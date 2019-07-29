Общество
Названы самые востребованные рабочие профессии в РоссииРоссийская газета 04:58
С нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием сталкиваются специалисты по поиску персонала. Об этом говорится в исследовании компании HeadHunter, о результатах которого рассказывает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
Специалисты по поиску персонала сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием, показали результаты исследования компании HeadHunter, имеющегося в распоряжении РИА Новости.РИА Новости01:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 05:35, Вашингтон
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача
Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Нигерии жертвами атаки боевиков стали 65 человек
Президент Нигерии Мухаммаду Бухари резко осудил произошедшее 27 июля нападение боевиков радикальной группировки "Боко харам" на северо-востоке страны, жертвами которого стали 65 человек, передает Reuters.
Обновлено в 01:53
Общество
В США умерла самая умная в мире собака
В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.
Обновлено в 02:43
Политика
Свои культура и порядки: Мигранты построят новую Россию
Политолог Георгий Бовт заявил, что постоянно растущий приток мигрантов рано или поздно покроет убыль населения РФ, мигранты станут неотъемлемой частью российского общества, привнесут в него свои обычаи, культуру, порядки и традиции.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова опубликовала «часть» своего мужчины
В Instagram балерина выложила несколько фото, и на одной из них можно увидеть "часть" её поклонника - немного тела и руку с бокалом шампанского.
Обновлено в 05:31
Авто
Стала известна цена UAZ Patriot с АКПП
Напомним, что до настоящего времени UAZ Patriot представлен в продаже только с механической трансмиссией по цене от 810 тысяч рублей.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Петербурге суд приговорил к колонии жестоких истязателей подростка
Фрунзенский районный суд Петербурга 29 июля огласил приговор в отношении Сергея Караванова и Ивана Белякова, признанных виновными в истязании подростка 2006 года рождения.
Обновлено в 04:25
Общество
В Байкальске допустили обрушение дамбы из-за паводка
В администрации Байкальска в Иркутской области сообщили об угрозе обрушения защитной дамбы из-за осложнения ситуации с паводками.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Шоу-бизнес
Представитель Глюк’оZы прокомментировал слухи о ее разводе
С недавних пор поклонники обсуждают возможное расставание Натальи с бизнесменом Александром Чистяковым.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания
Обновлено вчера в 16:52
Экономика
Сбербанк сделал заявление по судьбе Антипинского НПЗ
Сбербанк поддержал сделанное 26 июля заявление гендиректора АНПЗ Максима Андриасова и еще раз подтвердил, что завод и его коллектив будут сохранены.
Обновлено в 03:54
Авто
Мировые продажи авто в июне снизились на 6,4%
Обновлено в 02:41
Политика
На Украине решили реформировать СБУ
Сразу же после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в СБУ начались кадровые перестановки: в частности, заявление об отставке подали глава службы Василий Грицак, замглавы Виктор Кононенко, начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, заместители председателя СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский, а также начальники региональных управлений СБУ.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Гаджеты
Oppo показала смартфон с «дисплеем-водопадом»
Производитель гаджетов Oppo из КНР показал новый экран Waterfall, созданный для девайсов новой генерации.
Обновлено в 03:10
Политика
В МИД России рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы
Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков рассказал о контактах российской стороны с представителями оппозиции Венесуэлы.
Обновлено в 03:42
Кино
Райан Рейнольдс закончил съемки в экшен-комедии «Свободный»
Райан Рейнольдс объявил о завершении работы над комедийным боевиком «Свободный», который снимает Шон Леви.
Обновлено в 03:10
Происшествия
На мужчину напали с бензопилой в детсаде Челябинска
Согласно имеющейся информации, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в детсад в выходной день и потребовал у сторожа отдать ему ребенка.
Обновлено в 04:34
Общество
Из-за жары женщина вышла на прогулку голой
Из-за аномальной жары жительница Лондона вышла на улицу без одежды.
Обновлено в 02:54
Гаджеты
Смартфоны iPhone получат поддержку сетей 5G в 2020 году
Компания Apple оснастит смартфоны iPhone модемами 5G в 2020 году. Об этом пишет ресурс iXBT со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо.
Обновлено в 03:59
Здоровье
В Минздраве предложили премировать врачей за выявление рака
Министерство здравоохранения России предложило выделять из федерального бюджета дополнительные премии врачам за выявление онкологических заболеваний у пациентов в ходе диспансеризации или профосмотра.
Обновлено в 04:58
Происшествия
СМИ: СК завел первое дело из-за митинга 27 июля в Москве
Телеграм-канал Baza сообщил, что Следственный комитет возбудил первое уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти во время разгона несогласованной акции в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
В Якутии более 20 человек отравились шаурмой
В Якутии зафиксировано массовое отравление шаурмой. Более двадцати человек пострадали, в их числе восемь детей.
Обновлено в 02:52
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Общество
AliExpress начнет поставлять свои товары в российские магазины
Как сообщили "РГ" в российском представительстве AliExpress, начинается тестирование нового проекта по взаимодействию с небольшими региональными сетями и магазинами.
Обновлено в 03:37
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Инну Чурикову вскоре выпишут из больницы
ИА «Ореанда-Новости» Актриса Инна Чурикова вскоре будет выписана из больницы, куда она попала после падения со сцены во время спектакля.
Обновлено в 04:38