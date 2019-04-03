Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублейRT на русском 01:12

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на рейтинг, представленный порталом по поиску работы HH.ru.
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Пользователи соцсетей посчитали недосягаемыми вакансии с зарплатой в полмиллиона рублей

URA.Ru05:57

Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей

РИА Новости05:05

СМИ назвали вакансии с зарплатой выше ₽500 тыс

РБК01:10

Названы вакансии с полумиллионной зарплатой

Москва 2401:35

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

RT на русском01:12

Стали известны вакансии с полумиллионной зарплатой

Газета.Ru03:51

Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей

Российская газетавчера в 22:30
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Политика

Порошенко и Зеленский сдали анализы на наркотики и алкоголь

Обновлено вчера в 03:27
Футбол

ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби

Обновлено в 14:00
Авто

Дрель вместо мотора: блогеры поставили эксперимент

Обновлено вчера в 06:30
Происшествия

В Краснодаре задержали хирурга Алену Верди

Обновлено вчера в 08:08
Общество

Парфенов подал заявку на регистрацию бренда «Намедни»

Российский журналист Леонид Парфенов обратился в Роспатент, чтобы зарегистрировать бренд «Намедни с Леонидом Парфеновым».
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес

Яна Рудковская похвасталась длинными ногами в дерзком мини

Яна предстала на красной дорожке в дерзком мини-платье, которое подчеркивает стройность ее ног.
Обновлено в 06:54
Музыка

Родители Децла получили посмертную награду сына

Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Происшествия

Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минировании

Обновлено в 12:15
Кино

Семья Джексона выпустила фильм в ответ на «Покидая Неверленд»

Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Жена Тиграна Кеосаяна: «Я думала, что буду растить ребенка одна»

Журналистка призналась, что в начале отношений не была уверена в том, что Кеосаян захочет воспитывать с ней общих детей.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Происшествия

Возле отделения полиции в Балашихе нашли ведро со взрывчаткой

Обновлено в 11:49
Армия и оружие

«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели

Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»

Обновлено в 06:47
Футбол

«Ювентус» одержал волевую победу над «Миланом»

"Ювентус" победил "Милан" в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии (2:1). В составе "россонери" отличился нападающий Кшиштоф Пентек, у "бьянконери" голами отметились форварды Пауло Дибала (с пенальти) и Мойзе Кин.
Обновлено в 14:01
Культура

Патриарх Грузии назвал Данелию великим русским и грузинским кинорежиссером

Католикос-патриарх Всея Грузии Илия Второй выразил соболезнование в связи со смертью Георгия Данелия отметив, что он был и русским, и грузинским великим кинорежиссером, который оставил "неизгладимый след в истории искусства".
Обновлено в 10:13
Политика

Обнародовано заявление об отставке херсонского губернатора

Губернатор Херсонской области Украины Андрей Гордеев подал в отставку в связи с убийством местной активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 13:16
Экономика

РЖД вложит 90 млрд рублей в модернизацию железных дорог Петербурга

Речь идет о модернизации и развитии инфраструктуры Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Стоимость программы – 88 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 19:15
Политика

Волкер объяснил украинцам, почему они должны голосовать за Порошенко

Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, который ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон не поддерживает ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, перед вторым туром голосования изменил позицию.
Обновлено вчера в 06:26
Шоу-бизнес

Сати Казанова задумалась о беременности

Девушка собралась к врачам Пример Александры Савельевой, которая недавно родила первенца, оказался заразительным — Сати Казанова решила, что ей тоже пора становиться мамой.
Обновлено в 11:53
Политика

Путину показали исследование об обуви и бедности россиян

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину предоставили для ознакомления результаты исследования Росстата об условиях жизни россиян.
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия

Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

Обновлено в 11:52
Политика

Кличко насмешили анализы Зеленского и Порошенко

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко в своем Facebook.призвал кандидатов в украинские президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко не обманывать народ.
Обновлено в 12:42
Футбол

«Краснодар» в меньшинстве одолел «Крылья Советов»

Обновлено в 11:40
Театры

С худруком Малого театра Юрием Соломиным заключен бессрочный контракт

Юрий Соломин возглавил Малый театр с 1988 года.
Обновлено в 13:02
Общество

Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов

Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие

Армия Азербайджана получила приказ на готовность к военным действиям

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов дал указания командирам и начальникам всех уровней организовать готовность армии к началу активных боевых действий.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие

Российские военные испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»

Обновлено в 13:45
Экономика

Власти Республики Беларусь уверены, что строительство Нежинского ГОК будет завершено в срок

Обновлено в 11:34
Политика

Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД

Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:36
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