Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублейРоссийская газета вчера в 22:30
Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
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Общество
Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
Обновлено вчера в 20:53
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
Производство российских летательных аппаратов, включая космические, в 2018 году рухнуло на 13,5% после сильного роста на протяжении по меньшей мере четырех лет, сообщил Росстат 20 марта.
Обновлено в 02:00
Футбол
Для «Интера» выбрали нового тренера
Экс-наставник туринского "Ювентуса" и лондонского "Челси" Антонио Конте готов с лета начать работу в миланском "Интере", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:20
Гаджеты
Компактный Palm Phone стал полноценным смартфоном
Компактный смартфон Palm Phone стал полностью автономным мобильным устройством.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Политика
На время дебатов Порошенко и Зеленского стадион занят под книги
В Киеве на стадионе «Олимпийский», на котором кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский на 19 апреля запланировали дебаты, будет проходить «Весенний книжный Медвин».
Обновлено вчера в 21:22
Авто
Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками
Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено 04 апреля в 10:52
Происшествия
При взрывах в Афганистане погибли два человека
Обновлено в 03:03
Политика
СМИ сообщили, что Украина проиграла России спор в ВТО по транзиту
Украина проиграла России уже два спора в рамках разбирательств в ВТО: о транзите и о нитрате аммония.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации»
Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 07:40
Общество
Аллея, посвященная переходу на цифровое вещание, появилась на Сахалине
Торжественная церемония открытия аллеи в честь перехода с аналогового телевещания на цифровое состоялась в Южно-Сахалинске в субботу утром.
Обновлено вчера в 22:38
Футбол
Главное дерби России телеболельщик не увидит
После 21-го тура «Зенит» набрал 44 очка, по 38 у «Краснодара» и «Локомотива», 37 — ЦСКА, 36 — «Спартак».
Обновлено вчера в 20:57
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила на обвинения Анастасии Волочковой
Небывалый ажиотаж вызвал в Сети очередной выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», героиней которого стала Анастасия Волочкова.
Обновлено вчера в 11:57
Кино
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Обновлено вчера в 19:22
Хоккей
Определились все участники плей-офф НХЛ
После сегодняшней победы (3:2 Б) «Коламбуса» над «Нью-Йорк Рейнджерс» стали известны все участники розыгрыша Кубка Стэнли.
Обновлено в 02:55
Авто
Топ-10 автомобилей, которые продают в первый год владения
По результатам исследования стало ясно, что 3,4% автовладельцев продают свои машины в течение первого года обучения.
Обновлено в 03:15
Политика
Дочь Бжезинского обвинила Трампа в «невероятно неуместном объятии»
Журналистка и телеведущая Мика Бжезински, дочь бывшего советника президента США по нацбезопасности Збигнева Бжезинского, во время обсуждения ситуации с Джо Байденом заявила, что однажды Дональд Трамп позволил себе неподобающее поведение в её адрес.
Обновлено в 02:14
Политика
Песков заявил, что Путину понравилась подаренная Лукашенко картошка
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину понравилась картошка, подаренная ему на Новый год белорусским лидером Александром Лукашенко.
Обновлено вчера в 16:59
Экономика
Уралвагонзавод возобновит производство инновационных вагонов
Уралвагонзавод намерен возобновить производство инновационных вагонов в августе 2019 года.
Обновлено в 01:41
Происшествия
В Екатеринбурге в машине обнаружили тело девушки с ножом в груди
В Екатеринбурге ночью 6 апреля во дворе жилых домов обнаружили труп девушки. Об этом сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».
Обновлено в 01:22
Гаджеты
Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
На следующей неделе Microsoft откроет участникам программы предварительного тестирования доступ к следующему крупному обновлению Windows 10.
Обновлено вчера в 07:13
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» высказался о дебатах Порошенко и Зеленского
Ситуацию, связанную с подготовкой дебатов между участниками второго тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, прокомментировал лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
Обновлено вчера в 16:27
Авто
Как Ford изменил российский авторынок и почему уходит именно сейчас
Более века назад, в 1907 году, в стране появились первые автомобили Ford, а вскоре в Москве даже открылось официальное представительство "Форд мотор компани".
Обновлено в 01:00
Наука
«Мужественность» токсична для среды
В одном из экспериментов мужчин и женщин просили вспомнить, когда они сделали что-то хорошее или что-то плохое для окружающей среды.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия
У мужчины изъяли контрабанду в размере 131 черепахи
Обновлено в 01:59
Политика
Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным
Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400
Обновлено вчера в 11:22
Здоровье
Одна из причин «плохой демографии» в РФ – высокая смертность среди мужчин
На днях, выступая в Думе, вице-премьер Татьяна Голикова обнародовала весьма тревожные данные о существенном снижении рождаемости и естественной убыли населения в нашей стране.
Обновлено вчера в 10:54