Общество

Названы вузы России с самыми высокими зарплатами выпускниковНациональная служба новостей 01:22

Эксперты назвали вузы, выпускники которых могут рассчитывать на высокие зарплаты. Рейтинг был представлен компанией Superjob, сообщает «РИА Новости». Список возглaвили Национальный исследовательский университет «Высшая школa экономики» и МГИМО.
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