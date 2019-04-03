Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублейRT на русском 01:12
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на рейтинг, представленный порталом по поиску работы HH.ru.
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Кино
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Обновлено вчера в 19:22
Политика
СМИ сообщили, что Украина проиграла России спор в ВТО по транзиту
Украина проиграла России уже два спора в рамках разбирательств в ВТО: о транзите и о нитрате аммония.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией
Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Пакеты с кусками человеческого тела нашли в Петербурге
Обновлено в 05:34
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено 04 апреля в 12:20
Политика
Лукашенко наградил Матвиенко орденом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденом Франциска Скорины председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентину Матвиенко, говорится в опубликованном в субботу на национальном правовом интернет-портале указе главы белорусского государства.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
Обстрелом ВСУ повреждена больница в Донецке
Как стало известно сегодня, в результате этого обстрела повреждены остекление и настенный кафель в помещении лаборатории горбольницы №21 г. Донецка, расположенной по адресу пр. Кремлевский, 12а.
Обновлено в 03:55
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:28
Музыка
Сергей Лазарев назвал главного соперника на «Евровидении»
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
Генсек ЛАГ: суверенитет Сирии серьёзно подорван
Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт заявил, что суверенитет Сирии был серьёзно подорван за годы войны.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Лолита Милявская обнародовала размер своей пенсии
Российская и украинская певица и телеведущая Лолита Милявская рассказала о размере собственной пенсии.
Обновлено в 07:02
Футбол
Уткин: «Сегодня я за ЦСКА. Я понимаю, что и почему происходит в этой команде»
Блогер Василий Уткин рассказал, на чьей стороне будут его симпатии в предстоящем московском дерби.
Обновлено в 07:21
Недвижимость
Льготную ставку для семей с детьми распространят на весь срок ипотеки
Помимо продления срока действия льготной ставки, теперь семьи с детьми, которые уже имеют рефинансированные кредиты, смогут рефинансировать их еще раз.
Обновлено вчера в 00:42
Экономика
Медведев рассказал о ситуации с расходованием средств на нацпроекты
Власти РФ рассматривают вопрос о предоставлении регионам бюджетных субсидий на весь срок реализации нацпроектов, работа над которыми будет публичной, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:38
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
В башкирском военкомате объяснили, почему в 2018 году не призвали на срочную службу в армию Ивана Дремина, известного как рэпер Face.
Обновлено в 04:39
Политика
Эксперт оценил предложение Луценко провести дебаты в библиотеке
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT предложение генерального прокурора Украины Юрия Луценко провести дебаты кандидатов в президенты страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского в библиотеке.
Обновлено в 06:38
Политика
В Донецк приехал координатор гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фриш
Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ Тони Фриш прибыл сегодня в Донецк с рабочим визитом.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
Одного из организаторов протестов отправили под арест
Одного из организаторов протестов отправили под арест Нальчикский городской суд арестовал на один месяц главу Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудина Хаутиева, рассказал "Медиазоне" адвокат Кязим Атабиев, который представляет интересы другого фигуранта дела — Амира Осканова.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
Пьяный водитель протаранил гипермаркет в Новой Москве
В Москве пьяный водитель за рулем легкового автомобиляNіssап Tiida въехал в гипермаркет.
Обновлено в 07:26
Авто
Назван ТОП-5 дизельных кроссоверов до 800 000 рублей
Обновлено в 03:35
Политика
WSJ: США продлят отсрочку для покупателей нефти из Ирана из-за Ливии
Эскалация конфликта в Ливии увеличивает вероятность того, что США продлят отсрочку для ряда покупателей иранской нефти, выведенных из-под санкций, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве.
Обновлено в 05:52
Политика
Сторонников ПЦУ не допустят на Божественную литургию в Иерусалиме
Иерусалимский патриархат не допустит на Божественную литургию посланников так называемой Православной церкви Украины.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара
Боевая авиация Правительства национального согласия (ПНС) страны нанесла удары по позициям Ливийской национальной армии, которой командует маршал Халифа Хафтар, сообщает Al Jazeera.
Обновлено в 05:03
Политика
Ассанж потребовал от Швеции возмещения судебных расходов
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, с 2012 года находящийся в здании эквадорского посольства в Лондоне, потребовал от Швеции более 9 млн крон (около $1 млн) на покрытие судебных расходов по расследованию обвинений, выдвинутых в его адрес.
Обновлено в 06:57
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Японский космический зонд «Хаябуса-2» успешно сбросил взрывное устройство на 500-метровый астероид Рюгу, который находится в 300 миллионах километрах от Земли.
Обновлено вчера в 11:25
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Авто
Tesla Model X попробовали утопить в грязи
Не каждый владелец электрокара Tesla думал о том, чтобы проверить его способности на бездорожье.
Обновлено вчера в 07:15
Гаджеты
Два студента из Китая обманули Apple на миллион долларов
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на 1 млн долларов – они обменивали фальшивые iPhone на настоящие, после чего их продавали.
Обновлено в 04:20
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры
Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Общество
Москвичам посоветовали не брать в руки ежей после зимней спячки
3 апреля сообщалось, что два гималайских медведя, а также бурый камчатский медведь в Московском зоопарке вышли из зимней спячки.
Обновлено в 07:11