует из исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Сервис подбора персонала Superjob провел исследование и составил рейтинг вузов с самыми высокооплачиваемыми выпускниками в области экономики и финансов. Результаты исследования приводит ТАСС.

Политика В Кремле признали перегибы при применении закона об оскорблении власти В Кремле видят перегибы в применении закона об оскорблении представителей власти в интернете, об этом в пятницу сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Футбол Тульский «Арсенал» сыграет с московским «Динамо» Тульский «Арсенал» сыграет с московским «Динамо». Матч состоится 12 июля в 20.00 на Центральном стадионе.

Политика Гудков, Яшин и Соболь собирали десятки подписей «мертвых душ» Ремесло раскрыл, что больше всего «мертвых душ» было обнаружено в подписных листах кандидатов Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина.

Экономика «Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).

Шоу-бизнес Высоцкая нежно поздравила с днем рождения Домогарова Актриса Юлия Высоцкая в Instagram трогательно и нежно поздравила с днем рождения своего друга и коллегу Александра Домогарова.

Происшествия В Ватикане поиски пропавшей девочки обернулись новой загадкой На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.

Политика Послы G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко Послы стран G7 подвергли критике проект закона президента Украины Владимира Зеленского, предусматривающего люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, под который подпадает, в частности, бывший украинский лидер Пётр Порошенко.

Происшествия Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.

Происшествия Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.

Гаджеты В WhatsApp появится возможность редактирования отправленных фото В ближайшем обновлении WhatsApp, пользователи смогут редактировать уже отправленные в переписку фотографии.

Происшествия В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.

Экономика Минтруд назвал размер МРОТ на 2020 год Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.

Политика Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк» Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".

Происшествия В Челябинской области женщину убило молнией Как сообщили в полиции, 58-летняя женщина во время грозы находилась на озере Большой Шантропай.

Здоровье Названы виды ядовитых внешне съедобных грибов в лесах Подмосковья Грибы улучшают состояние сердечно-сосудистой и нервной системы, но некоторые виды ядовиты и опасны, хотя внешне очень напоминают съедобные сорта.

Политика Полпред УрФО прокомментировал задержание своего помощника Воробьева Полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов впервые прокомментировал задержание своего помощника Александра Воробьева, которого подозревают в госизмене (ст. 275 УК РФ).

Политика Глава СПЧ назвал мем о депутате кировской гордумы легкой усмешкой Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов прокомментировал обращение в полицию депутата городской думы Кирова Павла Валенчука из-за публикации в сети Интернет.

Недвижимость В Центробанке ожидают падения цен на жильё В Центробанке предрекают падение цен на жильё после 2024 года.

Политика Социологи выяснили отношение россиян к поездкам в Грузию Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии при этом свыше половины опрошенных (60%) полагают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".

Транспорт Путепровод в Реутове сдадут в сентябре После запуска в эксплуатацию эстакады в Реутове в сентябре водители избавятся от главного затора по направлению в Балашиху, сообщает "360".

Политика Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко Весной 2019 года Владимир Зеленский был избран президентом Украины по одной простой причине: он не является Петром Порошенко; логично использовать ту же линию и теперь, хотя бы продемонстрировав готовность убирать из власти лжецов и коррупционеров.

Происшествия Бойцы спецназа ФСБ «Альфа» скрылись от следствия на Кавказе Восемь бойцов элитного спецподразделения ФСБ «Альфа», проходящих фигурантами по громкому делу о разбое, скрылись от следствия на Кавказе, пишут российские СМИ.

Происшествия В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.