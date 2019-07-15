Экономика

Названы возможные инвесторы проекта по строительству порта ТаманьREGNUM вчера в 20:04

РЖД, «Металлоинвест» Алишера Усманова, «Кузбассразрезугль» Андрея Бокарева и СУЭК Андрея Мельниченко могут стать инвесторами проекта по строительству сухогрузного порта Тамань, передаёт РБК. Соответствующее предложение направлено в эти структуры Минтрансом РФ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Заключение концессии по порту Тамань при конкурсе может занять до 1,5 лет

ПРАЙМвчера в 18:44

РЖД и трех угольщиков пригласили на Тамань

Будущее России. Национальные проекты02:57

Названы возможные инвесторы проекта по строительству порта Тамань

REGNUMвчера в 20:04

Инвесторы вложат 81 млрд рублей в строительство морпорта Тамань

Кубанские новости04:57

Власти назвали новый состав инвесторов порта Тамань стоимостью 171 млрд рублей

Ведомостивчера в 14:26

Тамани придумали новую схему

Коммерсантъвчера в 14:04

Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань

РБКвчера в 13:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Происшествия

Тысячи жителей эвакуированы на хорватском острове Паг из-за пожаров

Обновлено в 08:05
Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Политика

Танкер ОАЭ пропал в Ормузском проливе

Нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе.
Обновлено в 10:36
Происшествия

В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться

В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представлять при обращении к гражданам.
Обновлено в 10:25
Кино

Ремейк «Кошмара на улице Вязов» собирается снимать Александр Ажа

Первый фильм знаменитой кинофраншизы вышел на экраны в 1984 году.
Обновлено вчера в 15:52
Политика

Миллион жителей Донбасса подписали призыв Зеленскому прекратить войну

Более миллиона жителей Донбасса подписали петицию, которая направлена президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 10:16
Космос

Кеннеди предлагал СССР совместную высадку на Луну

Обновлено в 06:05
Кино

Эмму Стоун пригласили сыграть в новом фильме режиссера «Ла-Ла Ленд»

Эмма Стоун ведет переговоры о съемках в новом фильме "Вавилон" режиссера "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла, сообщает Variety.
Обновлено в 10:55
Политика

СБУ не обнаружила вмешательства России в выборы на Украине

Служба безопасности Украины пока не обнаружила вмешательства России в процесс подготовки парламентских выборов в стране.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса расплакался в суде

Обновлено в 09:35
Гаджеты

Недорогой смартфон LG Harmony 3 представили на рендере

Недорогой смартфон LG Harmony 3 представили на рендере с вытянутым экраном и более узкими, в сравнении с предшественником, рамками.
Обновлено в 11:02
Политика

В Раду внесли законопроект об отмене языкового закона

Депутаты от партии «Оппозиционный блок» внесли в Верховную раду законопроект об отмене языкового закона, сообщается на сайте украинского парламента.
Обновлено в 08:46
Политика

Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Технологии

Mail.ru Group купила сервис рекомендаций Relap.io

Mail.ru Group приобрела сервис рекомендаций статей и рекламы на медиаплощадках Relap.io.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Самолет рухнул на жилой дом в Чечне

Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.
Обновлено в 04:38
Политика

Зеленский поручил подготовить Украину к Олимпийским играм

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны разработать стратегический план развития, который позволит республике претендовать на проведение Олимпийских игр.
Обновлено в 07:25
Общество

Россияне увидят лунное затмение

Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.
Обновлено вчера в 23:59
Финансы

Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Кино

Netflix показал Плотву из сериала по «Ведьмаку»

Создатели сериала по фэнтезийной франшизе «Ведьмак» опубликовали первое фото главного героя Геральта на Плотве.
Обновлено в 10:34
Политика

Омбудсмены России и Украины обратятся к Путину и Зеленскому

Обновлено в 09:39
Политика

В Госдуме оценили слова экспертов из ФРГ о «неожиданном ударе» России

Ранее Die Welt, ссылаясь на доклад, авторами которого выступили генерал-лейтенант бундесвера в отставке Хайнрих Браус и директор Института политики безопасности в Кильском университете Йоахим Краузе, написала о том, что Россия готовится к ведению региональных войн в Европе и угрожает применением ядерного оружия.
Обновлено в 04:06
Кино

Джордж Мартин отказался идти на поводу фанатов «Игры престолов»

Обновлено в 08:20
Авто

В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП

Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Сочи унесенная крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда

В результате разгула стихии унесенная ветром крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда № 116 Адлер – Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:08
Политика

Суд Амстердама отложил решение по «Скифскому золоту»

Апелляционный суд Амстердама запросил дополнительную информацию по вопросам "скифского золота" и отложил вынесение решения, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:51
Транспорт

Большегрузы вернутся с «Тавриды» на старую дорогу

Как передает «Крымская газета», для обеспечения безопасности на трассе «Таврида» министерство транспорта перенаправило движение большегрузов с трассы на старую дорогу через Приморскую развязку в районе Феодосии, обратно на «Тавриду» они будут выезжать уже за Белогорском.
Обновлено в 09:24
Политика

КС Украины признал закон о декоммунизации конституционным

Конституционный суд Украины признал закон об осуждении тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики соответствующим основному закону страны.
Обновлено в 08:54
Общество

Смолову предложили лечь в гроб и потереть морковку Бузовой

Гости программы в течение всего выпуска избегали слишком провокационных заданий, однако Бузова согласилась, чтобы Смолов потер морковку ей в рот.
Обновлено в 10:19
Футбол

«Спартак» по итогам первого тура РПЛ оштрафован на 80 тысяч рублей

Московский футбольный клуб "Спартак" оштрафован на 80 тысяч рублей по итогам первого тура РПЛ, сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
Обновлено в 10:05
Политика

Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.
Обновлено в 08:45
ещё по теме
Тамань
Морской порт на Таманском полуострове в районе мыса Железный Рог, в посёлке Волна, недалеко от станицы Тамань Темрюкского района Краснодарского края. Виды деятельности - перевалка грузов на экспорт. Порт имеет построенные и строящиеся терминалы для перевалки следующих грузов: нефть и нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы, аммиак, зерно, уголь, удобрения, железная руда, сера, изделия из стали, контейнерные грузы. В 2015 году грузооборот порта составил 12,3 млн тонн, что подняло его на 15-е место среди портов Российской Федерации. После окончания строительства терминалов порта грузооборот должен достичь 70 млн тонн, что сделает порт вторым или третьим в России
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сибирская угольная энергетическая компания
Российская компания
Крупнейшая российская угольная компания. Полное наименование - Акционерное общество «Сибирская угольная энергетическая компания». Штаб-квартира в Москве.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное