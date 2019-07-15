Депутат Верховной рады, лидер партии «Оппозиционный блок» Евгений Мураев заявил, что намерен потребовать от президента страны Владимира Зеленского снятия блокады с Донбасса и Крыма, введённой в 2015 году. Об этом он сообщил на ток-шоу "Оппозиция" в эфире украинского телеканала "НАШ".

с чего всё началось

15 июля депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что блокада Крыма и Донбасса обернулась плачевными последствиями для Украины. По его словам, достичь мира на востоке страны будет возможно только после снятия ограничений с Донбасса.

Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса

Экономика Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России.

Общество Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.

Транспорт Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.

Общество «Фобос»: Четверг в Москве станет самым теплым днем на этой неделе Четверг, 18 июля, в Москве станет самым теплым днем на предстоящей неделе - температура воздуха поднимется до плюс 22-24 градусов.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП под Читой Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе «Байкал» в Забайкальском крае, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Происшествия Следствие попросило арестовать владельца «Нового потока» Мазурова Следствие попросило суд поместить под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова.

Происшествия Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии В результате погибли пятеро и пострадали не менее десяти человек, сообщает РИА «Новости».

Шоу-бизнес Опубликованы фото со свадьбы Африкантовой и Капаклы из «Дома-2» Подписчики Марины разделились на два лагеря: одним понравилось платье невесты, а другие его раскритиковали: Африкантова и Капаклы - одна из самых крепких пар на шоу "Дом-2".

Общество Директором Центра госэкспертизы стала Ирина Косова Директором СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» стала Ирина Косова. Игорь Юдин официально покинул пост главы.

Политика 16 россиян не пустили в Южную Корею Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.

Наука Рынок кормовых насекомых показывает мощный рост в перспективе В настоящее время много инноваций приходит в индустрию кормовых насекомых по объективной причине.

Происшествия За два месяца в Турции погибли 13 украинских туристов С мая по июль на курортах Антальи по разным причинам погибли и умерли 13 украинских граждан.

Здоровье Врачи назвали полезные масла, помогающие убрать жир на животе В рацион питания нужно добавить оливковое, подсолнечное и рапсовое масла, которые благодаря полиненасыщенным и мононенасыщенным жирам убирают брюшной жир.

Авто Hyundai Tucson для России получит новый двигатель Компания Hyundai может пополнить моторную гамму кроссовера Tucson в России новым бензиновым двигателем объемом 2,4 литра.

Политика Девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы отказано в регистрации Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы по итогам проверки было отказано девяти гражданам.

Авто Новый Ford Bronco получит подвеску внедорожника Everest Судя по снимкам, которые удалось сделать фотошпионам, модель получила подвеску от внедорожника Everest, доступного на рынке Австралии, Новой Зеландии и ряде стран Азии и Южной Африки.

Политика Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня Кирилл Вышинский был задержан силами СБУ 15 мая 2018 года, с 17 мая решением Херсонского городского суда находится под арестом.

Шоу-бизнес Бывшая жена Аршавина тайно вышла замуж, сообщили СМИ Бывшая жена прославленного футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская стала замужней дамой во время поездки в Камбоджу.

Экономика «Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет» Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».

Общество В Смольном объяснили запрос о заслугах Стругацкого формальностями Власти Санкт-Петербурга запросили у инициаторов установки памятной доски писателю Борису Стругацкому справку о его заслугах в рамках установленной законом процедуры, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по культуре в воскресенье.