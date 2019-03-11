Названы возможные последствия применения ракет «Циркон» для НАТОИзвестия вчера в 19:15

Новейшее российское оружие меняет стратегическую ситуацию в мире, не сомневаются эксперты, объяснившие, почему ракету «Циркон» считают очень перспективной системой. Эксперты дали свою оценку высокоточным крылатым ракетам «Циркон».

с чего всё началось

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