Общество
Названы вузы с самыми богатыми выпускникамиLenta.ru 07:26
Сервис подбора персонала Superjob провел исследование и составил рейтинг вузов с самыми высокооплачиваемыми выпускниками в области экономики и финансов. Результаты исследования приводит ТАСС.
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с чего всё началось
Рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в области экономики и финансов, возглавили НИУ Высшая школа экономики и МГИМО, бывшие студенты которых получают около 110 тысяч в месяц, следует из исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющегося в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:22
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:54, Вашингтон
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11-летняя ученица Тутберидзе исполнила тройной аксель без коньков
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Путешествия
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Думаю, что основная задача — чтобы болельщик пошел на игру. Если у нас будет все хорошо, то болельщики пойдут на игру.
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Общество
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Назвав золоотвал «новосибирскими Мальдивами», пользователи социальных сетей активно выкладывают свои фотографии на фоне озера в купальниках, как они занимаются йогой или изощренно позируют на камеру.
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Армия и оружие
Большой гидрографический катер «Александр Евланов» пополнил Балтийский флот
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ЦБ сообщил о снижении достаточности капитала банка «Восточный»
Значение норматива достаточности базового капитала банка «Восточный» достигло уровня ниже определенного требованиями Банка России, сообщили в пресс-службе ЦБ.
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Обновлено в 07:33
Авто
Подсчитано количество Volkswagen «Жук» в разных городах России
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Обновлено в 02:49
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Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с нарушениями
Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с серьезными нарушениями.
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Политика
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В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко
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Происшествия
СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района
Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
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В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
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Российская туристка попала в психбольницу на Бали
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