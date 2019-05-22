Общество

Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублейРоссийская газета вчера в 20:15

Работодатель обещает работу в сервисном центре без разъездов, все необходимое оборудование и большой поток заказов. И пятое место заняла вакансия для менеджера по открытию заведений в сегменте HoReCa с зарплатой 100 тысяч - 300 тысяч рублей.
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Названы самые высокооплачиваемые вакансии мая

RT на русскомвчера в 23:48

Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий с зарплатой до 500 тысяч

URA.Ruвчера в 23:24

Хватит сидеть в офисе: в Новосибирске названы самые оплачиваемые вакансии мая

НГС20 мая в 21:00

СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 20:35

Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей

Российская газетавчера в 20:15

Назван топ-5 вакансий с зарплатой до 500 тысяч рублей

Life.ruвчера в 22:00

Названы самые высокооплачиваемые красноярские вакансии мая

НГС.Красноярск20 мая в 22:04
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Гаджеты

Россияне стали распродавать смартфоны Huawei

Россияне стали массового продавать смартфоны Huawei после скандала, в который попала китайская фирма.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия

Силовики с боем ликвидировали готовившую теракт группу под Владимиром

В городе Кольчугино Владимирской области силовики в ходе перестрелки нейтрализовали двух бандитов, готовивших теракт.
Обновлено вчера в 22:18
Политика

Климкин высказался о первых кадровых назначениях Зеленского

Ушедший в отставку с поста министра иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал в Facebook первые кадровые решения нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Мадуро призвал военных задерживать «предателей» в рядах ВС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил во вторник, 21 мая, что вооруженные силы страны должны сохранять единство в своих рядах.
Обновлено вчера в 21:41
Политика

Сергей Меняйло удивлен, что в Хакасии не бунтуют мэры

Полпред президента РФ В СФО Сергей Меняйло, подводя итоги вчерашнего совещанию, в очередной раз озадачил правительство Хакасии.
Обновлено вчера в 21:48
Шоу-бизнес

Внучка Олега Стриженова: «Когда девочка родилась, у нее были проблемы со здоровьем»

Обновлено в 00:00
Хоккей

Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Во вторник, 21 мая завершилась игра сборной России против сборной Швеции в групповом этапе чемпионата мира по хоккею.
Обновлено вчера в 17:26
Политика

В КНДР считают бывшего вице-президента США Байдена слабоумным

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, в Северной Корее считают бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена весьма недалеким человеком за его критические высказывания в адрес Ким Чен Ына и других высокопоставленных чиновников страны.
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие

ОАК опроверг информацию о переносе из Новосибирска производства Су-34

Обновлено вчера в 20:54
Общество

В РПЦ не считают комплекс под Петербургом «резиденцией патриарха»

Напомним, что ранее издание The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Санкт-Петербурга сообщило, что здания Феодоровского городка планируют отреставрировать под резиденцию патриарха Кирилла.
Обновлено вчера в 13:28
Армия и оружие

Боец спецназа признался Навальному в засилье бюрократии в Минобороны

Главный вопрос, который задавался бойцам, готовы ли они открыть огонь по людям, если митинг или выступление выйдет из-под контроля.
Обновлено вчера в 22:07
Политика

Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
Шоу-бизнес

Максим Виторган «наехал» на Ксению Собчак в Сети

Выпад Виторгана против бывшей жены не вызвал отпора, разве что легкие упреки, мол, зачем выносить личное на люди.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

В МВД предлагают конфисковывать машины у пьяных водителей

МВД РФ предлагает разрешить конфискацию транспортных средств у пьяных водителей.
Обновлено 20 мая в 08:57
Происшествия

В Бразилии три человека погибли в результате стрельбы в церкви

В церкви бразильского города Паракату (штат Минас-Жерайс) во вторник в результате стрельбы погибли три человека.
Обновлено вчера в 23:56
Политика

Медведев обсудит с премьер-министром Белоруссии ситуацию с нефтью

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас приедет в Москву 24 мая, чтобы обсудить с российским главой правительства Дмитрием Медведевым ситуацию с нефтепроводом «Дружба», сообщил пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов.
Обновлено вчера в 11:20
Общество

Дочь Лужкова продала две квартиры в США за 20 долларов

Обновлено вчера в 09:40
Политика

Путин обсудил с Макроном и Меркель «провальную политику Порошенко»

Обновлено вчера в 15:01
Здоровье

Шестерых пациентов доставили в больницу с инсультами за 4 часа в Магадане

В течение 4 часов накануне в областную больницу поступили шесть пациентов с инсультами.
Обновлено вчера в 23:15
Экономика

Рыбопромышленники просят ФНС проверить сомнительный экспорт артемии

В 2016 году объем сомнительного экспорта артемии составил 803 тонны, или половину всей вывезенной за рубеж продукции по объему.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика

Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»

Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

В Новом Уренгое самолет вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси

Самолет Як-42 авиакомпании «КрасАвиа», совершавший рейс из Нового Уренгоя в Уфу, вернулся в аэропорт вылета из-за неубранных шасси, сообщает пресс-служба МЧС РФ по ЯНАО.
Обновлено вчера в 22:26
Авто

Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta

Обновлено вчера в 22:12
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 15:51
Космос

На космодром Восточный доставили спутник «Метеор-М» №2-2

Обновлено вчера в 23:16
Политика

США ввели санкции против нескольких российских организаций

По его данным, санкционные ограничения были введены в отношении конструкторского бюро, учебного центра в Гатчине и Московского завода "Авангард".
Обновлено вчера в 10:55
Армия и оружие

Боевики начали наступление на позиции правительственных сил Сирии

Обновлено вчера в 15:14
Хоккей

Реакция шведских СМИ на разгром от России: «Шансы на успех далеко не так велики, как представлялось прежде»

Шведское издание Ekuriren после поражения сборной Швеции от России в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира (4:7) отметило, что у шведской команды теперь меньше шансов на победу в турнире.
Обновлено вчера в 21:10
Политика

Порошенко обвинили на Украине в госизмене

Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 15:32
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