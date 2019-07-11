Общество

Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускниковNews.ru 01:54

Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг российских вузов, выпускники-экономисты которых имеют самую высокую заработную плату.
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Астраханские ИТ-специалисты в топ-20 по уровню зарплат в России

Московский Комсомолец10:13

Названы вузы с самыми богатыми выпускниками

Lenta.ru07:26

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников

Коммерсантъ00:19

Названы вузы России с самыми высокими зарплатами выпускников

Национальная служба новостей01:22

Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов

RT на русском01:19

Superjob назвал вузы с наибольшими зарплатами выпускников-финансистов

РБК00:43

ВШЭ оказалась лидером по зарплатам выпускников с экономическими специальностями

Интерфакс02:59
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:32, Вашингтон
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке могут сохранить руку

По словам зампостпреда республики Адама Бузуртанова, который пообщался с лечащим врачом пострадавшей Александром Брянцевым, «состояние девочки стабильное, наметилось небольшое улучшение в кровоснабжении правой руки».
Обновлено в 17:43
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Общество

Прокуратура Москвы предостерегла организаторов акции в Новопушкинском сквере

Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях и вынесла предостережение организаторам акции, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Обновлено в 16:10
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено в 15:05
Происшествия

Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»

Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.
Обновлено в 10:38
Политика

В Киеве начались протесты у итальянского посольства

В столице Украины начался митинг у посольства Италии на фоне приговора итальянского суда сотруднику Нацгвардии Виталию Маркиве, сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к Брэдли Куперу

Американская поп-исполнительница Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на друга актера.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие

Врио главы Пентагона обсудит с министром обороны Турции поставки С-400

Исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер заявил, что обсудит по телефону с турецким министром национальной обороны Хулуси Акаром доставку в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 11:55
Гаджеты

Xiaomi Mi Band 4 поступил в продажу в России

Обновлено в 15:36
Происшествия

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Экономика

В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения

"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Транспорт

Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
Обновлено в 10:46
Наука

Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху

Обновлено вчера в 14:02
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса

Минобороны РФ к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков опубликовало рассекреченные документы, связанные с этим событием.
Обновлено в 17:54
Культура

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Здоровье

Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца

Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено вчера в 06:24
Наука

Некоторые рыбы умеют менять свой пол

Ученые сообщают, что некоторые виды рыб умеют менять свой пол при жизни.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.
Обновлено в 09:49
Спорт

Медведева показала фрагмент новой произвольной программы

Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес

Газманов показал романтическую прогулку с женой по Италии

На днях на YouTube вышел выпуск шоу Насти Ивлеевой с участием Олега Газманова.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Первый заместитель главы АСВ ушел со своей должности

Агентство на триллион: за что и как судится АСВ Мельников также работал в АСВ с 2004 года в должности заместителя генерального директора.
Обновлено вчера в 04:28
Происшествия

Москвичка бесследно исчезла, провалившись в люк

Обновлено в 13:21
Общество

Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона

Обновлено в 12:45
Экономика

Минтруд увеличит прожиточный минимум

«Установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения — 12130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11004 рублей», — сообщается в пояснительной записке.
Обновлено вчера в 13:14
Авто

Представлен новый бронеавтомобиль «Тигр» для армии

Представлен новый армейский «Тигр». Обновленная модель бронеавтомобиля оснащена более мощным двигателем и лучшей бронезащитой.
Обновлено в 12:28
Наука

Четвертый реактор ЧАЭС полностью закрыли куполом

Купол над четвертым реактором ЧАЭС /©FlyCam Теперь власти Украины представили окончательный вариант металлического сооружения, призванного оградить радиоактивный очаг от окружающего мира.
Обновлено 10 июля в 15:29
Футбол

Михаил Игнатов: «Надеюсь, новички скоро адаптируются и нам помогут»

Наш капитан, вице-капитан и вся команда поддерживает ребят. Надеюсь, скоро они адаптируются и помогут нам.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие

Российскую базу в Сирии атаковали беспилотники

Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:42
Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Как работают Яндекс.Новости?
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