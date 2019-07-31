Россия не отказывается от предложения отправить украинских моряков домой, изменив им меру пресечения и получив письменные заверения от Киева, что все подсудимые продолжат участие в процессе над ними, отметил в разговоре с «Известиями» высокопоставленный собеседник в российских дипломатически кругах.

с чего всё началось

По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину. Высокопоставленный источник добавил, что уже есть некие договоренности между российской и украинской стороной.

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