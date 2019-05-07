Происшествия
Названы возможные ошибки экипажа SSJ-100Утро.ru 08:27
Что действительно произошло и послужило причиной катастрофы, станет известно из официального расследования. Самолет Sukhoi Superjet 100 "Москва – Мурманск", взлетев в аэропорту "Шереметьево", вскоре вернулся обратно.
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Названа главная ошибка пилотов SSJ-100: не отключили часть оборудования
Московский Комсомолецвчера в 23:29
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Националисты провели свою "альтернативу" акции "Бессмертный полк". Они вышли на улицы с портретами персонажей из фильма "Мстители".
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Решение США повысить пошлины на товары из Китая ослабит рубль.
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В Николаеве полиция задержала мужчину, пытавшегося бросить армейскую дымовую гранату в колонну людей, участвовавших в праздновании Дня Победы.
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Американский актер и спецпредставитель МИД по российско-американским связям Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади в Москве.
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Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России
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Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
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HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акцию
Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании.
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Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel и её главу Кевина Файги после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Титаник» по сборам в мировом прокате.
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Вторым пилотом сгоревшего в Шереметьево «Суперджета» был ставрополец
Члены экипажа на допросах после аварии рассказали, что второй пилот спасал из горящего лайнера лётные документы.
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Армия и оружие
На Красной площади прошел парад Победы
В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
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Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
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В продажу выходит новое поколение Honda Civic
По заявлению компании Dongfeng Honda 17 мая на рынок выходит новый Honda Civic.
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В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube
Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
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Названо место прощания с композитором Евгением Крылатовым
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Путин объяснил, зачем проводятся парады и шествия в честь Дня Победы
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Местный житель устранял неполадку в автомобиле. Он открыл капот, сел за руль и перепутал педали - нажал на газ вместо тормоза.
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Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве
В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
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Экс-президент Польши предложил пересоздать Евросоюз
В варианте, который предлагает экс-лидер Польши, все потенциальные участники Евросоюза должны будут снова подать заявку на членство.
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Кот съел осу и обрел популярность в сети
«Кот моей кузины съел осу, и я не могу дышать», — прокомментировала снимок Дебелиус.
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