Специалисты по поиску персонала сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием, показали результаты исследования компании HeadHunter, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

С нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием сталкиваются специалисты по поиску персонала. Об этом говорится в исследовании компании HeadHunter, о результатах которого рассказывает РИА Новости.

Происшествия СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.

Происшествия В Нигерии жертвами атаки боевиков стали 65 человек Президент Нигерии Мухаммаду Бухари резко осудил произошедшее 27 июля нападение боевиков радикальной группировки "Боко харам" на северо-востоке страны, жертвами которого стали 65 человек, передает Reuters.

Общество В США умерла самая умная в мире собака В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.

Политика Свои культура и порядки: Мигранты построят новую Россию Политолог Георгий Бовт заявил, что постоянно растущий приток мигрантов рано или поздно покроет убыль населения РФ, мигранты станут неотъемлемой частью российского общества, привнесут в него свои обычаи, культуру, порядки и традиции.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова опубликовала «часть» своего мужчины В Instagram балерина выложила несколько фото, и на одной из них можно увидеть "часть" её поклонника - немного тела и руку с бокалом шампанского.

Авто Стала известна цена UAZ Patriot с АКПП Напомним, что до настоящего времени UAZ Patriot представлен в продаже только с механической трансмиссией по цене от 810 тысяч рублей.

Происшествия В Петербурге суд приговорил к колонии жестоких истязателей подростка Фрунзенский районный суд Петербурга 29 июля огласил приговор в отношении Сергея Караванова и Ивана Белякова, признанных виновными в истязании подростка 2006 года рождения.

Общество В Байкальске допустили обрушение дамбы из-за паводка В администрации Байкальска в Иркутской области сообщили об угрозе обрушения защитной дамбы из-за осложнения ситуации с паводками.

Шоу-бизнес Представитель Глюк’оZы прокомментировал слухи о ее разводе С недавних пор поклонники обсуждают возможное расставание Натальи с бизнесменом Александром Чистяковым.

Экономика Сбербанк сделал заявление по судьбе Антипинского НПЗ Сбербанк поддержал сделанное 26 июля заявление гендиректора АНПЗ Максима Андриасова и еще раз подтвердил, что завод и его коллектив будут сохранены.

Политика На Украине решили реформировать СБУ Сразу же после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в СБУ начались кадровые перестановки: в частности, заявление об отставке подали глава службы Василий Грицак, замглавы Виктор Кононенко, начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, заместители председателя СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский, а также начальники региональных управлений СБУ.

Гаджеты Oppo показала смартфон с «дисплеем-водопадом» Производитель гаджетов Oppo из КНР показал новый экран Waterfall, созданный для девайсов новой генерации.

Политика В МИД России рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков рассказал о контактах российской стороны с представителями оппозиции Венесуэлы.

Кино Райан Рейнольдс закончил съемки в экшен-комедии «Свободный» Райан Рейнольдс объявил о завершении работы над комедийным боевиком «Свободный», который снимает Шон Леви.

Происшествия На мужчину напали с бензопилой в детсаде Челябинска Согласно имеющейся информации, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в детсад в выходной день и потребовал у сторожа отдать ему ребенка.

Общество Из-за жары женщина вышла на прогулку голой Из-за аномальной жары жительница Лондона вышла на улицу без одежды.

Гаджеты Смартфоны iPhone получат поддержку сетей 5G в 2020 году Компания Apple оснастит смартфоны iPhone модемами 5G в 2020 году. Об этом пишет ресурс iXBT со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо.

Здоровье В Минздраве предложили премировать врачей за выявление рака Министерство здравоохранения России предложило выделять из федерального бюджета дополнительные премии врачам за выявление онкологических заболеваний у пациентов в ходе диспансеризации или профосмотра.

Происшествия СМИ: СК завел первое дело из-за митинга 27 июля в Москве Телеграм-канал Baza сообщил, что Следственный комитет возбудил первое уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти во время разгона несогласованной акции в центре Москвы 27 июля.

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Происшествия В Якутии более 20 человек отравились шаурмой В Якутии зафиксировано массовое отравление шаурмой. Более двадцати человек пострадали, в их числе восемь детей.

Политика В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".

Общество AliExpress начнет поставлять свои товары в российские магазины Как сообщили "РГ" в российском представительстве AliExpress, начинается тестирование нового проекта по взаимодействию с небольшими региональными сетями и магазинами.

Политика Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.