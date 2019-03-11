Политика

Названы вероятные места для побега ПорошенкоLenta.ru вчера в 20:49

В случае, если украинский лидер Петр Порошенко проиграет на предстоящих президентских выборах, он может бежать либо в Испанию, либо в Молдавию. Об этом на своем YouTube-канале заявил депутат Верховной рады Сергей Лещенко.
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Сергей Лещенко
Думаю, если Порошенко не выиграет, он может бежать из страны. Тут проблема не только в Порошенко, а что будет огромный запрос на наказание Порошенко. То есть не только новый президент не будет любить Порошенко, а в обществе будет огромный запрос на то, чтобы его наказать.
— Сергей Лещенко, украинский политикКомсомольская правда вчера в 23:43
с чего всё началось
На своём Youtube-канале Лещенко заявил
, что Порошенко может перебраться в Испанию или Молдавию, поскольку в Испании у него есть недвижимость, а в Молдавии живёт олигарх Владимир Плахотнюк — партнёр украинского лидера по бизнесу.
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Сергей Анатольевич Лещенко
Украинский политик
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