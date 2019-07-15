Экономика
Названы возможные инвесторы проекта по строительству порта ТаманьREGNUM вчера в 20:04
РЖД, «Металлоинвест» Алишера Усманова, «Кузбассразрезугль» Андрея Бокарева и СУЭК Андрея Мельниченко могут стать инвесторами проекта по строительству сухогрузного порта Тамань, передаёт РБК. Соответствующее предложение направлено в эти структуры Минтрансом РФ.
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Власти назвали новый состав инвесторов порта Тамань стоимостью 171 млрд рублей
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