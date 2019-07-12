Общество

Названы вузы с самыми богатыми выпускникамиLenta.ru 07:26

Сервис подбора персонала Superjob провел исследование и составил рейтинг вузов с самыми высокооплачиваемыми выпускниками в области экономики и финансов. Результаты исследования приводит ТАСС.
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с чего всё началось

Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов

Рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в области экономики и финансов, возглавили НИУ Высшая школа экономики и МГИМО, бывшие студенты которых получают около 110 тысяч в месяц, следует из исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:22

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Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников

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Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников

Российская газетавчера в 20:15

Superjob назвал вузы с наибольшими зарплатами выпускников-финансистов

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Коммерсантъ00:19

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РИА Новостивчера в 20:22

Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов

RT на русском01:19

Эксперты составили рейтинг вузов с наибольшими зарплатами выпускников-финансистов

ТАССвчера в 20:03
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:54, Вашингтон
Происшествия

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Экономика

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Происшествия

Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии

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Общество

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Самые ранние христиане в Римской империи обычно изображались как люди, удалившиеся от мира, которым угрожали гонениями.
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Обновлено в 05:52
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Происшествия

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В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.
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Происшествия

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Происшествия

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Армия и оружие

Большой гидрографический катер «Александр Евланов» пополнил Балтийский флот

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ЦБ сообщил о снижении достаточности капитала банка «Восточный»

Значение норматива достаточности базового капитала банка «Восточный» достигло уровня ниже определенного требованиями Банка России, сообщили в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 07:46
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«Гётеборг» объявил о переходе защитника Старфельта в «Рубин»

Официальный сайт «Гётеборг» объявил о переходе защитника Карла Старфельта в «Рубин». Контракт 24-летнего шведа рассчитан на четыре года.
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Политика

В МИД заявили о готовности работать с новым генсеком Совета Европы

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Обновлено в 07:33
Авто

Подсчитано количество Volkswagen «Жук» в разных городах России

По данным аналитиков, на начало 2019 года в России числилось 3542 зарегистрированных автомобиля Volkswagen Kaefer – модели, которая, как и ее возрожденный в 1998 году преемник New Beetle, неофициально называлась «Жуком».
Обновлено в 02:49
Общество

Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с нарушениями

Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с серьезными нарушениями.
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Минпромторг не включил Bugatti и Tesla в список роскошных автомобилей

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Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Обновлено в 00:58
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
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Политика

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Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии при этом свыше половины опрошенных (60%) полагают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
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Политика

В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко

Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.
Обновлено в 07:35
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
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Происшествия

В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения

Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Российская туристка попала в психбольницу на Бали

Обновлено вчера в 06:13
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