Политика
Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и ДонбассаИзвестия 00:15
15 июля депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что блокада Крыма и Донбасса обернулась плачевными последствиями для Украины. По его словам, достичь мира на востоке страны будет возможно только после снятия ограничений с Донбасса.
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Один из лидеров украинской партии «Оппозиционный блок» Евгений Мураев намерен добиваться от президента страны Владимира Зеленского снятия блокады с Крыма и Донбасса. Об этом он заявил в эфире телеканала «НАШ». По мнению Мураева, такой шаг якобы поможет вернуть эти регионы в состав Украины.RT на русскомвчера в 16:02
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