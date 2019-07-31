Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на УкраинуГазета.Ru 02:39
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину. Высокопоставленный источник добавил, что уже есть некие договоренности между российской и украинской стороной.
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с чего всё началось
Задержанных в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом «Известиям» рассказал адвокат украинцев Николай Полозов.Известиявчера в 17:01
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Голкипер «Динамо» Еременко перенес операцию и пропустит до четырех недель
Голкипер "Динамо" Александр Еременко перенес операцию по удалению аппендикса и пропустит от трех до четырех недель, сообщается на сайте московского хоккейного клуба.
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ФИФА назвала 10 номинантов на приз лучшему тренеру сезона
Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте объявила имена 10 претендентов на звание «Лучший тренер» сезона-2018/19.
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Общество
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Космос
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Экономика
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Более 10 новых школ и детских садов примут учащихся в Москве в новом учебном году, рассказал в среду мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 07:10
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После незаконной акции в Москве заведено дело о массовых беспорядках
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Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.
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Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
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