Специалисты по поиску персонала сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием, показали результаты исследования компании HeadHunter, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Рекрутеры сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием. Об этом свидетельствуют результаты исследования HeadHunter, которые приводит РИА Новости.

Интернет Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт ПО нацелено на кражу платежных данных с банковских карт, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании Sucuri, специализирующейся на кибербезопасности.

Политика В Госдуме прокомментировали призывы ввести украинские войска в Россию Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет назвал "бредовыми мыслями" звучащие на Украине призывы о введении войск на территорию России.

Политика Трамп решил сменить главу Национальной разведки США Президент США Дональд Трамп выдвинет члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Национальной разведки, об этом он объявил в своем твиттере.

Общество Жителям Приамурья предложили отказаться от пагубной привычки Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов призвал жителей подтопленного села Угловое Мазановского района не просить доставлять им сигареты и сладости.

Происшествия Сторож российского детсада прогнал буйного родителя бензопилой В Челябинске сторож детского сада ранил бензопилой пьяного мужчину, который в выходной потребовал отдать ему его ребенка и устроил драку.

Происшествия Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП "В отношении водителя Lexus возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказала собеседница агентства.

Музыка Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем Игоря Крутого Премьер-министр России Дмитрий Медведем поздравил отечественного композитора Игоря Крутого с 65-летием, направив ему соответствующую телеграмму.

Общество «Росконтроль» отчитался о проверке зубных паст «Росконтроль» проверил зубные пасты, представленные на отечественном рынке, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт организации.

Здоровье Названы 5 устаревших и неэффективных лекарственных препаратов Эксперты в области медицины и здоровья назвали 5 лекарств, утративших со временем актуальность и помощь организму в борьбе с различными болезнями.В странах Европы и США анальгин уже много лет находится под запретом из-за серьёзных побочных эффектов.

Политика Опубликовано видео погружения Путина к затонувшей подлодке в батискафе Видео, на котором президент России Владимир Путин погружается на дно Финского залива в батискафе, чтобы осмотреть место гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", опубликовано на YouTube-канале NewsTV Center.

Общество Бельгия продлила срок работы двух атомных реакторов в нарушение требований ЕС Решение властей Бельгии продлить срок эксплуатации атомных реакторов Doel 1 и Doel 2 было принято с нарушением требования о проведении предварительной оценки воздействия на окружающую среду, следует из постановления суда ЕС в Люксембурге.

Общество Умерла самая умная в мире собака Благодаря своим умениям бордер-колли прославилась во всем мире как самая умная собака.

Авто Появились первые снимки обновленной LADA Vesta Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.

Армия и оружие В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.

Происшествия В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).

Происшествия Прикинувшийся врачом экономист делал нелегальные аборты в Москве В Росздравнадзоре проинформировали о закрытии клиники, в которых экономист, выдававший себя за врача, делал аборты на поздних сроках беременности.

Автоспорт Подиум Квята стал вторым в истории команды Toro Rosso Подиум российского гонщика Даниила Квята стал вторым в истории команды Toro Rosso, основанной в 2005 году.

Наука Созданы увеличивающие масштаб контактные линзы Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали контактные линзы, которыми можно управлять движением глаз.

Армия и оружие В Ливии уничтожили два украинских Ил-76 В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.

Наука Новый двигатель позволит дронам летать несколько дней подряд Используя новую конструкцию, теперь ученые планируют достигнуть эффективности в 50 процентов в ближайшее время, используя новые научные схемы.

Армия и оружие Украинские морпехи в Донбассе начали бунтовать По словам Басурина, украинские военнослужащие требуют от командования увеличить их материальное обеспечение.