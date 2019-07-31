Задержанных в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом «Известиям» рассказал адвокат украинцев Николай Полозов.

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Задержанных в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, сообщил в интервью "Известиям" адвокат украинского экипажа Николай Полозов.

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