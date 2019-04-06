Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублейRT на русском 01:12
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на рейтинг, представленный порталом по поиску работы HH.ru.
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Силы Ливийской национальной армии взяли под контроль аэропорт Триполи
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Оказалось, что пара перепутала пакеты и случайно выкинула миллионы рублей от продажи квартиры вместо мусора.
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Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
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Небывалый ажиотаж вызвал в Сети очередной выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», героиней которого стала Анастасия Волочкова.
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Футбол
Пятницкий: «„Спартак“ обыграет ЦСКА в дерби со счётом 3:1»
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Ведущий НТВ Норкин ушел на больничный в прямом эфире
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Политика
Зеленский объяснил неправильную дату анализов на наркотики
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил, почему в опубликованных сначала результатах на наркотики была указана неправильная дата - 2 апреля вместо 5-го.
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Уралвагонзавод намерен возобновить производство инновационных вагонов в августе 2019 года.
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Политика
Тимошенко отказалась вести дебаты Порошенко и Зеленского
Обновлено вчера в 11:50
Авто
Компания Geely обновила кроссовер Emgrand GS
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Политика
Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев
Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
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Происшествия
При взрывах в Афганистане погибли два человека
Обновлено в 03:03
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
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Смартфон Xiaomi Pocophone F2 показали на новых рендерах
Обновлено в 03:47
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При пожаре в частном доме под Владимиром погибли бабушка и двое внуков
После ликвидации пожара на площади 20 квадратных метров были обнаружены тела бабушки, восьмимесячной девочки и пятилетнего мальчика.
Обновлено в 04:06
Хоккей
ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Более 600 картин и скульптур пропали из национальной галереи Армении
Одна из пропавших ценностей - картина армянского художника Мартироса Сарьяна "Зал Армфилармонии", которая оценивается в 123 тысячи долларов, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
На трассе под Киевом взорвался автомобиль
Один человек погиб в результате детонации взрывного устройства в салоне автомобиля во время движения, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.
Обновлено в 03:26
Авто
Названа стоимость нового кроссовера Tesla Model Y для России
Стоимость последней составляет 6,2 млн рублей, тогда как заднеприводная моделей оценена от 4,8 млн рублей, а полноприводный вариант получил ценник 5,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:43
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В Краснодаре задержали хирурга Алену Верди
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Политика
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В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:28
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры
Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Гаджеты
Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено вчера в 14:43
Авто
Названы продлевающие срок службы автомобиля привычки водителей
Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
Обновлено вчера в 13:00
Авто
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
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Футбол
Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»
Мамаев даже в ущемление своих прав перешел из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иногда играть в футбол.
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Председатель ГД Вячеслав Володин дал интервью интернет-редакции официального сайта
ГД и Совет Федерации все же вышли на компромиссное решение.
Обновлено в 03:00