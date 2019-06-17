Авто

Названы все цены нового кроссовера Renault ArkanaИзвестия 06:18

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации на российском рынке составит 999 000 рублей. Об этом 17 июня передает корреспондент «Известий». Всего для автомобиля предусмотрены четыре комплектации: Live, Drive, Style и Edition One.
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Кроссовер Renault Arkana: все комплектации и цены

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Renault назвал весь перечень цен на Arkana

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Что ждет Renault Arkana на российском рынке

Юга.ру13 июня в 17:14

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Car.ru14 июня в 06:29

Renault объявила полный прайс-лист на новый купе-кроссовер Arkana

Автостат06:36
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:53, Вашингтон
Кино

Цискаридзе рассказал, зачем пересматривает фильмы о Гарри Поттере

Современные педагоги должны знать историю о Гарри Поттере и "Игру престолов", чтобы находить общий язык с учениками, считает ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Путину доложили про ситуацию в Чемодановке

Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка Пензенской области, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:05
Происшествия

Телецентр «Останкино» в Москве проверяют после письма о минировании

Обновлено в 09:38
Политика

Трамп пояснил данные об активных кибератаках США на Россию

Утверждения газеты The New York Times о том, что американские спецслужбы в течение последнего года стали предпринимать более активные попытки внедрения вредоносного программного обеспечения в энергосистему России, не соответствуют действительности, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено 15 июня в 22:07
Экономика

Кудрин заявил, что арест Калви стал шоком для экономики

Дело против основателя и управляющего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви показало российскому бизнесу, что планка безопасности изменилась и стала "еще более рискованной".
Обновлено в 10:32
Происшествия

В Чечне назвали «мерзостью» слухи о «тюрьме для геев» на Кавказе

В Чеченской Республике назвали «мерзостью» слухи о «тюрьме для геев», где содержатся пропавшие без вести россияне.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие

В Ле-Бурже показали европейский истребитель пятого поколения NGF

Новейший европейский истребитель пятого поколения Next Generation Fighter (NGF), разрабатываемый в рамках международной программы FCAS (Future Combat Air System), впервые представлен официально на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019), передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 07:45
Экономика

Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд

Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Общество

Киселев пойдет под суд за виллу в Крыму

Обновлено в 08:14
Армия и оружие

Литовцы изучили опыт украинских военных в Донбассе

Обновлено в 10:33
Политика

Путину и Лукашенко предложения по интеграции представят к 25 июня

Президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 25 июня будут представлены предложения по углублению интеграции в Союзном государстве, заявил в понедельник спикер нижней палаты парламента Белоруссии (Палаты представителей) Владимир Андрейченко.
Обновлено в 08:45
Общество

«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

Обновлено в 07:35
Общество

Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе

В рейтинге регионов по благосостоянию семей, опубликованном РИА Новости, шесть республик округа заняли самые последние места.
Обновлено в 07:19
Общество

Грудинина окончательно засудили

Обновлено в 10:28
Политика

В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева

Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес

Бари Алибасова выписали из больницы

Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Игры

Создана королевская битва на основе Super Mario Bros

Обновлено в 10:01
Происшествия

Сотни цыган из Чемодановки принудительно переместили под Волгоград

Около 900 цыган, проживавших в пензенских сёлах Чемодановка и Лопатки в принудительном порядке перемещены в Волгоградскую область.
Обновлено в 10:35
Общество

Названо число работающих пенсионеров в России

По состоянию на 1 января 2019 года доля работающих пенсионеров составляла 20,4 процента от общего числа пенсионеров в стране.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Путин ужесточил наказание за «пьяные» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:54
Происшествия

Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ

Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова

Обновлено в 07:48
Футбол

Тотти объявил об уходе из «Ромы»

Причиной ухода 42-летнего итальянца стал конфликт с руководством «Ромы». Ранее сообщалось, что Тотти недоволен своей ролью в клубе.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес

Леди Гага поцеловала женатого музыканта на сцене

Леди Гага в последнее время находится в центре всевозможных сплетен и слухов.
Обновлено в 10:03
Здоровье

Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока

В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 02:09
Происшествия

Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.
Обновлено в 07:46
Экономика

Курс биткойна вырос за неделю почти на 20%

Аналитики Bloomberg писали, что позитивно на курсе биткойна сказались новости о том, что Facebook разрабатывает платежную систему с применением криптовалют.
Обновлено в 04:10
Спорт

Спортсмены Чувашии массово нарушали антидопинговые правила

В ходе проведенной проверки с июня 2017 по июнь 2019 года выявлены многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил (использование запрещенного метода) спортсменами Республики Чувашия, сообщает официальный сайт РУСАДА.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Бывший глава Свердловской железной дороги найден застреленным в Москве

В Москве найден мертвым бывший глава СвЖД Алексей Миронов, сообщает Ура.ру.
Обновлено в 10:27
Экономика

«Россети» требуют увеличить тарифы для промышленности в 4 раза

Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству увеличить тарифы в 4 раза для прямых потребителей магистральных сетей (то есть крупных предприятий).
Обновлено в 01:24
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