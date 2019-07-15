Один из лидеров украинской партии «Оппозиционный блок» Евгений Мураев намерен добиваться от президента страны Владимира Зеленского снятия блокады с Крыма и Донбасса. Об этом он заявил в эфире телеканала «НАШ». По мнению Мураева, такой шаг якобы поможет вернуть эти регионы в состав Украины.

с чего всё началось

Блокаду с Крыма и Донбасса могут снять после выборов в Верховную раду, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По его мнению, такой сценарий возможен, если президент Украины Владимир Зеленский сумеет сконцентрировать в своих руках все инструменты власти.

Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса

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