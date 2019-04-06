Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублейRT на русском 01:12

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на рейтинг, представленный порталом по поиску работы HH.ru.
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Стали известны вакансии с полумиллионной зарплатой

Газета.Ru03:51

Названы вакансии с полумиллионной зарплатой

Москва 2401:35

Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей

РИА Новости00:17

СМИ назвали вакансии с зарплатой выше ₽500 тыс

РБК01:10

Названы вакансии с зарплатой в полмиллиона рублей

URA.Ru00:30

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

RT на русском01:12

Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей

Российская газетавчера в 22:30
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Армия и оружие

Силы Ливийской национальной армии взяли под контроль аэропорт Триполи

Обновлено вчера в 13:44
Происшествия

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Оказалось, что пара перепутала пакеты и случайно выкинула миллионы рублей от продажи квартиры вместо мусора.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия

Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта

Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено вчера в 07:35
Шоу-бизнес

Ксения Собчак ответила на обвинения Анастасии Волочковой

Небывалый ажиотаж вызвал в Сети очередной выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», героиней которого стала Анастасия Волочкова.
Обновлено вчера в 11:57
Футбол

Пятницкий: «„Спартак“ обыграет ЦСКА в дерби со счётом 3:1»

Обновлено вчера в 06:49
Культура

Ведущий НТВ Норкин ушел на больничный в прямом эфире

Обновлено 03 апреля в 16:18
Политика

Зеленский объяснил неправильную дату анализов на наркотики

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил, почему в опубликованных сначала результатах на наркотики была указана неправильная дата - 2 апреля вместо 5-го.
Обновлено вчера в 11:54
Политика

В Венесуэле ожидаются протестные акции

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, призвал своих сторонников выйти на улицы в знак протеста против неспособности властей обеспечить базовые нужды населения.
Обновлено вчера в 22:06
Экономика

Уралвагонзавод возобновит производство инновационных вагонов

Уралвагонзавод намерен возобновить производство инновационных вагонов в августе 2019 года.
Обновлено в 01:41
Политика

Тимошенко отказалась вести дебаты Порошенко и Зеленского

Обновлено вчера в 11:50
Авто

Компания Geely обновила кроссовер Emgrand GS

На сайте министерства и промышленности Китая появились фотографии обновленного компактного паркетника Geely Emgrand GS.
Обновлено в 00:30
Политика

Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия

При взрывах в Афганистане погибли два человека

Обновлено в 03:03
Общество

Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

Обновлено в 04:39
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Pocophone F2 показали на новых рендерах

Обновлено в 03:47
Происшествия

При пожаре в частном доме под Владимиром погибли бабушка и двое внуков

После ликвидации пожара на площади 20 квадратных метров были обнаружены тела бабушки, восьмимесячной девочки и пятилетнего мальчика.
Обновлено в 04:06
Хоккей

ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА

Обновлено вчера в 15:27
Хоккей

Нападающий «Коламбуса» Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 01:40
Происшествия

Более 600 картин и скульптур пропали из национальной галереи Армении

Одна из пропавших ценностей - картина армянского художника Мартироса Сарьяна "Зал Армфилармонии", которая оценивается в 123 тысячи долларов, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

На трассе под Киевом взорвался автомобиль

Один человек погиб в результате детонации взрывного устройства в салоне автомобиля во время движения, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.
Обновлено в 03:26
Авто

Названа стоимость нового кроссовера Tesla Model Y для России

Стоимость последней составляет 6,2 млн рублей, тогда как заднеприводная моделей оценена от 4,8 млн рублей, а полноприводный вариант получил ценник 5,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия

В Краснодаре задержали хирурга Алену Верди

Обновлено вчера в 08:08
Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:28
Общество

Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Гаджеты

Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн

Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено вчера в 14:43
Авто

Названы продлевающие срок службы автомобиля привычки водителей

Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
Обновлено вчера в 13:00
Авто

Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном

Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено вчера в 07:40
Футбол

Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»

Мамаев даже в ущемление своих прав перешел из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иногда играть в футбол.
Обновлено вчера в 20:15
Политика

Председатель ГД Вячеслав Володин дал интервью интернет-редакции официального сайта

ГД и Совет Федерации все же вышли на компромиссное решение.
Обновлено в 03:00
Спорт

Резцова: Логинов несправедливо отсидел дисквалификацию за других

Обновлено в 02:31
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