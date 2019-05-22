Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублейРоссийская газета вчера в 20:15

Работодатель обещает работу в сервисном центре без разъездов, все необходимое оборудование и большой поток заказов. И пятое место заняла вакансия для менеджера по открытию заведений в сегменте HoReCa с зарплатой 100 тысяч - 300 тысяч рублей.

Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей

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