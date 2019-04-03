Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублейRT на русском 01:12
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на рейтинг, представленный порталом по поиску работы HH.ru.
Читать в источнике
Оценить344
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 14:07, Ашберн
Политика
Порошенко и Зеленский сдали анализы на наркотики и алкоголь
Обновлено вчера в 03:27
Футбол
ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби
Обновлено в 14:00
Авто
Дрель вместо мотора: блогеры поставили эксперимент
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
В Краснодаре задержали хирурга Алену Верди
Обновлено вчера в 08:08
Общество
Парфенов подал заявку на регистрацию бренда «Намедни»
Российский журналист Леонид Парфенов обратился в Роспатент, чтобы зарегистрировать бренд «Намедни с Леонидом Парфеновым».
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Яна Рудковская похвасталась длинными ногами в дерзком мини
Яна предстала на красной дорожке в дерзком мини-платье, которое подчеркивает стройность ее ног.
Обновлено в 06:54
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Происшествия
Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минировании
Обновлено в 12:15
Кино
Семья Джексона выпустила фильм в ответ на «Покидая Неверленд»
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Жена Тиграна Кеосаяна: «Я думала, что буду растить ребенка одна»
Журналистка призналась, что в начале отношений не была уверена в том, что Кеосаян захочет воспитывать с ней общих детей.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»
Обновлено в 06:47
Футбол
«Ювентус» одержал волевую победу над «Миланом»
"Ювентус" победил "Милан" в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии (2:1). В составе "россонери" отличился нападающий Кшиштоф Пентек, у "бьянконери" голами отметились форварды Пауло Дибала (с пенальти) и Мойзе Кин.
Обновлено в 14:01
Культура
Патриарх Грузии назвал Данелию великим русским и грузинским кинорежиссером
Католикос-патриарх Всея Грузии Илия Второй выразил соболезнование в связи со смертью Георгия Данелия отметив, что он был и русским, и грузинским великим кинорежиссером, который оставил "неизгладимый след в истории искусства".
Обновлено в 10:13
Политика
Обнародовано заявление об отставке херсонского губернатора
Губернатор Херсонской области Украины Андрей Гордеев подал в отставку в связи с убийством местной активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 13:16
Экономика
РЖД вложит 90 млрд рублей в модернизацию железных дорог Петербурга
Речь идет о модернизации и развитии инфраструктуры Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Стоимость программы – 88 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
Волкер объяснил украинцам, почему они должны голосовать за Порошенко
Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, который ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон не поддерживает ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, перед вторым туром голосования изменил позицию.
Обновлено вчера в 06:26
Шоу-бизнес
Сати Казанова задумалась о беременности
Девушка собралась к врачам Пример Александры Савельевой, которая недавно родила первенца, оказался заразительным — Сати Казанова решила, что ей тоже пора становиться мамой.
Обновлено в 11:53
Политика
Путину показали исследование об обуви и бедности россиян
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину предоставили для ознакомления результаты исследования Росстата об условиях жизни россиян.
Обновлено вчера в 06:18
Политика
Кличко насмешили анализы Зеленского и Порошенко
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко в своем Facebook.призвал кандидатов в украинские президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко не обманывать народ.
Обновлено в 12:42
Футбол
«Краснодар» в меньшинстве одолел «Крылья Советов»
Обновлено в 11:40
Театры
С худруком Малого театра Юрием Соломиным заключен бессрочный контракт
Юрий Соломин возглавил Малый театр с 1988 года.
Обновлено в 13:02
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
Армия Азербайджана получила приказ на готовность к военным действиям
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов дал указания командирам и начальникам всех уровней организовать готовность армии к началу активных боевых действий.
Обновлено в 09:59
Экономика
Власти Республики Беларусь уверены, что строительство Нежинского ГОК будет завершено в срок
Обновлено в 11:34
Политика
Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД
Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:36