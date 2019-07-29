Специалисты по поиску персонала сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием, показали результаты исследования компании HeadHunter, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

В России существует нехватка рабочих со средним или средне-специальным и высшим техническим образованием. На нее пожаловались специалисты по поиску персонала, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

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