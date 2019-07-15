Политика
Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и ДонбассаИзвестия 00:15
15 июля депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что блокада Крыма и Донбасса обернулась плачевными последствиями для Украины. По его словам, достичь мира на востоке страны будет возможно только после снятия ограничений с Донбасса.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
Депутат Верховной рады, лидер партии «Оппозиционный блок» Евгений Мураев заявил, что намерен потребовать от президента страны Владимира Зеленского снятия блокады с Донбасса и Крыма, введённой в 2015 году. Об этом он сообщил на ток-шоу "Оппозиция" в эфире украинского телеканала "НАШ".RT на русскомвчера в 16:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:20, Вашингтон
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
Обновлено вчера в 22:47
Экономика
Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета
В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе
Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.
Обновлено вчера в 22:41
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray
На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Общество
«Фобос»: Четверг в Москве станет самым теплым днем на этой неделе
Четверг, 18 июля, в Москве станет самым теплым днем на предстоящей неделе - температура воздуха поднимется до плюс 22-24 градусов.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Читой
Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе «Байкал» в Забайкальском крае, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Следствие попросило арестовать владельца «Нового потока» Мазурова
Следствие попросило суд поместить под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
В результате погибли пятеро и пострадали не менее десяти человек, сообщает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 13:50
Шоу-бизнес
Опубликованы фото со свадьбы Африкантовой и Капаклы из «Дома-2»
Подписчики Марины разделились на два лагеря: одним понравилось платье невесты, а другие его раскритиковали: Африкантова и Капаклы - одна из самых крепких пар на шоу "Дом-2".
Обновлено в 02:32
Общество
Директором Центра госэкспертизы стала Ирина Косова
Директором СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» стала Ирина Косова. Игорь Юдин официально покинул пост главы.
Обновлено в 04:05
Политика
16 россиян не пустили в Южную Корею
Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено вчера в 21:04
Наука
Рынок кормовых насекомых показывает мощный рост в перспективе
В настоящее время много инноваций приходит в индустрию кормовых насекомых по объективной причине.
Обновлено в 02:09
Происшествия
За два месяца в Турции погибли 13 украинских туристов
С мая по июль на курортах Антальи по разным причинам погибли и умерли 13 украинских граждан.
Обновлено в 04:03
Гаджеты
Realme 3i: смартфон с процессором Helio P60 и двойной камерой
Применён процессор Helio P60 (MT6771).
Обновлено в 04:04
Здоровье
Врачи назвали полезные масла, помогающие убрать жир на животе
В рацион питания нужно добавить оливковое, подсолнечное и рапсовое масла, которые благодаря полиненасыщенным и мононенасыщенным жирам убирают брюшной жир.
Обновлено в 02:01
Авто
Hyundai Tucson для России получит новый двигатель
Компания Hyundai может пополнить моторную гамму кроссовера Tucson в России новым бензиновым двигателем объемом 2,4 литра.
Обновлено в 02:45
Происшествия
«Роскачество» рассказало о признаках телефонного мошенничества
«Роскачество» составило список самых распространенных признаков телефонного мошенничества.
Обновлено в 03:16
Космос
Сломалась крупнейшая навигационная спутниковая система
Обновлено вчера в 11:42
Политика
Девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы отказано в регистрации
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы по итогам проверки было отказано девяти гражданам.
Обновлено в 03:06
Авто
Новый Ford Bronco получит подвеску внедорожника Everest
Судя по снимкам, которые удалось сделать фотошпионам, модель получила подвеску от внедорожника Everest, доступного на рынке Австралии, Новой Зеландии и ряде стран Азии и Южной Африки.
Обновлено вчера в 09:18
Политика
Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня
Кирилл Вышинский был задержан силами СБУ 15 мая 2018 года, с 17 мая решением Херсонского городского суда находится под арестом.
Обновлено в 04:04
Спорт
Сборная России выиграла Лигу наций, обыграв в финале США
Обновлено в 03:10
Общество
В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря
Обновлено вчера в 11:58
Шоу-бизнес
Бывшая жена Аршавина тайно вышла замуж, сообщили СМИ
Бывшая жена прославленного футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская стала замужней дамой во время поездки в Камбоджу.
Обновлено вчера в 20:34
Наука
На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу
Обновлено в 03:24
Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»
Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 03:19
Общество
В Смольном объяснили запрос о заслугах Стругацкого формальностями
Власти Санкт-Петербурга запросили у инициаторов установки памятной доски писателю Борису Стругацкому справку о его заслугах в рамках установленной законом процедуры, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по культуре в воскресенье.
Обновлено вчера в 11:32
Музыка
От «Сплина» до революции один шаг: 50 лет Александру Васильеву
Александру Васильеву, лидеру группы «Сплин», исполнилось 50.
Обновлено вчера в 09:52
Кино
Нового агента 007 сыграет темнокожая актриса
Британская актриса Лашана Линч утверждена на роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 03:21