Политика

Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на УкраинуГазета.Ru 02:39

По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину. Высокопоставленный источник добавил, что уже есть некие договоренности между российской и украинской стороной.
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с чего всё началось

Поручитель, распишитесь: украинские моряки могут быть дома до октября

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«Известия» сообщили, что украинских моряков могут отпустить домой до октября

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РБК04:09

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URA.Ru03:13

Адвокат рассчитывает, что украинских моряков отпустят до октября

РЕН ТВвчера в 17:09

Поручитель, распишитесь: украинские моряки могут быть дома до октября

Известиявчера в 17:01
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Главный редактор портала AVIA.RU Роман Гусаров в беседе со «Взглядом» прокомментировал сообщение о том, что самолёт Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Краснодара в Тюмень, экстренно приземлился в самарском аэропорту Курумоч из-за неисправности двигателя.
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