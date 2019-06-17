Авто
Названы все цены нового кроссовера Renault ArkanaИзвестия 06:18
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации на российском рынке составит 999 000 рублей. Об этом 17 июня передает корреспондент «Известий». Всего для автомобиля предусмотрены четыре комплектации: Live, Drive, Style и Edition One.
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Происшествия
Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Экс-начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает источник «РБК Екатеринбург».
Обновлено в 11:33
Общество
В России введены штрафы за нарушение сбора и переработки мусора
В России введены штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора.
Обновлено в 11:27
Экономика
Кудрин не исключает «социального взрыва» в России
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин обеспокоен падением уровня жизни в РФ и не исключает "социального взрыва", если уровень бедности продолжит расти.
Обновлено в 10:39
Политика
Зеленский и Макрон договорились о новой встрече «нормандской четверки»
По результатам переговоров, президенты договорились о проведении в ближайшее время встречи внешнеполитических советников стран "нормандского формата" - Украина, Россия, Германия, Франция.
Обновлено в 11:58
Теннис
Хачанов вышел во второй круг турнира в Халле
Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в немецком Халле, призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.
Обновлено в 11:23
Спорт
Российский рапирист Черемисинов вышел в полуфинал чемпионата Европы
Российский рапирист Алексей Черемисинов вышел в полуфинал чемпионата Европы по фехтованию в Дюссельдорфе (Германия).
Обновлено в 09:36
Общество
Грудинина окончательно засудили
Московский областной суд подтвердил законность решения Видновского городского суда, обязавшего директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина передать две трети имущества своей бывшей супруге Ирине.
Обновлено в 10:28
Политика
Миронов предложил Путину два пути борьбы с коррупцией
Для борьбы с коррупцией у партии «Справедливая Россия» есть две инициативы.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Польское судно получило повреждения во время учений НАТО
Пресс-секретарь 8-й флотилии обороны побережья ВМС Польши Гжегож Левандовский заявил, что польский военный корабль Gniezno получил повреждения во время учений НАТО «Балтопс» в Балтийском море.
Обновлено в 11:18
Энергетика
Медведев поручил проверить цены на бензин
Прояснить ситуацию с ценами на бензин в ряде российских регионов поручил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев своему заместителю Дмитрию Козаку.
Обновлено в 08:47
Политика
Супруга Зеленского встретилась с первой леди Франции и позвала ее на Украину
Как отмечает на своем сайте пресс-служба украинского президента, Зеленская рассказала Макрон о своих проектах, которыми она намерена заняться на родине, а кроме того, пригласила супругу французского президента посетить Украину.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Путин ужесточил наказание для пьяных нарушителей ПДД
Президент России Владимир Путин подписал поправки к Уголовному кодексу (УК), ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди.
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес
Умерла дизайнер, актриса и писательница Глория Вандербилт
Обновлено в 11:50
Политика
Киев предупредил Евросоюз о возможном газовом кризисе в 2020 году
Киев предупредил Евросоюз о газовом кризисе, который может наступить в следующем отопительном сезоне.
Обновлено в 12:18
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Экономика
Еврокомиссия пожаловалась на российские меры импортозамещения
Еврокомиссия включила РФ в список стран, которые, по мнению еврочиновников, создали наибольшее число "торговых барьеров" для европейских компаний, говорится в обнародованном в понедельник докладе за 2018 год.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35
Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35.
Обновлено в 01:22
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов
Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
Политика
Лондон отреагировал на возможность встречи Мэй и Путина
Обновлено в 10:31
Футбол
Президент «ПСЖ»: «Никто не заставлял Неймара подписывать контракт»
Существуют контракты, которые нужно уважать, но наш приоритет теперь – преданность проекту. Никто не заставлял Неймара подписывать контракт.
Обновлено в 11:13
Космос
Посмотрите на Tabletop Whale — полный атлас орбит всех объектов в Солнечной системе 🔥
В Tabletop Whale, помимо Солнца и всех планет, вошли орбиты более 18 тыс. астероидов в Солнечной системе.
Обновлено в 08:42
Общество
Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать
Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Происшествия
Военные сделали сальто на Lada Vesta
В Сети опубликовали видео, на котором автомобиль Lada Vesta сдает назад, проезжая дорожные фишки, и при попытке совершить резкий разворот на 180 градусов переворачивается.
Обновлено в 05:57