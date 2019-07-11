Общество
Названы вузы России с самыми высокими зарплатами выпускниковНациональная служба новостей 01:22
Эксперты назвали вузы, выпускники которых могут рассчитывать на высокие зарплаты. Рейтинг был представлен компанией Superjob, сообщает «РИА Новости». Список возглaвили Национальный исследовательский университет «Высшая школa экономики» и МГИМО.
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Экономика
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Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что Visa и Mastercard из-за поправок к закону о национальной платежной системе могут уйти с российского рынка.
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Обновлено в 03:57
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Избившей племянницу жительнице Ингушетии предъявили обвинения
Следователи предъявили обвинение жительнице Ингушетии, жестоко избившей свою семилетнюю племянницу, сообщает СК РФ.
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Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
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Сбой произошел на Кольцевой линии метро
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Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы
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Наука
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Ученые Копенгагенского университета в Дании выяснили, что таяние ледников в Гренландии из-за глобального потепления представляет опасность не только для природных экосистем острова, но и для тысяч археологических памятников, относящихся к эпохе викингов.
Обновлено в 13:56
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Леди Гага и Брэдли Купер стали жить вместе
Певица Леди Гага и голливудский актер Брэдли Купер стали жить вместе. Гага переехала в шикарный особняк актера в Нью-Йорке, пишет «МК».
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В Ватикане поиски пропавшей девочки обернулись новой загадкой
На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.
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Здоровье
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