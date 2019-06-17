Авто
Названы все цены нового кроссовера Renault ArkanaИзвестия 06:18
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации на российском рынке составит 999 000 рублей. Об этом 17 июня передает корреспондент «Известий». Всего для автомобиля предусмотрены четыре комплектации: Live, Drive, Style и Edition One.
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Кино
Цискаридзе рассказал, зачем пересматривает фильмы о Гарри Поттере
Современные педагоги должны знать историю о Гарри Поттере и "Игру престолов", чтобы находить общий язык с учениками, считает ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Путину доложили про ситуацию в Чемодановке
Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка Пензенской области, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:05
Политика
Трамп пояснил данные об активных кибератаках США на Россию
Утверждения газеты The New York Times о том, что американские спецслужбы в течение последнего года стали предпринимать более активные попытки внедрения вредоносного программного обеспечения в энергосистему России, не соответствуют действительности, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено 15 июня в 22:07
Экономика
Кудрин заявил, что арест Калви стал шоком для экономики
Дело против основателя и управляющего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви показало российскому бизнесу, что планка безопасности изменилась и стала "еще более рискованной".
Обновлено в 10:32
Происшествия
В Чечне назвали «мерзостью» слухи о «тюрьме для геев» на Кавказе
В Чеченской Республике назвали «мерзостью» слухи о «тюрьме для геев», где содержатся пропавшие без вести россияне.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
В Ле-Бурже показали европейский истребитель пятого поколения NGF
Новейший европейский истребитель пятого поколения Next Generation Fighter (NGF), разрабатываемый в рамках международной программы FCAS (Future Combat Air System), впервые представлен официально на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019), передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 07:45
Экономика
Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд
Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Общество
Киселев пойдет под суд за виллу в Крыму
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Литовцы изучили опыт украинских военных в Донбассе
Обновлено в 10:33
Политика
Путину и Лукашенко предложения по интеграции представят к 25 июня
Президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 25 июня будут представлены предложения по углублению интеграции в Союзном государстве, заявил в понедельник спикер нижней палаты парламента Белоруссии (Палаты представителей) Владимир Андрейченко.
Обновлено в 08:45
Общество
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару
Обновлено в 07:35
Общество
Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе
В рейтинге регионов по благосостоянию семей, опубликованном РИА Новости, шесть республик округа заняли самые последние места.
Обновлено в 07:19
Общество
Грудинина окончательно засудили
Обновлено в 10:28
Политика
В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева
Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Игры
Создана королевская битва на основе Super Mario Bros
Обновлено в 10:01
Происшествия
Сотни цыган из Чемодановки принудительно переместили под Волгоград
Около 900 цыган, проживавших в пензенских сёлах Чемодановка и Лопатки в принудительном порядке перемещены в Волгоградскую область.
Обновлено в 10:35
Общество
Названо число работающих пенсионеров в России
По состоянию на 1 января 2019 года доля работающих пенсионеров составляла 20,4 процента от общего числа пенсионеров в стране.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Путин ужесточил наказание за «пьяные» ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:54
Происшествия
Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ
Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 07:54
Футбол
Тотти объявил об уходе из «Ромы»
Причиной ухода 42-летнего итальянца стал конфликт с руководством «Ромы». Ранее сообщалось, что Тотти недоволен своей ролью в клубе.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Леди Гага поцеловала женатого музыканта на сцене
Леди Гага в последнее время находится в центре всевозможных сплетен и слухов.
Обновлено в 10:03
Здоровье
Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока
В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 02:09
Происшествия
Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.
Обновлено в 07:46
Экономика
Курс биткойна вырос за неделю почти на 20%
Аналитики Bloomberg писали, что позитивно на курсе биткойна сказались новости о том, что Facebook разрабатывает платежную систему с применением криптовалют.
Обновлено в 04:10
Спорт
Спортсмены Чувашии массово нарушали антидопинговые правила
В ходе проведенной проверки с июня 2017 по июнь 2019 года выявлены многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил (использование запрещенного метода) спортсменами Республики Чувашия, сообщает официальный сайт РУСАДА.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден застреленным в Москве
В Москве найден мертвым бывший глава СвЖД Алексей Миронов, сообщает Ура.ру.
Обновлено в 10:27
Экономика
«Россети» требуют увеличить тарифы для промышленности в 4 раза
Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству увеличить тарифы в 4 раза для прямых потребителей магистральных сетей (то есть крупных предприятий).
Обновлено в 01:24