Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на УкраинуГазета.Ru 02:39
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину. Высокопоставленный источник добавил, что уже есть некие договоренности между российской и украинской стороной.
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с чего всё началось
Задержанных в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом «Известиям» рассказал адвокат украинцев Николай Полозов.Известиявчера в 17:01
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