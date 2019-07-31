Задержанных в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом «Известиям» рассказал адвокат украинцев Николай Полозов.

с чего всё началось

По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину. Высокопоставленный источник добавил, что уже есть некие договоренности между российской и украинской стороной.

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