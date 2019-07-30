Политика

Названы возможные сроки уничтожения УкраиныГазета.Ru вчера в 23:32

Украинская земля может исчезнуть с лица планеты в ближайшие три года. Такое предположение высказал представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива в эфире украинских СМИ.
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Life.ruвчера в 22:59

Названы возможные сроки уничтожения Украины

Газета.Ruвчера в 23:32
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Жителям подтопленного села в Приамурье посоветовали бросить курить

Жители села Угловое, отказавшиеся эвакуироваться из-за паводка, попросили для себя сладости и сигареты.
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В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России

Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.
Обновлено в 02:36
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся

Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.
Обновлено 28 июля в 19:33
Происшествия

Задержан начальник уголовного розыска управления МВД по Приморью

Обновлено в 02:43
Экономика

В Марий Эл с 1 августа вырастут пенсии у работающих пенсионеров

С 1 августа в Марий Эл размеры пенсий работающих пенсионеров увеличатся.
Обновлено вчера в 04:00
Общество

Власти утвердили список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных собак, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Политика

Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин

Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
Обновлено вчера в 22:15
Политика

На Украине перезахоронили останки солдат дивизии СС «Галичина»

Обновлено в 01:35
Общество

Гороскоп на 29 июля: неожиданный доход ожидает Львов

Неожиданный доход ожидает Львов.
Обновлено 28 июля в 18:00
Футбол

«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено вчера в 09:26
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Не менее 12 человек погибли при крушении военного самолета в Пакистане

Обновлено вчера в 22:42
Хоккей

«Узнав, папа бросил трубку»: история любви Артемия Панарина и Алисы Знарок

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Общество

Названы основные признаки профессионального выгорания

Помимо прочего, отмечают эксперты, профессиональное выгорание может сопровождаться головными болями, нарушением сна, раздражительностью и наличием зависимостей (алкоголизма, табакокурения).
Обновлено в 00:04
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о питании в колонии

Отбывающие срок в колонии полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказали о питании в колонии.
Обновлено вчера в 13:42
Армия и оружие

Россия и Иран расширят военное сотрудничество

Ханзади отметил, что этот документ является первым в своем роде между Россией и Ираном.
Обновлено вчера в 17:16
Политика

Власти Украины создадут русскоязычный телеканал для «борьбы за умы»

Власти Украины планируют создать "всемирный русскоязычный канал", которой сможет усилить позиции Киева в "информационной войне".
Обновлено вчера в 13:44
Гаджеты

Вскоре ожидается выход смартфона Redmi Note 8

Суббренд Xiaomi готовит к выходу флагманский девайс Note 8. Специализированные издания сообщают, что о скором выходе флагмана косвенно рассказал руководитель китайского бренда на своей страничке в соцсети Weibo, упомянув слоган «Всегда верь, что хорошие вещи случаются».
Обновлено вчера в 06:38
Экономика

В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI

Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет.
Обновлено 28 июля в 17:01
Футбол

В Англии с сезона-2019/20 введут временные удаления футболистов

Федерация футбола Англии приняла решение ввести временные удаления в некоторых лигах.
Обновлено в 02:41
Наука

Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год

Человечество к 29 июля исчерпало объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год.
Обновлено вчера в 18:35
Общество

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн га

Обновлено вчера в 13:49
Происшествия

В Подмосковье женщина оставила сына в камере хранения в супермаркете

Посетительница супермаркета в Сергиевом Посаде оставила своего двухлетнего ребенка в камере хранения, сообщает "Подмосковье сегодня".
Обновлено в 02:42
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности в России

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России 75% жителей страны не хватает денег до получки — им требуется от нескольких тысяч до 10 тыс. рублей дополнительно, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете и не залезать в долги.
Обновлено в 01:39
Происшествия

ФАС открыла дело из-за закупок палаток организатором сгоревшего лагеря

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Хабаровскому краю после проверки в отношении организаторов сгоревшего детского палаточного лагеря «Холдоми» заподозрило ряд организаций, а также правительство края в нарушении закона о защите конкуренции.
Обновлено в 01:19
Происшествия

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика

Украинский политолог сравнил Киев и Москву

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
Обновлено в 01:27
Общество

В ПФР напомнили, как избежать ошибок в начислении пенсий

В России возникают случаи переплаты пенсий, после которых «излишки» приходится возвращать обратно.
Обновлено вчера в 07:18
Происшествия

Девушка попала в реанимацию после тысячи приседаний

Обновлено в 02:22
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика

Киев готовится к прекращению транзита российского газа

Украина закачивает максимальные объемы газа в хранилища, чтобы подготовиться к худшему сценарию с российским транзитом.
Обновлено вчера в 05:12
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Илья Владимирович Кива
Украинский политик
Украинский политик, общественный деятель и государственный служащий. Бывший глава Социалистической партии Украины, глава Профсоюзов Министерства внутренних дел Украины, экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в 2014-2015 годах участвовал в проведении силовой операции в Донецкой и Луганской областях. Бывший руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.
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