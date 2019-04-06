Общество

Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублейРоссийская газета вчера в 22:30

Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
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Названы вакансии с зарплатой в полмиллиона рублей

URA.Ru00:30

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

RT на русском01:12

СМИ назвали вакансии с зарплатой выше ₽500 тыс

РБК01:10

Стали известны вакансии с полумиллионной зарплатой

Газета.Ru00:55

Названы вакансии с полумиллионной зарплатой

Москва 2401:35

Стали известны вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей

РИА Новости00:17

Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей

Российская газетавчера в 22:30
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Здоровье

Названа доля обращающихся к экстрасенсам россиян

В 2018 году более 2% жителей России, нуждавшихся в медицинской помощи, предпочли врачам целителей, знахарей, гомеопатов и экстрасенсов.
Обновлено вчера в 04:23
Общество

Москва полностью перейдет на цифровое телевещание 15 апреля

Вместе с Москвой на "цифру" 15 апреля перейдут еще 19 регионов.
Обновлено вчера в 12:32
Политика

Лавров высказался о возобновлении авиасообщения между РФ и Египтом

В вопросе возобновления полноформатного авиасообщения между Россией и Египтом глава МИД РФ Сергей Лавров отметил положительные сдвиги.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие

Американский самолет провел разведку у берегов Крыма

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в пятницу вечером провел разведку в районе Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено вчера в 23:23
Здоровье

«Оказался в реанимации с первых дней жизни»: Жителей Уфы просят помочь 6-летнему мальчику

Обновлено вчера в 22:16
Политика

Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского и Порошенко

Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

В Польше поезд протаранил машину скорой помощи

В Польше пассажирский поезд протаранил на переезде автомобиль скорой помощи. Видеозапись происшествия опубликована на YouTube.
Обновлено вчера в 18:29
Шоу-бизнес

Лолита призналась, что ее «корежит» от Цекало

Лолита не согласилась с тем, что у нее много общего с новой женой Цекало.
Обновлено вчера в 13:45
Политика

Россия по-прежнему готова принять встречу глав Палестины и Израиля

Москва по-прежнему готова предоставить площадку для саммита Палестины и Израиля, переговоры лидеров могли бы способствовать выходу из тупика, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 00:02
Политика

Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев

Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия

Кокорин и Мамаев удивили своей реакцией на решение суда

3 апреля в ходе предварительного заседания суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до 25 сентября.
Обновлено 03 апреля в 14:11
Шоу-бизнес

Кейт Бекинсейл показала фото без макияжа

В свежем же посте звезда показала всем критикам свою естественную красоту и молодость, снявшись без макияжа в ванной комнате.
Обновлено в 01:45
Хоккей

Панарин признан первой звездой дня НХЛ, Бобровский — третьей

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан главной звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:54
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вышел на первое место в АПЛ

Обновлено вчера в 16:51
Происшествия

Дикий волк искусал ребенка в парке Челябинска

В челябинском парке имени Гагарина дикий волк искусал ребенка, когда тот захотел поиграть с ним.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия

В Boeing решили сократить производство самолетов 737 MAX

В американской корпорации Boeing решили сократить производство самолетов 737 MAX почти на одну пятую, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 16:11
Армия и оружие

В Ливии отдан приказ о наступлении на Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на столицу государства Триполи.
Обновлено 04 апреля в 11:39
Политика

США рассматривают возможность применения силы против Венесуэлы

Соединённые Штаты серьёзно рассматривают возможность применения военной силы против Венесуэлы.
Обновлено вчера в 18:01
Общество

В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено вчера в 13:43
Экономика

Минтруд собирается вытащить россиян из бедности

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Шоу-бизнес

Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой

Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено вчера в 08:44
Армия и оружие

Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами

По данным фонда, спутники GSSAP сближались с несколькими американским военным спутниками, с рядом российских и китайских военных аппаратов, а также с коммерческими спутниками, построенными Китаем и эксплуатируемыми другими странами.
Обновлено вчера в 20:03
Транспорт

Несколько станций фиолетовой ветки метро Москвы закрыли до 10 апреля

Обновлено в 00:42
Общество

Опубликован список лучших гастрономических городов мира

Журнал National Geographic представил список лучших гастрономических городов мира. Всего в рейтинге - 21 мегаполис.
Обновлено вчера в 14:31
Единоборства

Александр Усик проведет первый бой в супертяжелом весе 25 мая

Обновлено вчера в 17:46
Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

Задержан скрывавшийся ранее фигурант по делу Абызова

По делу, фигурантом которого является Ильичёв, ранее был задержан один из «министров «Открытого правительства России»» Михаил Абызов.
Обновлено вчера в 08:53
Гаджеты

Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi

Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».
Обновлено вчера в 13:09
Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:28
Армия и оружие

В Германии призывают распустить НАТО

НАТО следует распустить из-за угрозы со стороны альянса мировой безопасности, считает депутат бундестага Александр Ной.
Обновлено вчера в 04:25
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