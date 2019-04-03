Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублейRT на русском 01:12

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на рейтинг, представленный порталом по поиску работы HH.ru.

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

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