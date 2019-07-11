Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг российских вузов, выпускники-экономисты которых имеют самую высокую заработную плату.

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».

Происшествия Избитой в Ингушетии девочке могут сохранить руку По словам зампостпреда республики Адама Бузуртанова, который пообщался с лечащим врачом пострадавшей Александром Брянцевым, «состояние девочки стабильное, наметилось небольшое улучшение в кровоснабжении правой руки».

Политика На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.

Общество Прокуратура Москвы предостерегла организаторов акции в Новопушкинском сквере Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях и вынесла предостережение организаторам акции, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Происшествия Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага» Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.

Политика В Киеве начались протесты у итальянского посольства В столице Украины начался митинг у посольства Италии на фоне приговора итальянского суда сотруднику Нацгвардии Виталию Маркиве, сообщает «Страна.ua».

Шоу-бизнес Леди Гага переехала к Брэдли Куперу Американская поп-исполнительница Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на друга актера.

Армия и оружие Врио главы Пентагона обсудит с министром обороны Турции поставки С-400 Исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер заявил, что обсудит по телефону с турецким министром национальной обороны Хулуси Акаром доставку в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Происшествия В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.

Экономика В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения "Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".

Транспорт Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса Минобороны РФ к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков опубликовало рассекреченные документы, связанные с этим событием.

Культура Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.

Здоровье Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.

Наука Некоторые рыбы умеют менять свой пол Ученые сообщают, что некоторые виды рыб умеют менять свой пол при жизни.

Происшествия В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.

Шоу-бизнес Газманов показал романтическую прогулку с женой по Италии На днях на YouTube вышел выпуск шоу Насти Ивлеевой с участием Олега Газманова.

Происшествия Первый заместитель главы АСВ ушел со своей должности Агентство на триллион: за что и как судится АСВ Мельников также работал в АСВ с 2004 года в должности заместителя генерального директора.

Экономика Минтруд увеличит прожиточный минимум «Установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения — 12130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11004 рублей», — сообщается в пояснительной записке.

Авто Представлен новый бронеавтомобиль «Тигр» для армии Представлен новый армейский «Тигр». Обновленная модель бронеавтомобиля оснащена более мощным двигателем и лучшей бронезащитой.

Наука Четвертый реактор ЧАЭС полностью закрыли куполом Купол над четвертым реактором ЧАЭС /©FlyCam Теперь власти Украины представили окончательный вариант металлического сооружения, призванного оградить радиоактивный очаг от окружающего мира.

Армия и оружие Российскую базу в Сирии атаковали беспилотники Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщает РИА "Новости".