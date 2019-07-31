Политика

Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на УкраинуИнфорос 03:38

Задержанных в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, сообщил в интервью "Известиям" адвокат украинского экипажа Николай Полозов.
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с чего всё началось

Поручитель, распишитесь: украинские моряки могут быть дома до октября

Задержанных в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом «Известиям» рассказал адвокат украинцев Николай Полозов.
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Названы сроки возвращения украинских моряков на родину

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Поручитель, распишитесь: украинские моряки могут быть дома до октября

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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:11, Ашберн
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