Названы возможные сроки начала строительства второго блока АЭС «Аккую»RT на русском вчера в 13:49

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв назвал возможные сроки начала строительства второго энергоблока АЭС «Аккую» в Турции.

Общество WWF: ежегодно в мировой океан попадает до 12 млн тонн пластика От 5 до 12 млн тонн пластика в год попадает в мировой океан, сообщает пресс-служба Всемирного фонда дикой природы.

Происшествия В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы» В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.

Автоспорт Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию по ходу второй практики перед Гран-при Канады.

Происшествия УАЗ упал в обрыв в горах Дагестана, водитель погиб Один человек погиб и еще четверо получили травмы при падении автомобиля УАЗ в 50-метровый обрыв в горах Дагестана.

Футбол Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.

Общество Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы был превышен почти в семь раз ПДКм.р. сероводорода в атмосферном воздухе установлена в России на уровне 0,008 мг/м3. В Печатниках было отмечено 0,0535 мг/м3.

Происшествия По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали восьмого подозреваемого Следственный комитет задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.

Футбол Украина разгромила сборную Сербии со счетом 5:0 Статистика матча (Украина / Сербия) Удары 15/3 Удары в створ ворот 9/1 Процент владения мячом 53 % / 47% Нарушения правил 6/11 Поданные угловые 2/4 Украина набрала 7 очков и поднялась на первую позицию в группе B. Сербия с одним баллов заняла последнее место.

Кино Софи Тернер указала на виновника киноляпа в «Игре престолов» Известная британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», думает, что разобралась с поиском виновного в киноляпе со стаканом кофе.

Наука Представлен V-образный авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).

Игры В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077 В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077 с подписями на польском.

Армия и оружие США разочарованы отправкой турецких военных на обучение в Россию В Вашингтоне разочарованы решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400, заявила заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд.

Армия и оружие Штаб операции в Донбассе уточнил данные о потерях украинских военных В рузультате двое украинских военнослужащих погибли, еще 10 получили ранения или травмы, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Происшествия В Нью-Йорке арестовали планировавшего атаку на Таймс-сквер мужчину Согласно источникам NBC News в правоохранительных органах, мужчина вел за Таймс-сквер видеонаблюдение и до задержания говорил о нападении на людей.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары Роспотребнадзор предупредил россиян, что высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, и дал рекомендации по защите от жары.

Политика Кандидат на пост Мэй признался в употреблении наркотиков Британский министр окружающей среды и сельского хозяйства, кандидат в лидеры Консервативной партии Майкл Гоув признался в употреблении кокаина, пишет Daily Mail.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» супруга принца Уильяма В числе приглашенных оказалась бывшая подруга Кейт — Роуз Ханбери. Именно с ней принцу Уильяму приписывают роман.

Политика Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, которые выдвинул глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину.

Шоу-бизнес Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота» Родственники продюсера Бари Алибасова, ранее госпитализированного с отравлением, намерены подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот».

Хоккей Барбашев дисквалифицирован на один матч финала НХЛ Как сообщает официальный сайт НХЛ, инцидент произошёл на 6-й минуте первого периода пятого матча финальной серии Кубка Стэнли, завершившегося победой "Сент-Луиса" со счетом 2:1.

Политика В Раде призвали судить Кравчука и Кучму за госизмену Депутат украинской Рады Юрий Левченко заявил о необходимости "судить за госэкзамену" экс-президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму.