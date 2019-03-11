Армия и оружие
Названы возможные последствия применения ракет «Циркон» для НАТОИзвестия вчера в 19:15
Новейшие российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» являются перспективной системой, эффективной защиты от которой в мире нет, рассказали телеканалу «Звезда» военные эксперты.
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Новейшее российское оружие меняет стратегическую ситуацию в мире, не сомневаются эксперты, объяснившие, почему ракету «Циркон» считают очень перспективной системой. Эксперты дали свою оценку высокоточным крылатым ракетам «Циркон».ТК Звездавчера в 07:58
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Происшествия
Китай приостановил полеты Boeing 737 Max 8 после катастрофы в Эфиопии
Власти Китая приняли решение временно запретить использование самолетов Boeing 737 Max 8 на всех внутренних рейсах на фоне авиакатастрофы в Эфиопии, где разбился лайнер этой модели.
Обновлено в 00:51
Транспорт
ГИБДД предложила ставить в пассажирских автобусах подушки безопасности
ГИБДД предлагает внести в госстандарт требование об оборудовании пассажирских автобусов подушками безопасности.
Обновлено в 00:07
Экономика
Самой дорогой трассе России нашли новый источник финансирования
Росавтодор представил новую концепцию самого дорогой автомагистрали страны в Минтранс, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Суд оправдал одну из обвиняемых в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд в Малайзии снял обвинения с одной из подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 01:13
Экономика
Visa повысит предельную сумму покупок без пин-кода
Платежная система Visa увеличит максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не надо будет вводить пин-код.
Обновлено в 01:51
Политика
Россия стала одним из основных экспортеров вооружения в мире
По данным экспертов, за минувшие пять лет Россия поставила основные вооружения в 48 стран мира (55% общего объема пришлись на Индию, Китай и Алжир).
Обновлено вчера в 21:58
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о снижении смертности в России от алкоголя
Отмечается, что эти меры привели к снижению на две тысячи числа летальных исходов, связанных с употреблением алкоголя, в том числе его аналогов.
Обновлено в 00:57
Происшествия
На НПЗ в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар
На территории нефтеперерабатывающего завода в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае произошел пожар, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
Обновлено в 00:19
Религия
У православных христиан начинается Великий пост
Православные христиане в понедельник вступают в Великий пост - самый строгий и долгий из многодневных постов.
Обновлено вчера в 17:48
Спорт
Чемпионка мира по велотреку Келли Кэтлин покончила с собой в 23 года
Трехкратная чемпионка мира по велоспорту на треке американка Келли Кэтлин покончила с собой в возрасте 23 лет.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
Задержана мать брошенной в квартире в Москве пятилетней девочки
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
Полиция проводит обыски в ТЦ «Москва»
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в торговом центре «Москва», который располагается в столичном районе Люблино на Тихорецком бульваре.
Обновлено в 01:24
Спорт
Биатлонист Гараничев пробежал два штрафных круга после одного промаха
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Названы вероятные места для побега Порошенко
В случае, если украинский лидер Петр Порошенко проиграет на предстоящих президентских выборах, он может бежать либо в Испанию, либо в Молдавию.
Обновлено вчера в 20:49
Политика
Европа сама отвернулась от России, заявил немецкий политик
Президент России Владимир Путин в начале своего президентства был настроен на сближение с Европой, и даже был готов обсуждать членство в НАТО, однако Европа отвернулась от него и России.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
В Бурятии ищут мать брошенного в подъезде младенца
В Северобайкальском районе Бурятии следователи разыскивают мать найденного в подъезде одного из жилых домов новорожденного живого мальчика, сообщает пресс-служба регионального главного управления СКР.
Обновлено в 01:19
Политика
В Амстердаме пройдут слушания по делу о скифском золоте
Коллекция же пока остается в Амстердаме Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов со страховой оценочной стоимостью около $2 млн, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
Обновлено вчера в 17:06
Авто
Названы оптимальные для российских дорог автомобили
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Депутат Рады рассказал, что будет с Украиной после третьего майдана
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" оценил экономические изменения, произошедшие в стране в результате "Оранжевой революции" и госпереворота в 2014 году.
Обновлено вчера в 22:03
Политика
В Раде заявили, что Украина стала «заложником Кремля» из-за 9 мая
Украина стала "заложником Кремля" в 1945 году "из-за разницы часовых поясов", заявил в в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады Эдуард Леонов.
Обновлено вчера в 18:03
Политика
На строительство стены Трамп просит у Конгресса США ещё $8,6 млрд
Президент США Дональд Трап, который зимой 2019 года не смог получить ни одного дополнительного доллара для строительства стены на границе с Мексикой, что закончилось приостановкой работы правительства страны на рекордные 35 дней, намерен в начале следующей недели потребовать у конгресса ещё $8,6 млрд на эти цели.
Обновлено в 01:25
Недвижимость
России предсказали целую армию обманутых дольщиков
Рейтинговое агентство стройкомплекса (РАСК) располагает данными о том, что по итогам 2019 года рынок строительства новостроек могут покинуть до 30% мелких и средних застройщиков, оставив после себя 7,8 миллионов квадратных метров недостроенного жилья.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
В авиакатастрофе в Эфиопии погибли 19 сотрудников ООН
При крушении авиалайнера в Эфиопии, по предварительным данным, погибли 19 сотрудников различных подразделений ООН.
Обновлено вчера в 16:53
Космос
«Дочки» «Роскосмоса» и «Росатома» удалили данные про реакторы для космоса
Предприятия КБ "Арсенал" (входит в "Роскосмос") и "Красная звезда" (входит в "Росатом") удалили со своих сайтов данные о разработке ядерных источников энергии для применения в космической технике.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
В гаражном кооперативе в Салехарде произошел крупный пожар
Несколько единиц техники сгорело в результате крупного пожара в гаражном кооперативе в Салехарде (ЯНАО), была угроза взрыва из-за находившихся в боксах кислородных баллонов, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 01:34
Происшествия
В Новосибирске загорелось общежитие
Спасатели эвакуировали 25 человек из загоревшегося общежития в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Обновлено в 00:19
Авто
Назван ТОП самых угоняемых автомобилей в России
Обновлено вчера в 06:13
Политика
Чиновник объяснил низкие зарплаты учителей и врачей их ленью
Руководитель администрации Чувашии Юрий Васильев на сессии Госсовета объяснил маленькую зарплату бюджетников.
Обновлено вчера в 16:11
Теннис
Хачанов вышел на Рублёва на турнире в Индиан-Уэллсе
Обновлено в 01:32