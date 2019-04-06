Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тыс. рублейИзвестия 01:00
Стало известно, на какой должности в России можно получить заработную плату выше 500 тыс. рублей. Рейтинг подготовил портал hh.ru. Выяснилось, что больше всего получают руководители и программисты.
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Кино
Зак Снайдер призвал Дэйва Батисту в «Армию мертвых»
Популярный рэстлер и киноактер Дэйв Батиста исполнит одну из главных ролей в новом фильме режиссера Зака Снайдера под названием "Армия мертвых", который собирается финансировать потоковый сервис Netflix.
Обновлено в 05:32
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Общество
Британский кладоискатель нашел монету стоимостью 100 тысяч фунтов
В английском графстве Кент местный кладоискатель нашел монету III века нашей эры.
Обновлено в 04:02
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Пакеты с кусками человеческого тела нашли в Петербурге
Обновлено в 05:34
Общество
Роскомнадзор предотвратил незаконную продажу 27 тысяч SIM-карт
Роскомнадзор вместе с МВД в январе-марте этого года предотвратил нелегальную продажу более 27,2 тысяч SIM-карт.
Обновлено в 05:50
Политика
Лукашенко наградил Матвиенко орденом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденом Франциска Скорины председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентину Матвиенко, говорится в опубликованном в субботу на национальном правовом интернет-портале указе главы белорусского государства.
Обновлено в 04:29
Футбол
«Анжи» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч РПЛ
Тренерские штабы «Анжи» и «Динамо» определились со стартовыми составами команд на матч 22-го тура РПЛ.
Обновлено в 06:05
Футбол
«Ливерпуль» вышел на первое место в АПЛ, обыграв «Саутгемптон»
Обновлено в 00:09
Политика
Президент Эстонии хочет свидания с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прокомментировала возможную встречу с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает DEITA.
Обновлено в 05:34
Недвижимость
Льготную ставку для семей с детьми распространят на весь срок ипотеки
Помимо продления срока действия льготной ставки, теперь семьи с детьми, которые уже имеют рефинансированные кредиты, смогут рефинансировать их еще раз.
Обновлено вчера в 00:42
Политика
Зеленский объяснил неправильную дату анализов на наркотики
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил, почему в опубликованных сначала результатах на наркотики была указана неправильная дата - 2 апреля вместо 5-го.
Обновлено вчера в 11:54
Здоровье
От вируса Эбола в Конго с июля 2018 года умерло более 700 человек
Число умерших от болезни, вызванной вирусом Эбола, в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 702 человек с конца июля 2018 года по настоящее время.
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал кадры прогулки с семьей
Сергей Безруков показал кадры семейной прогулки (галерея: листайте вправо) Стоит отметить, что на прошлой неделе в Губернском театре, которым руководит Сергей Безруков, состоялась премьера нового спектакля "Энергичные люди".
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия
Собачница обстреляла школьника в Удельном парке в Петербурге
Женщина выстрелила из пистолета в 15-летнего подростка после конфликта в Удельном парке Петербурга, в ночь на 5 апреля, сообщает телеканал «78».
Обновлено в 06:13
Общество
Молодежные банды захватывают школы в стране
Молодежные группировки в регионах стремительно активизируются.
Обновлено в 03:47
Культура
В Казани на концерт в честь Дня Победы потратят 5 млн рублей
Обновлено в 06:23
Футбол
Столичное дерби. «Спартак» на «Открытие Арене» примет ЦСКА
Обновлено вчера в 07:35
Политика
Генпрокурор Украины предложил провести дебаты Порошенко и Зеленского в библиотеке
Украинский генпрокурор Юрий Луценко предложил провести дебаты двух кандидатов в президенты страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского в библиотеке.
Обновлено в 06:24
Политика
Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко
В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Политика
Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации»
Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 07:40
Транспорт
В Москве на пять дней закрыли восемь станций фиолетовой ветки метро
Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро между станциями "Пролетарская" и "Котельники" был закрыт для пассажиров в субботу, 6 апреля, ради строительства участка Некрасовской линии.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
На помощь силам Сараджа в Триполи прибыли подкрепления из Мисураты
Вооруженные группировки из города Мисурата прибыли на помощь формированиям заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Ливии премьера Фаиза Сараджа, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.
Обновлено вчера в 21:30
Музыка
Ольга Бузова получила премию «Жара Music Awards»
Номинанткой в этом году стала и Ольга Бузова, которая, к большому удивлению хейтеров, всё-таки получила заветную золотую премию в номинации «Ты просто cosmo».
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
В Калининграде пропала 14-летняя девочка
В Калининграде родственники и полиция разыскивают пропавшую без вести Габию М. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.14-летняя девочка 5 апреля около 18:00 ушла из дома на ул. Грушевой.
Обновлено в 06:08
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38
Политика
Британцам начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз»
В Великобритании, похоже, уже устали ждать решения по Brexit и досрочно начали выдавать паспорта без надписи "Европейский союз" на обложке.
Обновлено в 02:35
Наука
Ученые: алкоголь разрушает мозг после отказа от употребления
Алкоголь продолжает разрушать мозг даже спустя полтора месяца после отказа от его употребления, выяснили испанские ученые.
Обновлено в 06:07
Кино
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Обновлено вчера в 19:22