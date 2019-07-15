Один из лидеров украинской партии «Оппозиционный блок» Евгений Мураев намерен добиваться от президента страны Владимира Зеленского снятия блокады с Крыма и Донбасса. Об этом он заявил в эфире телеканала «НАШ». По мнению Мураева, такой шаг якобы поможет вернуть эти регионы в состав Украины.

с чего всё началось

15 июля депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что блокада Крыма и Донбасса обернулась плачевными последствиями для Украины. По его словам, достичь мира на востоке страны будет возможно только после снятия ограничений с Донбасса.

Политика В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2» «Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу.

Энергетика Гройсман рассказал о важности закачки газа в украинские хранилища Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в настоящий момент важно, чтобы компания «Нафтогаз» накопила достаточные объёмы газа в хранилищах.

Хоккей Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.

Происшествия Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.

Происшествия Роскачество рассказало, как распознать телефонного мошенника Иногда звонящий может даже рассказать, сколько денег у вас на счету, и когда в последний раз была произведена операция по счету, однако это далеко не гарантия того, что на проводе действительно банковский сотрудник – к сожалению, даже такая информация может попасть в руки мошенников.

Футбол «Краснодар» интересуется форвардом «Лос-Анджелеса» Росси Как пишет Чемпионат, переговоры о покупке 21-летнего форварда Диего Росси ведет «Краснодара». Футболист является воспитанником «Пеньяроля».

Происшествия Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье Глава Объединенной Федерации Сверхлегкой авиации России Игорь Никитин погиб в авиакатастрофе в Подмосковье.

Происшествия Организатор несогласованной акции в Москве Соболь сбежала из ОВД Юристка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, задержанная на несогласованной акции в центре Москвы, сбежала из ОВД Хамовники.

Происшествия Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.

Автоспорт Экипаж Шибалова победил на восьмом этапе ралли «Шелковый путь» Экипаж Антона Шибалова команды "КАМАЗ-мастер" занял первое место по итогам восьмого этапа ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков.

Экономика Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.

Экономика Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.

Экономика Российский рынок оценит санкционные риски Сокращение добычи нефти и обращение в ВТО в связи с введением США пошлин на горячекатаный прокат отражает готовность российских властей поддерживать интересы ключевых для экономики отраслей и рынков.

Происшествия В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом Число погибших при ДТП с автобусом в Архангельском районе Башкирии возросло до шести человек, сообщили в ГИБДД.

Общество Еще один выходной может появиться у россиян Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.

Авто Назвали 10 самых популярных иномарок в России На четвертом и пятом месте составленного топ-10 самых популярных иномарок в России расположились Volkswagen Polo (27,8 тыс. ед.; + 3 %) и Renault Duster (18,7 тыс. ед.; - 12 %).

Общество Внеплановая проверка тюменского медцентра выявила финансовые нарушения Каждый месяц из оборота учреждения за счет незаконной схемы выводились значительные суммы, из категории средств от деятельности, которая приносит доход.

Энергетика Нефть дешевеет на новостях из Китая Уточняется, что на 7.49 по московскому времени стоимость фьючерсов на сентябрь североморской нефтяной смеси марки Brent потеряла в цене 0,09%, достигнув показателя $66,66 за баррель.

Политика В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать "один звонок в Киев", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Происшествия Названа причина смерти 17-летнего российского биатлониста Главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму назвало причину смерти российского биатлониста Артемия Хасанкаева, передает ТАСС.

Общество Неделя жары ждет екатеринбуржцев 15 июля, по данным сервиса «Яндекс.Погода», в Екатеринбурге ожидается +30 днем, +16 градусов ночью.

Экономика «Сто рублей за доллар». Конгресс США одобрил санкции против госдолга России Что именно хотят ввести О мерах против российского госдолга в США говорили с прошлого года.

Космос В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.

Происшествия В ДТП на трассе «Байкал» погибли четыре человека В результате лобового столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае четыре человека погибли, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Мария Куликова опровергла слухи о своей смертельной болезни Известная актриса Мария Куликова в последнее время стала пропадать из социальных сетей, после чего многочисленные поклонники решили, что их любимица смертельно больна.

Здоровье Почему воздух в квартире может быть опасным? Рассказываем, как его проверить Почему воздух в квартире может быть загрязнен По данным ВОЗ, воздух в помещениях чаще всего "отравляет" бытовое печное оборудование на жидком или твердом топливе.